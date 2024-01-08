Билла Клинтона и К привлекут за педофилию? - Sky News

16:06 09.01.2024

Sky News

Великобритания



Джеффри Эпштейн: новые судебные документы раскрывают обвинения в секс-видеозаписях знаменитостей



Джеффри Эпштейн тайно снимал на видео, как принц Эндрю и Билл Клинтон занимались сексом с детьми, сообщает Sky News. Об этом стало известно благодаря признаниям одной из жертв миллионера-педофила.



- Новые судебные документы, обнародованные в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, свидетельствуют о существовании видеозаписей секса с участием принца Эндрю, Билла Клинтона и Ричарда Брэнсона.



