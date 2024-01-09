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Иордания примеряет к Сирии израильский сценарий, - И. Субботин
00:44 10.01.2024

Южные соседи увеличивают военное давление на Дамаск

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
09.01.2024

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади уже доводил до Дамаска обеспокоенность проблемой наркотрафика, но это не помогло.

Иорданская авиация нанесла 9 января четыре удара по территории Сирии. Это стало вторым за неделю рейдом против местных наркоторговцев, которые пытаются использовать территорию Хашимитского королевства как свой транзитный узел. Амман ужесточает не только свои военные подходы к проблеме, исходящей от соседней страны, но и риторику: его официальные лица открыто обвиняют официальный Дамаск в причастности к нелегальной торговле. Синхронно давление на сирийскую арену увеличивает Израиль, который, как жалуются боевики, перестал соблюдать старые "правила игры".
Воздушному рейду, который Амман провел 9 января, предшествовали удары по сирийской провинции Сувейда, в ходе которых был уничтожен особняк одного из крупных наркоторговцев. За последние несколько дней иорданская авиация подвергла ударам как минимум пять сирийских населенных пунктов, которые, по подозрению Иордании, были вовлечены в процесс распространения запрещенных веществ. В результате 11 воздушных ударов погибли 10 человек, в том числе одна женщина. Еще пятеро были убиты и 13 арестованы в ходе наземных столкновений.

Иорданские власти не скрывают своих претензий к официальному Дамаску, утверждая, что контрабандисты, которые в последние годы стремятся прорвать границу любой ценой, усовершенствовали свои навыки благодаря полноценной "военной подготовке".

На днях официальный представитель королевских вооруженных сил (ВС) бригадный генерал Мустафа аль-Хияри дал понять, что торговцы запрещенными веществами могли пройти специальное обучение у сирийской регулярной армии или иранских инструкторов. Теперь, по словам военачальника, контрабандисты обладают более глубокими знаниями по поводу того, как вести себя во время вооруженных столкновений с пограничниками.

Подчеркнув организованный характер этих действий, аль-Хияри отверг ранее циркулировавшую гипотезу о том, что ответственность за подготовку контрабандистов несут исключительно шиитские парамилитарные формирования, лояльные Ирану и воевавшие в ходе сирийской гражданской войны на стороне центрального правительства. Официальный представитель иорданской армии подчеркнул, что координация между группами преступников и их оснащение подразумевают нечто большее, чем помощь шиитских группировок.

В декабре Амману пришлось принимать экстренные меры, чтобы предотвратить попытку прорыва со стороны около 200 вооруженных людей. Сухопутное вторжение было не первым за последние годы, но отличалось масштабом, наличием у контрабандистов мощного оружия: впоследствии были изъяты противопехотные мины, взрывчатые вещества и ракетные установки.

Еще в октябре прошлого года королевские ВС сообщали, что направили в США запрос о предоставлении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты границ, потому что их безопасность ставят под удар также беспилотники, нередко использующиеся в контрабанде.

Ужесточение подходов Аммана к соседней арене совпало с тем, что Израиль открыл беспрецедентную кампанию по расширению смертоносных ударов в Сирии. Теперь целью рейдов становится не только инфраструктура шиитских боевиков, но и они сами.

Агентство Reuters цитирует одного из неназванных военачальников, близких к группировке "Хезболла", который заявил, что Израиль отказался от негласных "правил игры", которые предполагали осторожные точечные удары.

"Раньше они делали предупредительные выстрелы: били возле грузовика, наши ребята выходили из него, а потом они били по самому грузовику, – пояснил командир, описывая израильские рейды до начала полномасштабной войны в секторе Газа. – Теперь все кончено. Сейчас Израиль совершает более смертоносные и частые воздушные налеты на иранские маршруты по поставке вооружений и систем противовоздушной обороны в Сирии. Они бомбят всех напрямую. Они бомбят, чтобы убить".

Израиль стал наносить удары по предположительно связанным с Ираном целям в Сирии много лет назад, однако источники, знакомые с деталями этих операций, говорят, что в прошлом еврейское государство старалось по возможности избегать убийств членов "Хезболлы".

Теперь у региональных игроков есть опасения, что большое количество потерь среди членов сирийского ответвления "Хезболлы" повлечет за собой ответные меры со стороны ливанского крыла этой группировки, которое способно интенсифицировать удары по израильским населенным пунктам, расположенным на границе.

По данным арабской газеты "Аль-Кудс", в рамках нормализации отношений между Дамаском и арабскими столицами министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в прошлом проводил переговоры с чиновниками в Дамаске, что в конце концов создало почву для координации по линии армии и разведки. Но несмотря на то что Амман старался донести до соседа свою обеспокоенность проблемой наркотрафика, встречи не привели к ощутимым изменениям "на земле", отмечают представители иорданских политических кругов.

"Иордания, похоже, потеряла всякую надежду на то, что режим Асада примет реальные меры против поставщиков каптагона, – отметил в своем микроблоге независимый сирийский политолог Карам Шаар, имея в виду синтетический наркотик, который пограничники чаще всего находят в грузах, изъятых на сирийской границе. – Королевство никогда не проводило столь смелых операций на сирийской территории с момента образования двух стран". Отдельно Шаар добавляет, что официальный Дамаск, который, как принято считать, имеет прибыль от наркотрафика в регионе, вряд ли "выстрелит себе в ногу и лишит свой режим столь важного источника дохода и политического влияния".

Источник - НГ
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