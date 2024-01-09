Промышленные успехи Китая вызовут новые торговые войны, - НГ

00:47 10.01.2024

Западные эксперты фиксируют сокращение населения КНР

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

09.01.2024

Китай стал крупнейшим производителем и экспортером электромобилей в мире.

Успехи Китая в производстве товаров с высокой добавленной стоимостью будут встречены на Западе новыми торговыми войнами, прогнозирует агентство Bloomberg. По этой логике – чем выше конкурентоспособность китайской продукции, тем более жесткие запреты она встретит в странах западного союза. Ставка на рост эффективности в КНР вызвана в том числе и снижением численности рабочей силы из-за старения населения и его сокращения.



Из-за стагнации сектора недвижимости в Китае председателю Си Цзиньпину необходимо перестроить экономическую модель страны, чтобы стимулировать рост в течение следующего десятилетия. Решение этой задачи спровоцирует новую волну торговой напряженности по всему миру, прогнозируют эксперты Bloomberg.



Акцент руководства КНР на производствах с высокой добавленной стоимостью вызовет рост напряженности в торговле с США, Евросоюзом и, возможно, с другими странами. "Лидеры Китая вкладывают деньги в производство, поскольку деятельность, связанная с недвижимостью, которая когда-то стимулировала около пятой части роста экономики, превратилась в тормоз роста уже в 2022 году", – объясняют экономисты. По их словам, вместо недвижимости в КНР можно видеть три новых драйвера роста: электромобили, аккумуляторы и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). До сих пор эта стратегия помогает Китаю избежать рецессии, которая поразила Японию в 1990-х годах и США в 2008 году, когда их рынки жилья рухнули: вторая по величине экономика мира сейчас растет примерно на 5% в год, отмечает Bloomberg. Но эта новая китайская стратегия создает почву для напряженности в глобальной торговле между Китаем и развитым миром, а также развивающимися экономиками, которые стремятся достичь нижних ступеней лестницы индустриализации.



Европа уже инициировала серию антикитайских торговых расследований. А Китай на прошлой неделе начал антидемпинговое расследование в отношении алкогольных продуктов ЕС. Этот шаг Пекина, по мнению аналитиков, направлен против Франции, которая играет роль главного спонсора антикитайских действий Евросоюза против субсидий на электромобили. Президент США Джозеф Байден ужесточил технологические ограничения для КНР. Другие страны, которые стремятся развивать свои более сложные отрасли, в том числе Турция или Индия, также усиливают защитные меры против китайской продукции.



Сами китайцы считают своими главными экономическими достижениями прошлого года выпуск электромобилей, прирост производств электроэнергии и увеличение сбора зерновых. В 2023 году объемы производства и продаж китайских автомобилей достигли рекордно высокого уровня – 30 млн единиц. Объем экспорта превысил 5 млн единиц, по этому показателю Китай обогнал Японию и занял первое место в мире, пишет "Жэньминь жибао". Ранее китайский автопром оставил позади Германию и Южную Корею.



Еще один китайский рекорд 2023 года связан с тем, что мощность возобновляемых источников энергии в КНР впервые превысила мощность тепловой энергетики. Глубокие изменения в структуре энергетики помогают Китаю снизить зависимость от ископаемого топлива и сократить выбросы углекислого газа. В прошлом году урожай зерновых в Китае достиг рекордных показателей – девятый год подряд объем производства зерна в стране превышает отметку в 650 млн т.



Фокус Си Цзиньпина на производстве обусловлен сочетанием целей в области экономики, безопасности и социальной стабильности, считают в Bloomberg. Китайские власти хотят избежать проблем с неравенством доходов, а также тех негативных последствий, которые переживают США из-за потери рабочих мест в собственной промышленности. Ограничения США на производство современных чипов также побудили Пекин удвоить усилия по достижению самодостаточности в передовых технологиях в качестве неотложного приоритета национальной безопасности. Сегодня около 45% промышленного производства Китая экспортируется, что является уникальным показателем со времен Второй мировой войны.



Новый акцент Китая на "промышленной модернизации" означает продвижение в те сектора, где сейчас доминируют самые богатые страны. Рост китайского промышленного экспорта приводит к снижению поставок из Германии, Южной Кореи или Японии, которые традиционно имели положительное сальдо торгового баланса с Китаем.



От роста промышленного производства в КНР частично выиграла и Россия за счет сохранения относительно высоких цен на сырьевые товары, несмотря даже на спад в жилищном строительстве Китая.



Важная причина ставки Китая на эффективное производство – это нарастание демографических проблем. По итогам 2023 года население Китая уменьшится второй год подряд по причине низкой рождаемости и увеличения числа смертей, прогнозирует Reuters. Численность новорожденных китайцев в 2023 году будет ниже показателей 2022 года. Уровень рождаемости в Китае снижается с 2016 года. Западные эксперты связывают это с проблемами гендерного неравенства, а также с высокими расходами по уходу за детьми. "Перспективы роста второй по величине экономики мира снижаются из-за сокращения числа работников и потребителей, а расходы на уход за престарелыми и пенсионные пособия увеличивают нагрузку на местные органы власти, уже обремененные долгами", – считают эксперты. "Медленное восстановление экономики и неопределенность будущего в Китае оказывают большое влияние на рождаемость", – отмечает Сюцзянь Пэн, старший научный сотрудник Центра политических исследований Университета Виктории в Мельбурне.



Демограф Чжоу Юнь из Мичиганского университета утверждает, что данные о численности населения, которые будут опубликованы на следующей неделе, могут быть искажены, чтобы скрыть реальные потери из-за коронавируса. По ее словам, к 2035 году численность людей старше 60 лет превысит в КНР 400 млн, что больше, чем население Соединенных Штатов.