КазЧиновники придумали новую полезную структуру - "Водный совет"

22:10 09.01.2024

Жигули Дайрабаев вошел в состав Водного совета при Правительстве РК



Из состава Водного совета при Правительстве Казахстана был исключен президент Ассоциации водохозяйственных предприятий и организаций Нурлан Атшабаров. В него был включен депутат Мажилиса Парламента РК Жигули Дайрабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.



Кадровые перестановки в Водном совете подтвердили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.



Напомним, Водный совет при Правительстве РК был создан два года назад для совершенствования системы управления водными ресурсами в Казахстане. Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.



Первое заседание под председательством Премьер-Министра состоялось в марте 2022 года. Тогда рассматривались вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызской Республикой и водообеспечения южных регионов Казахстана.



Дайрабаев Жигули Молдакалыкович родился в 1954 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова, Высшую школу агропромышленного комплекса. Трудовой путь начал с помощника чабана, водителя автомашины колхоза "Путь к коммунизму". В разные годы возглавлял хлебоприемное предприятие "Берликский" Шуского района, жамбылский областной филиала РОО "Союз фермеров Казахстана", Ассоциацию фермеров Казахстана. Является председателем комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен", членом Национального курултая при Президенте, заместителем председателя НДПП "Ауыл", депутатом Мажилиса Парламента РК.