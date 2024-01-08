В Таиланде найден мертвым редактор российского веб-портала "Морской бюллетень" Михаил Войтенко

23:11 09.01.2024

Российский журналист умер в Таиланде

В Таиланде умер главред "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко

Самер Мустафа



Главный редактор интернет-издания "Морской бюллетень" Михаил Войтенко скончался на 66-м году жизни в Таиланде от инфаркта. Об этом сообщает РИА Новости.



В публикации отмечается, что последние 14 лет Войтенко жил в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда.



В государственной больнице провинции подчеркнули, что смерть была практически мгновенной и вызвана внезапным инфарктом.



Журналист скончался на 66-м году жизни, не дожив чуть более недели до своего дня рождения.



Подчеркивается, что родные и друзья не могли связаться с Войтенко с 29 декабря. Тело российского журналиста было обнаружено 1 января, когда таиландская полиция вскрыла его квартиру по просьбе родственников, находившихся в России.



В 2005 году Войтенко основал интернет-издание "Морской бюллетень", которое освещает морские происшествия и катастрофы. Также являлся автором издания на английском языке Maritime Bulletin, освещающие морские инциденты.



Ранее главный редактор "Бюллетеня кинопрокатчика" Александр Нечаев умер в возрасте 36 лет.