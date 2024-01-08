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США заглянули за горизонт войны в Газе. Зачем Энтони Блинкен вновь прикатил в Израиль
00:01 10.01.2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник на переговорах в Израиле обозначил контуры возможного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Инициатива подразумевает окончание военных действий в секторе Газа, восстановление палестинского контроля над анклавом, а также возобновление переговоров о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем. Господин Блинкен, среди прочего, заверил: к переговорам о признании еврейского государства готова вернуться Саудовская Аравия. Но для этого необходимо, чтобы Израиль прекратил военную кампанию и заложил фундамент для будущего палестинского государства. Уговорить израильского премьера Биньямина Нетаньяху согласиться с этим планом будет весьма непросто.

Позиции министра обороны Израиля Йоава Галанта (слева) и госсекретаря США Энтони Блинкена (справа) оказались близки в том, что после окончания конфликта еврейское государство не должно "отвечать за повседневную жизнь" в секторе Газа

Челночная дипломатия
Хотя в израильской армии и правительстве утверждают, что боевые действия в Газе, вероятно, будут продолжаться еще не один месяц, ключевые игроки в регионе уже сейчас готовятся определять будущее Палестины после завершения войны. Это показал трехдневный визит на Ближний Восток госсекретаря США Энтони Блинкена.

Во вторник на встрече с главой израильского МИДа Исраэлем Кацем господин Блинкен заявил: четыре ключевые арабские страны - Саудовская Аравия, Иордания, Катар и ОАЭ, а также Турция согласились начать обсуждение послевоенного устройства Газы. "Они решили работать вместе и координировать наши усилия, чтобы помочь сектору Газа стабилизироваться и восстановиться, наметить политический путь вперед для палестинцев и работать для долгосрочного восстановления Газы",- отметил дипломат.

Пять упомянутых стран до этого сопротивлялись призывам США обсудить устройство Газы, настаивая: сначала надо добиться устойчивого прекращения огня. Однако Энтони Блинкену удалось убедить страны начать планировать послевоенное будущее Газы уже сейчас.

За день до визита в Израиль, будучи в Саудовской Аравии, Энтони Блинкен огласил позицию США по послевоенному будущему Палестины: Западный берег реки Иордан и Газа должны быть объединены под управлением палестинцев.

"Чтобы это произошло, нам нужно увидеть создание независимого палестинского государства",- отметил дипломат. И такая позиция полностью совпадает с саудовским и турецким видением ситуации.

Однако в Израиле пока отвергают не только перспективу создания палестинского государства, но и возможность палестинского самоуправления в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также не спешит говорить о выводе израильских военных из Газы и о послевоенном - или каком-либо другом - будущем сектора.

28 декабря израильский канал KAN сообщил, что глава правительства отменил назначенную на тот день встречу "кабинета военного времени" по будущему устройству Газы. Канал уточняет: отменить заседание господина Нетаньяху заставили ультраправые партнеры по правящей коалиции. В частности, министр финансов Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир.

12-й израильский канал также отмечает: в конце декабря в аппарат господина Нетаньяху с просьбой обсудить будущее Газы обратились высокопоставленные силовики, в том числе главы спецслужб и представители армии.

Однако премьер отклонил все просьбы. 2 января бывший глава Минобороны Бени Ганц, вошедший в "кабинет военного времени", потребовал, чтобы премьер наконец огласил стратегию выхода. Но его призыв также остался без ответа.

Пока стратегия Израиля выглядит противоречиво. Министр обороны Йоав Галант утверждает: еврейское государство не намерено в дальнейшем "отвечать за повседневную жизнь" в анклаве. Однако, например, Бецалель Смотрич настаивает, что после войны Израиль должен восстановить в Газе еврейские поселения. Они были в секторе до 2007 года, когда израильтяне в одностороннем порядке вывели оттуда все свои силы.

Отношения с соседями
На встрече с Исраэлем Кацем Энтони Блинкен также коснулся другого дипломатического трека, отложенного на фоне войны,- нормализации отношений Израиля и ближневосточных стран.

"Знаю, что в течение многих лет вы пытаетесь выстроить связи и интегрироваться на Ближнем Востоке, и я думаю, есть реальная возможность того, что это удастся сделать",- отметил господин Блинкен. Он добавил: Эр-Рияд и другие арабские столицы по-прежнему заинтересованы в нормализации отношений с еврейским государством. Но для этого нужно прочное израильско-палестинское политическое урегулирование.

"Потребуется прекратить конфликт в Газе, а также показать практический путь к созданию палестинского государства… Но интерес есть, он реален и может изменить ситуацию",- подчеркнул дипломат. Саудовская сторона пока никак не комментировала заявления господина Блинкена.

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20 сентября 2023 года, то есть до начала войны Израиля и "Хамаса", наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью Fox News заявил, что перспектива нормализации отношений с Израилем "становится ближе" каждый день. При этом он неизменно подчеркивал, что еврейское государство должно гарантировать права палестинцев.

Военная операция Израиля застряла между второй и третьей фазами
Как заявил "Ъ" профессор американского университета Гранд-Вэлли (штат Мичиган) Абдулла Альребх, шансы вернуть Саудовскую Аравию и Израиль на мирный трек по-прежнему существуют. По его словам, администрация президента США Джо Байдена хотела бы восстановления переговоров до ноябрьских президентских выборов в США, чтобы записать этот дипломатический успех себе в актив. Впрочем, пока эта перспектива все-таки кажется маловероятной.

Эльнар Байназаров
9 янв. 24

Источник - Коммерсантъ
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