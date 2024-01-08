АфганПравительство талибов* утвердило 24 бизнес-проекта на сумму в 10 млрд афгани

00:34 10.01.2024

Национальная комиссия по госзакупкам "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*) одобрила 24 бизнес-проекта на сумму 10 миллиардов афгани (около 141 млн 667 тыс. долларов). Об этом сегодня, 9 января, сообщает Ariana News со ссылкой на канцелярию вице-премьера.



Утвержденные проекты относятся к различным сферам деятельности, включая строительство объектов МВД, проведение общественных работ, телекоммуникации и информационные технологии, здравоохранение, водо- и электроснабжение. В частности, деньги пойдут на строительство плотины Паранде в Панджшере, завершение строительства плотины Тори в провинции Забул, на строительство автодороги в Кабуле, обеспечение электроэнергией граждан в провинциях, улучшение скорости интернета в отдаленных районах. Кроме того, выделение денег имеет целью создать новые рабочие места для тысяч граждан, говорится в заявлении.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ