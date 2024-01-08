 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.01.2024
23:11  В Таиланде найден мертвым редактор российского веб-портала "Морской бюллетень" Михаил Войтенко
22:10  КазЧиновники придумали новую полезную структуру - "Водный совет"
22:03  А вот и разгадка, что привез Ил-76 из Ирана в Россию: реактивные "Шахиды" - новая головная боль ПВО Украины
16:06  Билла Клинтона и К привлекут за педофилию? - Sky News
16:04  Европейская армия сделает Центральную и Восточную Европу жертвой конфликтов, - Ст.Стремидловский
16:03  В Турции задержан основатель портала Azon Global Мубашшир Ахмад из Узбекистана
16:00  Экс-глава УзбМинздрава А.Иноятов стал директором Института здоровья и стратегического развития

15:59  Угрозы, климат и инвестиции: Куда ездил и о чем говорил президент Таджикистана в 2023 году?
15:56  Таджикские амазонки. Как трудовая миграция повлияла на женщин Ашта
15:53  Путин предоставил гражданство РФ афро-американскому боксеру Кевину Владимировичу Джонсону
15:49  Основы русской идеологии, - Александр Дугин
15:48  Айдос Мырзахметов назначен командующим Силами спецопераций КазАрмии
15:46  Новой столицей Алматинской области отныне является город Алатау
15:40  Можно ли спасти кыргызстанские ледники? - Рахманбек Тойчуев
15:31  Травля конкурентов – любимое занятие кыргызских "чиновников от науки" , - Нарын Айып
15:24  Страх убивает разум. Что мешает решить миграционный вопрос, - Геворг Мирзаян
15:19  Садыр Жапаров по-новому определил высший командный состав Вооруженных Сил Кыргызстана
15:17  Депутата парламента Киргизии Жамгырчиева будут судить за... попытку незаконно удрать из страны
15:08  Вместо уволенной за непрофессионализм Лизы Борн премьером Франции назначен 34-летний опарыш Габриэль....
14:07  Бобики взвыли от радости. Парламент Южной Кореи официально и окончательно запретил есть собак
12:19  Устоит ли Тирасполь? Кишинев намерен обрушить приднестровскую экономику до конца года, - София Русу
12:11  Первый американский частный луноход Peregrine до Луны не долетит. Сломался по дороге
11:00  Год "Джокера". Что станет с США и миром после победы Трампа в 2024 году, - Малек Дудаков
10:56  Почему нет никакой управы на художества подмосковного губера Воробьева? Сосульку ему в...
09:36  Россия и Иран отказались от SWIFT. От которого и так отключены
09:02  Третья ножка табурета российско-индийских отношений, - Алексей Куприянов
00:49  Если Байден не умрет: интриги президентской гонки в США, - М.Зубов
00:40  Дети лейтенанта Шмидта рвутся на престол. Драка лысого и лохматого, - А.Широкорад
00:34  США ищут "метастазы" войны на Ближнем Востоке, - НГ
00:25  Год Темного лося. Культура - это поле боя, - Андрей Фурсов
00:03  Дочь отца нации Шейх Хасина победила на выборах в Бангладеш
00:00  Саудовская Аравия объявила о масштабных скидках на нефть
Понедельник, 08.01.2024
20:49  В Казахстане разрешат выселять абьюзеров из жилья
20:45  Казахстанских дорожников обвинили в хищении $434 тыс. при строительстве КПП на границе с Кыргызстаном
20:37  Умер выдающийся немецкий футболист Франц Беккенбауэр
19:03  Эпоха потрясений: пугающие прогнозы от гуру бизнеса на 2024 год
18:47  Сразу 30 ракет прилетело в американскую базу Эль-Омар (Север Сирии)
18:41  Икона со Сталиным в главном соборе Грузии оказалась российского происхождения
18:36  Главу казахской общины Москвы Джамалова привлекают за фейки о рос-армии
17:32  Почему же Россия не развалилась? - "Spectator"
17:29  У мэра Киева Виталия Кличко нашли незадекларированный особняк в Гамбурге за 6 млн долларов
17:13  Россия и Запад создают свои версии истории, - Тимофей Бордачев
15:49  Узбекистан остается мировым лидером по продаже золота второй месяц подряд
15:40  Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт
15:32  Китай и геополитические штормы - 2024, - А.Каукенов
15:18  Монголо-татарское "иго" только способствовало процветанию Древней Руси, - Манвир Сингх
14:51  Шольца досрочно попрут с поста Германского канцлера, - Ханиф Гаффари
14:47  Древние укры против мокшей. Братья ли русские украинцам, - "Регнум"
14:16  Арестованному после "голой" вечеринки Ивлеевой рэперу члено-носку Vacio вручили повестку в армию. Повесили на...
13:38  Запад открыл "второй фронт" против Украины: торговую войну с Киевом ведет Варшава, - СП
12:20  Сотни тракторов перекрыли автобаны Германии. Фермеры протестуют
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазЧиновники придумали новую полезную структуру - "Водный совет"
22:10 09.01.2024

Жигули Дайрабаев вошел в состав Водного совета при Правительстве РК

Из состава Водного совета при Правительстве Казахстана был исключен президент Ассоциации водохозяйственных предприятий и организаций Нурлан Атшабаров. В него был включен депутат Мажилиса Парламента РК Жигули Дайрабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кадровые перестановки в Водном совете подтвердили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Напомним, Водный совет при Правительстве РК был создан два года назад для совершенствования системы управления водными ресурсами в Казахстане. Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.

Первое заседание под председательством Премьер-Министра состоялось в марте 2022 года. Тогда рассматривались вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызской Республикой и водообеспечения южных регионов Казахстана.

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович родился в 1954 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова, Высшую школу агропромышленного комплекса. Трудовой путь начал с помощника чабана, водителя автомашины колхоза "Путь к коммунизму". В разные годы возглавлял хлебоприемное предприятие "Берликский" Шуского района, жамбылский областной филиала РОО "Союз фермеров Казахстана", Ассоциацию фермеров Казахстана. Является председателем комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен", членом Национального курултая при Президенте, заместителем председателя НДПП "Ауыл", депутатом Мажилиса Парламента РК.

Источник - Kazinform
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704827400


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев о встречах сенаторов с жителями регионов: Поднимаемые вопросы важно учитывать в работе Палаты
- Спикер Мажилиса обсудил с жителями Улытау ход реализации реформ Президента
- Кадровые перестановки
- Об эффективности аппарата
- Что вернула государству комиссия по демонополизации?
- АФМ пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в РК
- Антикор расследует дело в отношении должностных лиц КазАвтоЖол
- Суд вынес приговор руководителю финансовой пирамиды "Qnet"
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с жителями Атырауской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  