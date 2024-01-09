 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Си Цзиньпин проводит чистку партии, - Владимир Скосырев
00:42 10.01.2024

Лидер КНР объявил войну продажным кадрам и предпринимателям
Владимир Скосырев
9.01.2024
Си Цзиньпин призвал к беспощадной борьбе с коррупцией.
Генсек КПК Си Цзиньпин, выступая в Центральной комиссии по проверке дисциплины, сказал, что нужно усилить борьбу с коррупцией. Главную опасность представляют подкупы чиновников бизнесменами. По словам Си, вопрос в том, как добиться, чтобы партия справилась с этим вызовом, не меняя своих убеждений и характера. Ответ состоит, в частности, в том, что нужно сохранять централизованное руководство КПК. По мнению эксперта, это означает укрепление полномочий лидера, а те, кто недостаточно лоялен, должны уйти.
Выступление Си подробно изложила газета "Жэньминь жибао", главный орган партийной печати и информации. Как следует из этого текста, за последние 10 лет, то есть со времени прихода Си к власти, в борьбе с коррупцией была одержана победа. Тем не менее ситуация остается сложной, нужно иметь четкое представление о питательной среде коррупции. В этом плане важен завет Мао Цзэдуна "поставить правительство под надзор народа". Но помимо этого необходимо, чтобы партия сама себя реформировала.

А чтобы такие преобразования шли успешно, нужно соблюдать ряд правил. Среди них – единое центральное руководство ЦК КПК. Что, понятно, подразумевает сохранение полноты власти в руках генсека. Но также необходимо воспитывать преданных членов партии и не допускать, чтобы "кадровые работники осмеливались, имели возможности и желание становиться коррупционерами".

По существу, задача поставлена грандиозная, с учетом того что КПК, партия, которую Си назвал марксистской, насчитывает, по данным на декабрь 2022 года, более 98 млн членов. Во времена Мао проводились собрания критики и самокритики. Там полагалось каяться, а также указывать на возможных уклонистов от генеральной линии. Может ли такой порядок повториться?

Хотя речь Си вызвала довольно широкий отклик за пределами Поднебесной, иностранные аналитики не дают четкого ответа на этот вопрос. CNN передает, что генсек начал гонения "как против мух, так и против муравьев", то есть против мелких коррупционеров, которые прячутся под разными личинами. Это массы поддержат. Но с 2012 года, когда Си пришел к власти, под удар попали и "тигры" – высокопоставленные чиновники. Кампания затронула волнами партию, правительство, армию. А теперь она сфокусирована на предприятиях, принадлежащих государству, включая сектор фармацевтики. В 2023 году комиссия расследовала дела более дюжины директоров самых влиятельных финансовых институтов. Среди них Лю Ляньгэ, бывший глава Банка Китая, и Ван Бинь, бывший глава государственной организации по страхованию жизни.

Базирующийся в Сингапуре телеканал CNA тоже подчеркивает, что нынешний этап кампании сосредоточен на таких ключевых отраслях экономики, как финансы, энергетика, инфраструктура. Но в то же время она помогает генсеку вычистить политических оппонентов. По данным на 2022 год, за 10 лет было проведено расследование против 4,8 млн чиновников. Из них более 1,5 млн были подвергнуты наказаниям – от длительных тюремных сроков до увольнений, исключения из партии.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "В решениях последнего съезда партии указано, что идеология КПК основывается на марксизме. Каком марксизме? Явно не том, который провозглашался в Советском Союзе или в странах социалистического лагеря. Это спор для ученых. Но в КПК зафиксировано, что курс партии также базируется на идеях Ленина и Мао".

Отвечая на вопрос, насколько чистка затронула армию, эксперт сказал: "Помимо командования ракетных войск, было заменено достаточно большое количество генералов. Причем не все они подверглись уголовному преследованию, но перестановки прошли. Это видно по заменам военных, которые являются депутатами Всекитайского собрания народных представителей (парламента). Очевидно, это очередной этап внутриполитической борьбы. В его рамках людей, в которых Си Цзиньпин не уверен или которые отстали от времени, увольняют.

Что касается коррупции, то она в вооруженных силах носила крайне опасный характер в 2000–2010 годах. Тогда для повышения по службе платили взятки. Сейчас коррупция не носит катастрофического характера. И уж конечно, история в западной прессе о том, что ракеты вместо топлива заправляли водой, чистая выдумка. Китай с 1980-х годов не разрабатывает новых ракет на жидком топливе. Конечно, военные разработки засекречены. Но космические запуски свидетельствуют о том, что для них применялись твердотопливные ракеты высокого технологического уровня".

Источник - НГ
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