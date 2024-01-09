Китайские власти решились пересечь "красную линию" государственных заимствований, - В.Катасонов

01:00 10.01.2024 9.01.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



С некоторых пор в Поднебесной существует негласная цензура в отношении публикаций на экономическую тему



Государство Китай никогда не отказывалось от такого средства поддержки бюджета и экономики, как займы. Вместе с тем власти Китая всегда стремились контролировать государственные заимствования и государственный долг, устанавливая ряд "красных линий", за которые выходить нельзя. Основными видами "красных линий" были предельные величины дефицита государственного бюджета и общей величины государственного долга. Преимущественно не в абсолютном, а относительном выражении – в виде процента валового внутреннего продукта (ВВП).



Не знаю почему, но китайское руководство при установлении подобных "красных линий" ориентировалось на нормативы Маастрихтского договора европейских стран (1992 г.) – документа, положившего начало Европейскому союзу. В договоре предусматривалось, что дефицит государственного бюджета стран-членов ЕС не должен превышать 3% ВВП, а государственный (суверенный) долг не должен выходить за пределы 60% ВВП.



В 1990-е годы для Китая европейский норматив предельной величины государственного долга казался чем-то очень далеким и не досягаемым. Так, в 1995 году, по данным МВФ, госдолг Китая составил скромную величину 21,62% ВВП. К 2000 году он чуть-чуть подрос и стал равняться 22,99% ВВП. Но в нынешнем столетии динамика государственного долга стала напоминать рост по экспоненте. К 2010 году показатель вырос до 33,92% ВВП. А "красную линию" европейского норматива китайский государственный долг пересек в 2019 году, когда показатель составил 60,4% ВВП. Но на этом рост долга не прекратился. Вот значения показателя в последующие годы (%): 2020 г. – 70,14; 2021 г. – 71,84; 2022 г. – 77,10.



Своеобразный "квантовый скачок" произошел в 2019-2020 гг., когда значение показателя за год увеличилось почти на 10 процентных пунктов. Справедливости ради следует сказать, что в это время у многих стран мира весьма существенно вырос государственный долг как в абсолютном, так и относительном выражении. Причиной этого стала так называемая "пандемия ковида", которая спровоцировала экономический кризис почти во всех странах мира. И страны хоть как-то пытались амортизировать рецессию с помощью увеличения государственных расходов и государственного долга. Кстати, Китай в 2020 году был почти единственной страной мира, где не было падения ВВП, у него был даже небольшой прирост ВВП. Достигнут он был благодаря достаточно резкому увеличению государственных расходов и государственного долга.



Все эксперты ожидают, что по итогам 2023 года государственный долг Китая пересечет линию в 80% ВВП. Согласно прогнозным оценкам известного информационного ресурса STATISTA, относительный уровень государственного долга Китая составит (% ВВП): 2023 г. – 82,98; 2024 г. – 87,41; 2025 г. – 91,80; 2026 г. – 95,90; 2027 г. – 100,12; 2028 г. – 104,34.



Одним словом, ожидается, что в ближайшее время государственный долг Китая пересечет сначала отметку в 90 процентов, а затем и отметку в 100 процентов ВВП. После чего Поднебесная войдет в клуб стран, у которых государственный долг больше годового ВВП. Наиболее известные члены этого клуба в настоящее время: США (121,38% ВВП в 2022 г.); Япония (261,29%); Греция (177,43%); Италия (144,41%), Испания (111,98%); Франция (111,67%); Канада (106,59%); Великобритания (101,36%).



Государственный долг любой страны растет по причине того, что заимствования государства опережают погашения ранее возникших долгов. Причем речь идет о заимствованиях не только центрального правительства, но также органов государственной власти более низких уровней, вплоть до местных (муниципальных) властей. Многие годы центральное правительство Китая выдерживало предельный норматив дефицита государственного бюджета в 3 процента ВВП. Решая многие свои проблемы за счет наращивания долгов местных органов государственной власти. И если суммировать долги всех этажей государственной власти Китая, то ежегодные чистые заимствования государства (т. е. заимствования за вычетом погашений долгов) давно уже стали превосходить величину в 3% ВВП.



Еще в 1990 году чистые государственные заимствования Китая, по данным МВФ, составляли всего 0,7% ВВП. В 2010 году они были еще меньше – 0,4% ВВП. В 2015 г. – 2.5%. А вот в 2016 году уже выросли до 3,4% ВВП. Далее они продолжали быстро расти, достигнув в 2019 году величины 6,1% ВВП.



Рекордный уровень чистых заимствований был достигнут в 2020 году – 9,7% ВВП. Я уже выше отметил, что такой скачок был обусловлен начинавшейся в Поднебесной "пандемией ковида", которая грозила серьезным экономическим кризисом. Кризис был купирован мощными заимствованиями, причем основная их часть приходилась на местные власти Китая. Чистые государственные заимствования несколько снизились в последующие годы, но все рано закрепились на более высоком уровне по сравнению с уровнями до "пандемии ковида". В 2022 г. они составили 7,5% ВВП; в 2023 году они, по оценкам, должны составить 7,1% ВВП. МВФ дает следующие прогнозы по величине чистых государственных заимствований на ближайшие годы (% ВВП): 2024 г. – 7,0; 2025 г. – 7,3; 2026 г. – 7,5; 2027 г. – 7,6; 2028 г. – 7,8. Очевидно, что при таких оценках суммарный государственный долг Китая будет стремительно нарастать.



В то же время для китайских властей "священной коровой" оставался норматив предельной величины дефицита государственного бюджета КНР в 3 процента ВВП. Так, в 2019 году дефицит равнялся 2,8% ВВП. Но когда началась так называемая "пандемия ковида", Пекину пришлось перейти "красную черту". В 2020 году величина бюджетного дефицита подскочила до 3,6% ВВП; в 2021 году она составила 3,2% ВВП. Но уже в 2022 году показатель удалось вернуть в пределы нормы, дефицит составил 2,8% ВВП. На 2023 год власти Китая сверстали государственный бюджет, в котором дефицит был запланирован точно в 3% ВВП. До осени все были уверены, бюджет 2023 года будет исполнен в точности, в том числе по величине дефицита.



Но вот в октябре Госсовет направил в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) ряд предложений по неотложным мерам в сфере государственных финансов. И 24 числа указанного месяца предложения получили одобрение. Их суть сводится к тому, что китайское правительство выпускает в четвертом квартале нынешнего года дополнительные государственные облигации на 1 триллион юаней (141 миллиард долларов) для финансирования расходов на инфраструктуру. Собранные средства будут переданы местным органам власти посредством трансфертных платежей, а центральное правительство возьмет на себя ответственность за погашение основной суммы долга и процентов. Половина средств, 500 миллиардов юаней, будет выделена в этом году, а половина будет перенесена на 2024 год.



Заместитель министра финансов Чжу Чжунмин на брифинге 25 октября сообщил, что собранные деньги в основном пойдут на финансирование инвестиций в восьми основных областях, включая восстановление пострадавших от стихийных бедствий районов, реализацию ключевых проектов по борьбе с наводнениями и улучшение управления при стихийных бедствиях. Основными бенефициарами станут регионы Северного и Северо-Восточного Китая.



Центральное правительство редко выпускает специальные казначейские облигации, предназначенные для финансирования конкретной политики или проектов ("целевые займы"). Первый раз это было в 1998 году во время азиатского финансового кризиса, их чистое использование было в 2007 году во время глобального финансового кризиса, а затем снова в 2020 году во время "пандемии ковида". Нынешнее решение является четвертым случаем. Вместе с тем это первый случай, когда специальные казначейские облигации будут включены в бюджетный дефицит.



Подоплекой октябрьского решения стало то, что местные власти, на которые до недавнего времени возлагалось основное бремя государственных заимствований, исчерпали все свои возможности. Многие из них находятся в преддефолтном состоянии. А некоторые уже признали дефолт по своим долговым обязательствам. Просто государственно-партийное руководство Поднебесной не рекомендует средствам массовой информации афишировать это, чтобы не сеять панику в обществе и среди инвесторов.



Дополнительные облигационные заимствования, одобренные ВСНП, увеличивают дефицит бюджета до 3,8 % ВВП. Государство опять зашло за "красную линию". Причем это рекордный за всю историю Китая бюджетный дефицит.



Примечательно, что в Китае с некоторых пор существует негласная цензура в отношении публикаций на экономическую тему. Авторам не рекомендуется критиковать экономическую политику партии и государства и высказывать какие-то слишком радикальные предложения, не вписывающиеся в официальную идеологию. И вот в ноябре в СМИ Поднебесной появляются любопытные высказывания китайского экономиста Цзя Гэньляна. Он рекомендует правительству активнее нанимать работников в госсектор и значительно увеличивать государственные расходы, чтобы таким образом повысить доходы и потребление населения. По мнению китайского экономиста, Китаю не стоит опасаться снижения экспорта товаров и уменьшения торгового профицита в результате усиления западного протекционизма на Западе. Эти потери вполне могут быть компенсированы увеличением бюджетных расходов и бюджетного дефицита. Экономист одобрил только что принятое решение о повышении бюджетного дефицита до 3,8% ВВП, отметив, что это непременно отразится благотворно на китайской экономике. Но он заявил, что указанной меры недостаточно. И что порог бюджетного дефицита следует поднять как минимум до 5% ВВП. Наблюдатели высказали мнение, что публичное выступление Цзя Гэньляна санкционировано властями Китая. И вскоре действительно может быть принято решение о переносе "красной линии" на новый рубеж – 5 процентов ВВП.



P.S. На фоне китайских показателей дефицит государственного бюджета Российской Федерации выглядит весьма скромно. Согласно предварительным оценкам, по итогам 2023 года он составит не более 1% ВВП. Источник - fondsk.ru

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