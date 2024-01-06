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"Щупальца Сороса": американские НКО опутали сетями Казахстан и Центральную Азию
00:45 10.01.2024

6 января 2024

Масштабы финансирования американскими структурами казахстанских НКО растут с каждым годом. Выдавая гранты якобы на продвижение демократии, власти в Вашингтоне постепенно реализуют свой план по вытеснению России из зоны ее традиционного присутствия.

Один из способов продвижения интересов Запада - финансирование "независимых" (но только на первый взгляд) СМИ и формирование сетей распространения нужного контента через вовлечение местных блогеров в свою орбиту влияния. И в этом американские специалисты на пространстве Центральной Азии преуспели, утверждает проект "Рыбарь".

Русофобия под соусом "независимой" журналистики

Региональной базой для проектов американского Агентства по международному развитию (USAID) в регионе выступает Казахстан - именно там три года назад учредили "Казахстанское агентство международного развития" (KazAID).

Оно распределяет гранты между НКО Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и стало плацдармом для продвижения антироссийской повестки во всей Центральной Азии. И если пару лет назад на проекты USAID в Казахстане выделяли около $ 15 млн, то в прошлом году бюджет увеличили до $ 50 млн.

Флагманским проектом организации стал "Достык" - программа, направленная на привлечение молодых лидеров из стран Центральной Азии.

А в последнее время американцы сосредоточились на работе с местными журналистами и блогерами: летом 2023 года KazAID получил очередной транш в $ 12 млн на "повышение уровня медиаграмотности населения". Активизировался и аналитический центр CAPS Unlock, который вырос из детища известного филантропа Джорджа Сороса.

В августе под его эгидой прошла откровенно русофобская конференция "Русский сепаратизм в Казахстане".

Еще один успешный проект CAPS Unlock - Центральноазиатский медиафестиваль MediaCAMP Fest. Он проходит уже несколько лет подряд, а в рамках него представители СМИ и блогосферы получают премии за русофобские расследования и интервью.

Официально заявленная цель форума состоит в обучении журналистов, блогеров и редакторов стран региона основам беспристрастной демократической журналистики. Однако на деле одной из центральных тем фестиваля стало избавление от советского и российского наследия в рамках "деколонизации".

"Независимые" журналисты, политологи, правозащитники и медиатренеры убеждают казахстанских, кыргызстанских, таджикистанских и узбекистанских медиаспециалистов в том, что необходимо избавиться от негативного влияния России, а также всего советского и российского наследия под предлогом "важности деколонизации сознания народов, живших долгое время под имперским притяжением". Сразу после фестиваля, прошедшего в июле, в казахстанском медиа-поле участились призывы к "деколонизации от России".

Сети влияния и "медиаграмотность"

Организатором фестиваля выступает американская НКО Internews Network, которая позиционирует себя как "независимая организация", но практически полностью финансируется USAID. За 25 лет плодотворной работы в регионе Internews Network успела подготовить несколько тысяч профессиональных журналистов для распространения нужных тезисов.

В рамках программы MediaCAMP Internews и ее партнеры создали сеть, состоящую из более чем 115 журналистов в 35 городах, поселках и районах по всему Казахстану и Таджикистану. Другая часть программы - проект по гражданской журналистике в Центральной Азии (Central Asia’s Citizen journalists project).

Американские специалисты помогают редакциям привлечь новых авторов, расширять контент и аудиторию и создавать вокруг себя активное сообщество, а также фактически готовят координаторов на случай беспорядков и "цветных революций".

Все участники разделены на небольшие группы со своими кураторами, которые регулярно выдают им задания и постоянно контролируют их выполнение в соцсетях. Кроме того, недавно в рамках MediaCAMP провели первый тренинг для медиа-тренеров (Training of trainers).

Еще один проект обучения казахстанских специалистов "медиаграмотности" - медиа-школа MediaNet, которая способствует "дальнейшему развитию гражданского общества через активизацию сотрудничества с масс-медиа". В разное время поддерживался Фондом "Сорос-Казахстан", National Endowment for Democracy, Фондом им. Конрада Аденауэра.

MediaNet проводит различные семинары и тренинги для представителей медиа-сферы. Среди тем - визуализация данных, мультимедийная журналистика, журналистское расследование, экологическая журналистика, ТВ-журналистика, военная журналистика, журналистская этика, блогинг, финансовая журналистика, этические вопросы в СМИ, гендерные проблемы, фотожурналистика и многие другие.

В 2006 году MediaNet возглавлял Вячеслав Абрамов, который в 2010 году стал заместителем директора, а затем и директором представительства Freedom House в Казахстане.

В 2012 году Абрамов с группой коллег создал интернет-журнал Vlast.kz и стал его главным редактором. Также при активном участии Фонда Сороса* MediaNet запустил проект Factcheck.kz.

Кроме того, USAID регулярно выделяет гранты на развитие журналистских расследований, поддержку казахстанских СМИ, повышение финансовой устойчивости СМИ, обучение региональных журналистов. В 2021 году посольство США начало принимать заявки на гранты для реализации проектов по укреплению казахстанского медиа-рынка посредством продвижения стандартов профессиональной журналистики, внедрения инновационных подходов в сборе или распространении новостей, а также поддержки развития взаимообмена.

В 2022 году гранты для поддержки сообщества журналистов-расследователей, которые работают в странах Центральной Азии, запустили в рамках программы MediaCAMP. В проекте участвовали неправительственные организации из Казахстана и Таджикистана, которые имеют опыт администрирования проектов, связанных с обучением журналистов и блогеров.

Ежегодно проводится и конкурс Фонда расследовательской журналистики совместно с соросовским фондом и Internews. Его цель - повышение интереса журналистов к развитию жанра расследовательской журналистики, а также к инициативам, направленным на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных схем и противоправных явлений.

"Это свободная и креативная площадка, нацеленная на получение новых знаний, обмен опытом, разработку идей и проектов по распространению медийно-информационной и цифровой грамотности, на которой молодые специалисты могут получить финансирование на собственный проект. Эдьютон проходит онлайн на русском языке с синхронным переводом на казахский, таджикский и узбекский языки", - описывает данный проект ТК "Рыбарь".

Силами американских специалистов под видом тренингов по медиаграмотности и журналистике в Центральной Азии формируется целая сеть информационных ресурсов, продвигающих нарративы о необходимости избавиться от пагубного влияния России.

USAID вовлекает в свою орбиту молодых и перспективных ребят, способных стать лидерами общественного мнения и повлиять на формирование повестки уже в ближайшие годы.

Вот так и выглядит пресловутая "умная сила", при помощи которой Западом поглощаются страны и целые регионы - даже те, что, казалось бы, находятся под боком у России.

*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704836700


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