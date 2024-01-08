Байрактары размножаются. Эрдоган стал 9-кратным дедушкой

00:41 10.01.2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в девятый раз стал дедушкой. В Стамбуле у дочери главы государства Сюмейи Байрактар родился второй ребëнок, сообщает сегодня, 9 января, информагентство Anadolu.



Турецкий лидер посетил свою дочь в больнице, где его проинформировали о состоянии ребëнка и матери. Здесь же Эрдоган прошептал имя на ухо ребëнка. Стало известно, что девятого внука президент назвал Асымом Оздемиром.



Президента Турции в ходе визита в больницу сопровождала его супруга Эмине Эрдоган.



У другой дочери президента Эсры Албайрак четверо детей, у его сына Билала Эрдогана - трое.



Сюмейя Байрактар - супруга Сельджука Байрактара, совладельца и технического директора компании Baykar Makina, которая производит разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2 и другие боевые дроны.