|Билла Клинтона и К привлекут за педофилию? - Sky News
16:06 09.01.2024
Sky News
Великобритания
Джеффри Эпштейн: новые судебные документы раскрывают обвинения в секс-видеозаписях знаменитостей
Джеффри Эпштейн тайно снимал на видео, как принц Эндрю и Билл Клинтон занимались сексом с детьми, сообщает Sky News. Об этом стало известно благодаря признаниям одной из жертв миллионера-педофила.
- Новые судебные документы, обнародованные в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, свидетельствуют о существовании видеозаписей секса с участием принца Эндрю, Билла Клинтона и Ричарда Брэнсона.
Сейчас к нам присоединяется наш корреспондент в США Марта Келмер.
Итак, Марта, расскажите нам подробнее о том, что раскрывают эти новые документы.
- Да, это последняя часть документов, подлежащих обнародованию, Марк, и она содержит электронные письма жертвы Джеффри Эпштейна, Сары Рэнсом, адресованные журналисту, работавшему в New York Post.
В этих письмах Сара Рэнсом утверждает, что Джеффри Эпштейн снимал на видео как принц Эндрю, Ричард Брэнсон и бывший президент США Билл Клинтон занимаются сексом с девочками и молодыми женщинами.
Принц Эндрю и Билл Клинтон ранее отрицали какие-либо обвинения, связанные с Джеффри Эпштейном.
Представитель Брэнсона для Virgin Group сообщил Ассоциации прессы этим утром, что в отчете New Yorker, опубликованном в 2019 году, Сара Рэнсом заявила, что выдумала эти записи.
"Мы можем подтвердить, что утверждения Сары Рэнсом беспочвенны и необоснованны, и на самом деле в 2019 году Сара Рэнсом рассказала другому журналисту, что выдумала эти записи, чтобы привлечь внимание к действиям Эпштейна и заставить его поверить, что у нее есть доказательства на случай, если он будет преследовать ее".
Теперь эти документы являются частью гражданского иска, урегулированного в судебном порядке в 2017 году между Вирджинией Джуффре, еще одной жертвой Джеффри Эпштейна, и Гислейн Максвелл, которая в настоящее время отбывает 20 лет в тюрьме США за сутенерство.
Среди этих документов есть также фотографии, на которых мы можем видеть Гислейн Максвелл на острове Эпштейна, Литтл-Сент-Джеймс.
Они были предоставлены юристами Вирджинии Джуффре чтобы доказать, что Гислейн Максвелл находилась на острове, хотя она утверждала, что ее там не было.
Эти документы также включают в себя фотографии бывшего министра труда, лорда Питера Мандельсона, с Джеффри Эпштейном. Однако никаких обвинений в его адрес нет.
На других фотографиях, сделанных на острове, мы видим множество молодых девушек вместе с пособниками Джеффри Эпштейна.
Есть еще одна партия документов, связанных с этим гражданским иском, обнародование которых ожидается сегодня.
И хотя в отношении многих из тех, кто упомянут в этих документах, нет никаких обвинений, для них невероятно вредно, невероятно неудобно, что их ассоциируют с таким чудовищным педофилом, каким был Джеффри Эпштейн.
- Марта, большое спасибо.