Экс-главу МВД Польши Каминьского арестовали прямо в президентском дворце

00:04 10.01.2024

Бывшего главу МВД Польши задержали в президентском дворце в Варшаве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Польши во вторник вечером задержали в Варшаве экс-главу МВД страны Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мацея Вонсика, сообщает Associated Press.



Задержания, по данным агентства, прошли на территории президентского дворца, куда несколькими часами ранее оба политика прибыли по приглашению главы государства Анджея Дуды.



Каминьский и Вонсик, руководившие МВД в прежнем польском правительстве, были признаны виновными в превышении полномочий в рамках дела, касавшегося событий еще 2007 года. В 2015 году Дуда амнистировал обоих. Однако нынешние польские власти заверяют, что глава государства не имел права этого делать.



Associated Press отмечает, что эта история стала очередным примером противостояния правых политиков из прежнего правительства и нынешнего правительства левоцентристов.



Дуда поддерживал курс прежнего правительства Польши во главе с партией Право и справедливость. Президент предупреждал, что будет делать все возможное, чтобы противостоять новому правительству во главе с Дональдом Туском, пришедшему к власти в конце 2023 года.