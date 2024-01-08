У главы Пентагона генерала Остина диагностировали рак простаты

00:07 10.01.2024

Главе министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойду Остину, которого госпитализировали в начале года, диагностировали рак простаты. Об этом говорится в заявлении медиков, опубликованном Пентагоном во вторник, 9 января.



"Изменения в результатах лабораторных исследований в начале 2023 года выявили у министра рак простаты, требующий лечения. 22 декабря, после консультации с командой врачей, он был госпитализирован в Национальной военно-медицинский центр Уолтера Рида", - говорится в заявлении.



Отмечается, что в медицинском учреждении Ллойд Остин прошел минимально инвазивную хирургическую процедуру для лечения рака простаты. Заболевание у главы Пентагона было обнаружено на ранней стадии развития.



Несмотря на прошедшее лечение, Остина вновь направили в то же медучреждение в связи с возникшими после проведенной процедуры осложнениями. Согласно первичному обследованию, у шефа Пентагона выявили инфекцию мочевыводящих путей, после чего его поместили в отделение интенсивной терапии.



Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 8 января, Ллойда Остина перевели из отделения интенсивной терапии. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, глава минобороны США по-прежнему испытывает дискомфорт, но уже приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме. Так, Ллойд Остин в тот же день поговорил по телефону со своим заместителем Кэтлин Хикс, помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Центрального командования ВС США Майклом Куриллой.