 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.01.2024
01:09  Юный педик-премьер Франции Габриэль - потомок марокканского еврея и белоэмигрантки-одесситки и "жена" депутата Стефана Сежурне
01:05  Турецкая разведка бросает вызов "Моссаду", ШАБАК и ЦРУ, - Д.Минин
01:00  Китайские власти решились пересечь "красную линию" государственных заимствований, - В.Катасонов
00:47  Промышленные успехи Китая вызовут новые торговые войны, - НГ
00:45  "Щупальца Сороса": американские НКО опутали сетями Казахстан и Центральную Азию
00:44  Иордания примеряет к Сирии израильский сценарий, - И. Субботин
00:42  Си Цзиньпин проводит чистку партии, - Владимир Скосырев

00:41  Байрактары размножаются. Эрдоган стал 9-кратным дедушкой
00:34  АфганПравительство талибов* утвердило 24 бизнес-проекта на сумму в 10 млрд афгани
00:07  У главы Пентагона генерала Остина диагностировали рак простаты
00:06  Мальдивы уплывают в Китай. Мировой курорт становится плацдармом Пекина
00:04  Экс-главу МВД Польши Каминьского арестовали прямо в президентском дворце
00:01  США заглянули за горизонт войны в Газе. Зачем Энтони Блинкен вновь прикатил в Израиль
Вторник, 09.01.2024
23:11  В Таиланде найден мертвым редактор российского веб-портала "Морской бюллетень" Михаил Войтенко
22:10  КазЧиновники придумали новую полезную структуру - "Водный совет"
22:03  А вот и разгадка, что привез Ил-76 из Ирана в Россию: реактивные "Шахиды" - новая головная боль ПВО Украины
16:06  Билла Клинтона и К привлекут за педофилию? - Sky News
16:04  Европейская армия сделает Центральную и Восточную Европу жертвой конфликтов, - Ст.Стремидловский
16:03  В Турции задержан основатель портала Azon Global Мубашшир Ахмад из Узбекистана
16:00  Экс-глава УзбМинздрава А.Иноятов стал директором Института здоровья и стратегического развития
15:59  Угрозы, климат и инвестиции: Куда ездил и о чем говорил президент Таджикистана в 2023 году?
15:56  Таджикские амазонки. Как трудовая миграция повлияла на женщин Ашта
15:53  Путин предоставил гражданство РФ афро-американскому боксеру Кевину Владимировичу Джонсону
15:49  Основы русской идеологии, - Александр Дугин
15:48  Айдос Мырзахметов назначен командующим Силами спецопераций КазАрмии
15:46  Новой столицей Алматинской области отныне является город Алатау
15:40  Можно ли спасти кыргызстанские ледники? - Рахманбек Тойчуев
15:31  Травля конкурентов – любимое занятие кыргызских "чиновников от науки" , - Нарын Айып
15:24  Страх убивает разум. Что мешает решить миграционный вопрос, - Геворг Мирзаян
15:19  Садыр Жапаров по-новому определил высший командный состав Вооруженных Сил Кыргызстана
15:17  Депутата парламента Киргизии Жамгырчиева будут судить за... попытку незаконно удрать из страны
15:08  Вместо уволенной за непрофессионализм Лизы Борн премьером Франции назначен 34-летний опарыш Габриэль....
14:07  Бобики взвыли от радости. Парламент Южной Кореи официально и окончательно запретил есть собак
12:19  Устоит ли Тирасполь? Кишинев намерен обрушить приднестровскую экономику до конца года, - София Русу
12:11  Первый американский частный луноход Peregrine до Луны не долетит. Сломался по дороге
11:00  Год "Джокера". Что станет с США и миром после победы Трампа в 2024 году, - Малек Дудаков
10:56  Почему нет никакой управы на художества подмосковного губера Воробьева? Сосульку ему в...
09:36  Россия и Иран отказались от SWIFT. От которого и так отключены
09:02  Третья ножка табурета российско-индийских отношений, - Алексей Куприянов
00:49  Если Байден не умрет: интриги президентской гонки в США, - М.Зубов
00:40  Дети лейтенанта Шмидта рвутся на престол. Драка лысого и лохматого, - А.Широкорад
00:34  США ищут "метастазы" войны на Ближнем Востоке, - НГ
00:25  Год Темного лося. Культура - это поле боя, - Андрей Фурсов
00:03  Дочь отца нации Шейх Хасина победила на выборах в Бангладеш
00:00  Саудовская Аравия объявила о масштабных скидках на нефть
Понедельник, 08.01.2024
20:49  В Казахстане разрешат выселять абьюзеров из жилья
20:45  Казахстанских дорожников обвинили в хищении $434 тыс. при строительстве КПП на границе с Кыргызстаном
20:37  Умер выдающийся немецкий футболист Франц Беккенбауэр
19:03  Эпоха потрясений: пугающие прогнозы от гуру бизнеса на 2024 год
18:47  Сразу 30 ракет прилетело в американскую базу Эль-Омар (Север Сирии)
18:41  Икона со Сталиным в главном соборе Грузии оказалась российского происхождения
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
У главы Пентагона генерала Остина диагностировали рак простаты
00:07 10.01.2024

Главе министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойду Остину, которого госпитализировали в начале года, диагностировали рак простаты. Об этом говорится в заявлении медиков, опубликованном Пентагоном во вторник, 9 января.

"Изменения в результатах лабораторных исследований в начале 2023 года выявили у министра рак простаты, требующий лечения. 22 декабря, после консультации с командой врачей, он был госпитализирован в Национальной военно-медицинский центр Уолтера Рида", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в медицинском учреждении Ллойд Остин прошел минимально инвазивную хирургическую процедуру для лечения рака простаты. Заболевание у главы Пентагона было обнаружено на ранней стадии развития.

Несмотря на прошедшее лечение, Остина вновь направили в то же медучреждение в связи с возникшими после проведенной процедуры осложнениями. Согласно первичному обследованию, у шефа Пентагона выявили инфекцию мочевыводящих путей, после чего его поместили в отделение интенсивной терапии.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 8 января, Ллойда Остина перевели из отделения интенсивной терапии. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, глава минобороны США по-прежнему испытывает дискомфорт, но уже приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме. Так, Ллойд Остин в тот же день поговорил по телефону со своим заместителем Кэтлин Хикс, помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Центрального командования ВС США Майклом Куриллой.

Источник - ИА Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704834420


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев о встречах сенаторов с жителями регионов: Поднимаемые вопросы важно учитывать в работе Палаты
- Спикер Мажилиса обсудил с жителями Улытау ход реализации реформ Президента
- Кадровые перестановки
- Об эффективности аппарата
- Что вернула государству комиссия по демонополизации?
- АФМ пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в РК
- Антикор расследует дело в отношении должностных лиц КазАвтоЖол
- Суд вынес приговор руководителю финансовой пирамиды "Qnet"
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с жителями Атырауской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  