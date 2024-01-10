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Мальдивы уплывают в Китай. Мировой курорт становится плацдармом Пекина
00:06 10.01.2024

Президент Мальдив Мохамед Муиззу совершает государственный визит в Китай, главным событием которого станет его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Поездка нового мальдивского лидера продолжит кардинальный разворот в политике небольшого островного государства в Индийском океане, имеющего важное стратегическое значение. Пришедший к власти в ноябре президент Муиззу пересматривает отношения с традиционным главным партнером - Индией - и делает ставку на Китай. Геополитическая битва за Мальдивы становится новым сюжетом политики в Индо-Тихоокеанском регионе, где Пекин привлекает союзников, борясь за лидерство.

Пятидневный визит президента Мальдивской Республики Мохамеда Муиззу в Китай начался в понедельник с ознакомительной поездки в зону свободной торговли Сямынь, расположенную в юго-восточной провинции Фуцзянь, на западном побережье Тайваньского пролива. Сямынь, традиционно игравший роль важного морского порта, входит в число наиболее динамично развивающихся регионов КНР. Основные отрасли - судоходство, обрабатывающая промышленность, а также высокотехнологичная сфера услуг. Помимо встреч в Сямыне перспективы делового сотрудничества двух стран будут обсуждаться в ходе бизнес-форума Invest Maldives, который пройдет с участием мальдивского президента в городе Фучжоу (та же провинция Фуцзянь).

Кульминацией визита, которому присвоен высший в дипломатической иерархии статус государственного, станут переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. "В отношениях между Китаем и Мальдивами начинается новый исторический этап. Мы считаем, что благодаря этому визиту главы двух государств примут стратегические решения, которые поднимут двусторонние отношения на новую высоту",- сформулировал ожидания китайской стороны официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Медовый месяц в отношениях Китая с небольшим островным государством в Индийском океане, которое с первых дней своего существования находилось в орбите влияния Индии - его ближайшего соседа, начался в конце прошлого года, после победы Мохамеда Муиззу на президентских выборах. Политик сменил на посту главы государства Ибрагима Мохамеда Солиха, поддерживавшего тесные связи с Индией.

Сразу после вступления в должность 17 ноября Мохамед Муиззу стал демонстрировать решимость в кратчайшие сроки переориентировать внешнюю политику Мальдив с Индии на исламский мир и Китай.

Так, вопреки традиции, первый зарубежный визит новый мальдивский лидер совершил не в Индию, а в Турцию, а после этого отправился в ОАЭ.

Подтверждением того, что одна из ключевых ставок нового мальдивского руководства сделана на Китай, стал состоявшийся в декабре визит в КНР нового вице-президента страны Хуссейна Мохамеда Латифа, который принял участие в форуме "Китай-регион Индийского океана" (CIORF) в городе Куньмине.

Одним из главных предвыборных обещаний Мохамеда Муиззу стал вывод из страны индийского военного контингента численностью 70 человек.

Индийские военнослужащие на Мальдивах обслуживают радиолокационные станции и самолеты наблюдения индийских ВВС. Кроме того, индийские военные корабли участвуют в патрулировании исключительной экономической зоны Мальдивских островов.

Инициатива Мохамеда Муиззу в случае ее реализации приведет к сворачиванию оборонного сотрудничества Индии и Мальдивской Республики, имеющего более чем 35-летнюю историю. В 1988 году индийская армия по запросу тогдашнего президента Мальдив Момуна Абдулы Гаюма помогла подавить попытку государственного переворота с участием действовавшей в соседней Шри-Ланке военизированной группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама".

Сотрудничество двух стран по линии ВТС, которое на протяжении многих лет не ставилось под сомнение мальдивскими политиками, включало обучение индийскими специалистами мальдивского военного персонала, передачу техники и оружия, строительство военных объектов.

Чем для России так и не стал Китай
Хотя новый мальдивский лидер пообещал покончить с индийским военным присутствием в стране, мотивируя свое решение необходимостью укрепить национальный суверенитет, вопрос о том, удастся ли ему выполнить свое обещание и в какие сроки, остается открытым. Так, пообщавшись в начале декабря с индийским премьером Нарендрой Моди в кулуарах 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ, президент Муиззу заявил, что индийские власти согласились вывести военных с территории Мальдивской Республики. Однако буквально на следующий день ведущая индийская газета The Times of India со ссылкой на источники в правительстве дезавуировала это заявление, сообщив, что никакой договоренности достигнуто не было.

По информации собеседников The Times of India, в ходе общения с президентом Муиззу премьер Моди подчеркнул важность продолжения присутствия индийских военных в стране в интересах местного населения. "Переговоры о сохранении присутствия на Мальдивах индийских военных продолжаются",- цитирует газета слова правительственного источника.

Остается неясной и судьба меморандума о сотрудничестве в сфере гидрографии, который Индия и Мальдивы подписали в 2019 году. Это соглашение, истекающее в июне этого года, предусматривает совместное исследование морского дна в водах Мальдив. Однако новые власти Мальдивской Республики уже дали понять, что не намерены его продлевать и прекратят гидрографические исследования с Индией.

Между тем в новом руководстве страны стремительно растут антииндийские настроения. Подтверждением этого стал скандал в отношениях двух стран, совпавший с визитом президента Муиззу в КНР. Поводом стало недавнее посещение Нарендрой Моди островной союзной территории Лакшадвип в составе Индии, находящейся в юго-восточной части Аравийского моря. После посещения островов, где он занимался подводным плаванием, Нарендра Моди разместил в соцсети фотографии своих погружений и сообщил о том, что на островах Лакшадвипа, которые называют "индийскими Мальдивами", он чувствовал себя более спокойно, чем на Мальдивских островах. Дели продвигает Лакшадвип как будущую туристическую альтернативу Мальдивам.

При этом сразу три замминистра в новом мальдивском правительстве оскорбились комментариями индийского лидера. Считая, что острова Лакшадвипа не идут ни в какое сравнение с их родными Мальдивами, высокопоставленные чиновники оставили в соцсетях бранные комментарии по поводу заявления индийского премьера. Для того чтобы спустить скандал на тормозах, перед отлетом в Китай президент Муиззу был вынужден отправить их в отставку.

Сергей Строкань
№2 от 10.01.2024, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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