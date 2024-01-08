|В Турции задержан основатель портала Azon Global Мубашшир Ахмад из Узбекистана
16:03 09.01.2024
В Турции задержан основатель Azon Global Мубашшир Ахмад из Узбекистана
Правоохранительные органы Турции в конце декабря задержали основателя портала Azon Global Алишера Турсунова из Узбекистана. Он известен под псевдонимом Мубашшир Ахмад.
Правоохранительные органы Турции утром 28 декабря задержали гражданина Узбекистана Алишера Турсунова, известного под псевдонимом Мубашшир Ахмад. Об этом сообщает портал Azon Global, основателем которого он является.
"Об этом не сообщалось широкой публике, поскольку мы считали, что произошло какое-то недоразумение и нет необходимости волновать общественность… Позже была твердая уверенность, что обвинения в адрес наставника Мубашшира Ахмада совершенно беспочвенны, что это подтвердится на предварительном следствии и его освободят. Но, к сожалению, ситуация сложилась по-другому", - говорится в сообщении.
Согласно законодательству Турции, подозреваемый не может содержаться под стражей более трех суток. Если в течение этого срока предъявленное ему обвинение доказано, то дело передается в Министерство юстиции, если доказательств нет, то его должны освободить. Иногда иностранцев переводят в депортационные центры, а оттуда отправляют на родину или отпускают.
"Обвинение в адрес Мубашшира Ахмада не было доказано на предварительном следствии. Остается непонятным, почему наставника, которого перевели в депортационный центр, спустя столько дней все еще удерживают. Разумеется, с того дня, как произошел этот инцидент, адвокаты начали свои действия и принимаются все необходимые меры", - заявила администрация сайта.
Позже генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле подтвердило задержание Алишера Турсунова. По данным консульства, полиция Турции забрала его из дома и поместила в депортационный центр, расположенный в стамбульском районе Чаталджа. "Посольство и генеральное консульство Узбекистана в Турции оказывают соответствующую консульскую и юридическую помощь нашему соотечественнику", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа 2023 года медиагруппа Azon (сайт Azon.uz, онлайн-радио Azon FM, онлайн-телевидение Azon TV), учрежденная Алишером Турсуновым, приостановила все проекты в Узбекистане. Сайт, специализирующийся на теме ислама, работал с августа 2017 года.
В ноябре в тестовом режиме был запущен портал Azon Global, который работает на четырех языках (узбекский, русский, английский и турецкий).