В Турции задержан основатель портала Azon Global Мубашшир Ахмад из Узбекистана

16:03 09.01.2024

В Турции задержан основатель Azon Global Мубашшир Ахмад из Узбекистана

Правоохранительные органы Турции в конце декабря задержали основателя портала Azon Global Алишера Турсунова из Узбекистана. Он известен под псевдонимом Мубашшир Ахмад.



Правоохранительные органы Турции утром 28 декабря задержали гражданина Узбекистана Алишера Турсунова, известного под псевдонимом Мубашшир Ахмад. Об этом сообщает портал Azon Global, основателем которого он является.



