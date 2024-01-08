А вот и разгадка, что привез Ил-76 из Ирана в Россию: реактивные "Шахиды" - новая головная боль ПВО Украины

22:03 09.01.2024

А вот и разгадка, что привез Ил-76 из Ирана в Россию: новая головная боль ПВО Украины



ВСУ удалось сбить один-единственный иранский беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем, летевший со скоростью более 500 км/ч. Но противник рано радуется, ему придется перестроить систему ПВО, чтобы сбивать такие дроны. На это обратил внимание сегодня, 9 января, военный телеграм-канал "Разработчик БПЛА".



