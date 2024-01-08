Европейская армия сделает Центральную и Восточную Европу жертвой конфликтов, - Ст.Стремидловский

16:04 09.01.2024

Европейская армия сделает Центральную и Восточную Европу жертвой конфликтов



СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ

8 января 2024



Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa призвал к созданию европейской армии. По его словам, "это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики".



До сих пор главным сторонником идеи создания европейской армии был Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон в 2019 году говорил о "смерти мозга НАТО", а в 2023 году назвал ключевой целью европейской политики "стратегическую автономию" Европейского союза, которая будет достигнута благодаря "сильной обороне и адекватной промышленной политике".



Правда, некоторые эксперты уверены, что в настоящее время Париж уже не сильно заботит "стратегическая автономия", поскольку он стремится стать более активным членом НАТО. Как считает президент Чехии Петр Павел, его французский коллега хочет укрепить "европейскую опору" Североатлантического альянса.



Однако, возможно, в суждениях о "стратегической автономии" и опоре на НАТО нет никаких противоречий. Не исключено, что Макрон предполагает сценарий, при котором альянс перестанет быть интересным Вашингтону, после чего его "европейскую основу" Франция могла бы попробовать "приватизировать" под свои задачи, назвав все это европейской армией.



Вероятность ухода США из НАТО является предметом многочисленных дискуссий западных изданий. Летом прошлого года американский Брукингский институт отмечал, что Европа хочет автономии без создания адекватного оборонного потенциала, в то время как Вашингтон - большей роли Европы в оборонной сфере, но без потери политического влияния НАТО и США.



Но сейчас в дело вмешивается фактор президентских выборов в США. По мнению итальянского портала Panorama, возвращение к власти Дональда Трампа с его негативным отношением к Европе создаст условия для активизации строительства европейской армии. Хотя в случае принятия Трампом решения о выходе США из альянса его должны поддержать две трети американских сенаторов, такой сценарий, замечает издание, "маловероятен, но не невозможен".



В этой ситуации амбиции стал проявлять Берлин. Министр обороны Германии Борис Писториус, которого большинство немцев хотели бы видеть новым канцлером вместо Олафа Шольца, заявил в ноябре прошлого года, что после начала специальной военной операции на Украине "ситуация с угрозами" изменилась и теперь немецкая армия должна стать "оплотом сдерживания" в Европе, будучи "готовой к войне на всех направлениях".



Учитывая, что в упомянутом выше интервью Таяни говорил также о необходимости реформы ЕС, чтобы в нем появился единый лидер вместо нынешних президентов Европейского совета и Европейской комиссии, есть все шансы на то, что Берлин сосредоточит в будущем в своих руках как политическую, так и военную власть в Евросоюзе. Что это будет значить для Центральной и Восточной Европы?



Страны этого региона по-разному оценивают внешние угрозы для себя. Венгрия, а в последнее время и Словакия скептически относятся к киевскому режиму и рассуждениям о якобы имеющемся "намерении" России после разгрома его пойти дальше. Чехия и Польша, напротив, активно отрабатывают антироссийскую риторику.



Правда, есть сомнения в том, что Варшава и Прага сами верят в собственные заявления о том, что Москва собирается силой вернуть свое былое влияние в Центральной и Восточной Европе. Похоже, что чешское и польское правительство рассчитывают под предлогом "российской угрозы" заполучить европейских инвесторов и инвестиции в национальные военно-промышленные комплексы под предлогом повышения обороноспособности Европы.



При этом в регионе с определенным недоверием относятся к проекту создания европейской армии, считая, что это тупик, а сотрудничество с США выгодно обеим сторонам. Но будет ли Вашингтон всегда поддерживать свое присутствие в Центральной и Восточной Европе?



"При Трампе-2 нам быстро напомнят, насколько разным может быть взгляд на карту мира, - пишет польской портал Interia. - На данный момент Джо Байден, что неудивительно, частично принял точку зрения стран Центральной и Восточной Европы во внешней политике. Вот только стратегия и тактика американской демократической администрации производят впечатление непоследовательного, безалаберного подхода".



Более того, не факт, что в случае возвращения Трампа сохранят свою силу старые или будут подписаны новые двусторонние соглашения между США и странами Центральной и Восточной Европы в сфере обороны и безопасности. Отчего, замечает польское издание, "в 2024 году мы можем оказаться в беспрецедентной после 1989 года с геополитической точки зрения ситуации". То есть без "зонтика" Североатлантического альянса или перехвата его "европейской основы" Парижем или Берлином.



Французское лидерство будет означать концентрацию европейских внешнеполитических и военных усилий на Африке и Ближнем Востоке. А вот для Берлина, который решился на размещение своей бригады в Литве, ключевым остается восточное направление.



Прибалтийские политики официально заявили, что на Украине идет "их война", подчеркивает российский политолог, профессор Николай Межевич. В Таллине, Риге, Вильнюсе "у власти люди, которые готовы пожертвовать своими странами и народами ради гипотетической победы Украины", в то время как "уже в Польше ситуация иная".



В результате может сложиться ситуация, когда ЕС будет смотреть на Москву глазами не Центральной и Восточной Европы, где не прочь заработать на антироссийских страхах, но не готовы воевать, а прибалтийских республик, намеренных развязать пожар войны и ради этого усиленно провоцирующих Россию.



В интересах стран Центральной и Восточной Европы сегодня будет начать налаживать серьезный диалог с Москвой, совместно определив способы устранения геополитической угрозы, исходящей от Прибалтики. Иначе поляки, чехи, венгры, словаки и другие могут стать в очередной раз "жертвенным топливом" для европейской армии, как это уже бывало в истории.