|А вот и разгадка, что привез Ил-76 из Ирана в Россию: реактивные "Шахиды" - новая головная боль ПВО Украины
22:03 09.01.2024
А вот и разгадка, что привез Ил-76 из Ирана в Россию: новая головная боль ПВО Украины
ВСУ удалось сбить один-единственный иранский беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем, летевший со скоростью более 500 км/ч. Но противник рано радуется, ему придется перестроить систему ПВО, чтобы сбивать такие дроны. На это обратил внимание сегодня, 9 января, военный телеграм-канал "Разработчик БПЛА".
Американское издание The War Zone со ссылкой на украинские источники сообщило, что представленный в 2023 году новый иранский беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем впервые сбит на территории Украины. Как отмечает издание, чтобы эффективно перехватывать такие дроны, Украине нужно перестроить свою систему ПВО и использовать больше ракет, что может стать серьезной проблемой в условиях перебоев с поставками западной военной помощи.
The War Zone пишет, что на реактивной версии Shahed-238 указан индекс "MJ". Согласно анализу американского издания, "на фотографии предположительно обломки верхнего воздухозаборника двигателя дрона, а также что-то похожее на небольшую реактивную турбину и блок управления". Издание предполагает, что буква J в индексе дрона может расшифровываться как "реактивный".
Украинские источники утверждают, что сбитый иранский беспилотник летел со скоростью более 500 км/ч и был сбит в центральных регионах Украины. На дроне был установлен китайский реактивный двигатель, но обычные для "шахедов" заряд и навигация.
"Изменился и сопровождающий беспилотник звук. Пролет таких беспилотников будет сопровождаться звуком самолета, а не мопеда",
- сказал источник.
По его словам, из-за увеличившейся скорости дронов против них стали бесполезны "зенитки", поэтому мобильные группы теперь нужно вооружать переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Оса", "Игла" или "Стингер".
ТК "Разработчик БПЛА" подтверждает такую оценку:
"А вот и разгадка, что привез Ил-76" [из Ирана Shahed-238] [], как мы и предполагали, 3 недели назад. Так-то было понятно, Иран давно ими хвалится и пускал их даже в Израиль, а те были вынуждены сбивать его аж целым раптором, но портить сюрприз не хотелось. Хохлы сбили целый один и радуются, но дело не в этом. Сбить его проблемы не представляет для современных ЗРК. Самое главное, что такой "шахед" очень сложно отличить от ракеты из-за близкой скорости".
Авторы телеграм-канала также обращают внимание на то, что "если по "гераням" ("Герань-2" - модернизованные в России Shahed-136 с бензиновым двигателем, индекс "M" - Ред.) хохлы экономили ракеты ЗРК и старались сбивать их стволами, разместив по векторам атаки полноценные эшелонированные заградительные линии из ствольного ПВО, то теперь придется пускать ракету".
"Банально потому, что времени думать нет - в поле зрения ЗРК гераноид находится считаные секунды. А значит, снова пойдет перерасход дорогущих ракет на летаблу с китайским двигателем",
- указывает военный ТК.
Издание The War Zone также считает, что дрон с реактивным двигателем станет для украинской ПВО более сложной целью, чем его предшественник. Отмечается, что это увеличит расход боеприпасов. Американское СМИ напоминает, что новый беспилотник Shahed с реактивным двигателем Иран впервые представил в сентябре 2023 года. В декабре российский генерал-майор запаса Владимир Попов заявил Sputnik TV, что Россия скоро начнет использовать дрон с реактивной тягой.
The War Zone отмечает, что украинская система ПВО использует поставленные США и странами ЕС системы, которые зависимы от поставок ракет из этих государств. С конца прошлого года пакеты помощи Украине со стороны США и ЕС заблокированы. В Евросоюзе - из-за позиции Венгрии, в США - из-за разногласий между республиканцами и демократами по вопросу миграции.