Турецкая разведка бросает вызов "Моссаду", ШАБАК и ЦРУ, - Д.Минин

01:05 10.01.2024 09.01.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



За последние годы MIT стала важным фактором внутренней и внешней политики Турции



Турецкая разведка (MIT), осуществляющая функции и контрразведки, в последнее время предприняла значительные усилия по обезвреживанию на территории страны агентуры израильских разведки "Моссад" и контрразведки ШАБАК, а также аналогичных ячеек, созданных ЦРУ как в самой Турции, так и в соседних с нею странах. При этом со стороны Израиля подобные действия встречают лишь "реакцию молчания", поскольку, заявив, что будет преследовать "палестинских террористов" по всем странам мира, он должен быть готовым к тому, что последние мириться с этим не захотят. А вот США не скрывают, что преследование своих агентов на Ближнем Востоке турками считают "недружественным поведением". Ведь проглотила вся Европа после разоблачений Э. Сноудена и Дж. Ассанжа тот факт, что американцы прослушивают каналы связи ее политиков и шпионят за своими ближайшими союзниками. Чем лучше Турция? Видимо, тем, что при всех обязательствах в рамках НАТО она сохранила больше суверенитета, чем кичащиеся своей значимостью европейцы. Именно это и позволяет ей выстраивать особые отношения со многими государствами мира, в том числе и с Россией.



В самом конце минувшего года в Анкаре, в частности, было объявлено о задержании сразу 34 участников израильской шпионской сети, преимущественно состоявшей из завербованных "Моссадом" сирийцев и палестинцев, находящихся на территории Турции. На основании предварительного судебного разбирательства 15 из них уже заключены в тюрьму в ожидании суда. 26 предъявлены обвинения за участие в "политическом или военном шпионаже" в пользу израильской разведки. Еще 12 человек пока находятся в розыске.



Полиция сопровождает задержанных на "медосмотр" – демонстрация "гуманизма"



Полиция сопровождает задержанных на "медосмотр" – демонстрация "гуманизма"



Агентство Anadolu (AA) процитировало документ обвинения, в котором говорится, что основной целью осуществлявшейся "Моссадом" и ШАБАК операции были "палестинские граждане и их семьи... в рамках продолжающегося израильско-палестинского конфликта". Например, один из подозреваемых собирал информацию о палестинских раненых, недавно переведенных в Турцию для оказания медицинской помощи. Новобранцев в основном заманивали через онлайн-объявления о вакансиях.



Подозреваемые были задержаны в ходе рейдов по 57 адресам в Стамбуле и семи провинциях. Буквально накануне глава израильского агентства безопасности ШАБАК Ронен Бар заявил, что его организация готова атаковать ХАМАС где угодно, в том числе в Ливане, Турции и Катаре. Тем самым он продемонстрировал, что в нынешних условиях обычно выступающие порознь ШАБАК и "Моссад" намерены действовать совместно. Тогда же президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил Израиль о "серьезных последствиях" реализации угрозы нападения на представителей ХАМАС на турецкой земле. И вот превентивный удар последовал.



Директор ШАБАК Ронен Бар



Директор ШАБАК Ронен Бар



Расследование обнаружило в телефонах одного из подозреваемых, гражданина Сирии, фотографии дверей нескольких домов, где проживали палестинские граждане в Турции. Фотографии были привязаны к картографическому приложению и доставлены оперативникам "Моссада". Другой подозреваемый, гражданин Ливана и Турции, работал в базирующейся в Турции некоммерческой организации, предоставлявшей платформу для палестинской кампании по распространению информации об израильской агрессии в Газе в мире. Обо всех действиях он докладывал израильтянам. Подозреваемый турок также работал в фонде, предоставляющем стипендии палестинским студентам в Турции, сведения о которых передавал израильской разведке.



Следователи также обнаружили переписку в WhatsApp между подозреваемой женщиной и оперативниками "Моссада", включая видеозаписи мест, которые ее просили снять, в том числе стамбульской Сулеймании, исторической мечети на площади Султанахмет, недалеко от собора Святой Софии. То есть теракт мог быть произведен даже в таком месте.



По мнению экспертов, за последние годы MIT превратилась не только в одну из наиболее эффективных и мощных разведслужб в мире, реально способную поспорить с признанными "грандами" в этой сфере, но и в важный внутриполитический фактор в Турции. Во многом это связано с тем, что она объединяет в себе как внешние, так и внутренние функции (что-то типа КГБ советских времен), но и с проведенными в ней преобразованиями. Построенный недавно ультрасовременный комплекс штаб-квартиры MIT – "Цитадель", в котором размещены основные подразделения от управления специальных зарубежных операций до киберразведки, по своим масштабам, возможно, даже превосходит всем известное здание ЦРУ в Лэнгли. Электронные системы "Цитадели" интегрированы в соответствующие системы Генштаба ВС Турции.



Президент Турции Реджеп Эрдоган на церемонии открытия "Цитадели"



Президент Турции Реджеп Эрдоган на церемонии открытия "Цитадели"



Открывая этот комплекс, Р. Эрдоган сказал: "Невозможно, чтобы сложный механизм, называемый государством, функционировал и выживал без поддержки разведки. В нашей истории разведке всегда уделялось большое внимание. Например, Османская империя, наследницей которой мы являемся, создала мощную разведывательную систему с момента своего основания".



Новая штаб-квартира турецкой разведки "Цитадель" в Этимесгуте



Новая штаб-квартира турецкой разведки "Цитадель" в Этимесгуте



Запрос на создание столь впечатляющей структуры был предопределен неоосманскими великодержавными амбициями Р. Эрдогана, а воплощал его в жизнь многолетний руководитель MIT, всеми признанный профессионал Хакан Фидан, занимающий ныне пост министра иностранных дел. На новом посту он пресек давнюю корпоративную конкуренцию между MIT и министерством иностранных дел, добившись тесного сотрудничества и координации между ними. Именно в нем многие видят в будущем наиболее вероятного преемника действующего президента.



Бывший глава МIТ, а министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на трибуне ООН



Бывший глава МIТ, а министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на трибуне ООН



Основной первоначальной идеей этой организации был охват всего тюркского мира, в том числе в рамках международной "Организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства" (ТЮРКСОЙ). Однако жесткий контрразведывательный режим в "братских странах" Центральной Азии, с одной стороны, и возросшая турбулентность в непосредственном соседстве – с другой, вынудили турок вновь перенести центр тяжести своей разведдеятельности на Ближний Восток. Результаты видны налицо. MIT не только эффективно торпедирует операции многоопытного "Моссада", но и, нисколько не колеблясь, наносит удары по агентуре ЦРУ в регионе, если считает, что она представляет собой угрозу и для Турции.



Празднование срыва попытки госпереворота со стороны FETO 21 июля 2016 года



Празднование срыва попытки госпереворота со стороны FETO 21 июля 2016 года



В частности, турки, причем не без оснований, считают участниками курируемой американцами шпионской сети всех подпольных членов Организации Гюлена (ФЕТО). Действительно, трудно себе представить, чтобы ФЕТО, поставившая себе целью силовое свержение действующего турецкого режима и официально провозглашенная им террористической, могла бы свободно действовать в США, как это происходит сейчас, без покровительства американских спецслужб. Связи ФЕТО, чья штаб-квартира находится где-то в Пенсильвании, с ЦРУ хорошо известны Анкаре, на что она постоянно указывает и в своих дипломатических контактах с Вашингтоном. Установлена также связь членов ФЕТО и с "Моссадом".



Общее число установленных агентов ФЕТО, по правительственным данным, составило около 3000 человек, в том числе 445 сотрудников Национальной полиции Турции. Многие из них тоже арестованы или вычищены со своих должностей. За остающимися идет постоянная охота. Весьма зрелищным был, например, арест в конце 2023 г. 11 из них пытались бежать из Турции в Грецию на яхте под флагом США, видимо, в расчете на то, что американское судно тронуть не посмеют. Посмели.



Бозбурун, где была задержана яхта с американскими агентами



Бозбурун, где была задержана яхта с американскими агентами



Некоторых агентов ЦРУ из числа сирийских и иракских курдов турецкие спецслужбы напрямую уничтожают. Только в 2022 г. были зафиксированы 23 таких случая. Одной из последних была ликвидация некоего Ширвана Хасана, носившего у американцев псевдоним Рони Вит. Подобные потери последние переносят довольно легко – "чего их, туземцев, жалеть", и от своей поддержки курдских образований, так беспокоящих турок, отказываться не собираются.



Ширван Хасан под кодовым именем Рони Вит



Ширван Хасан под кодовым именем Рони Вит



Конечно, в Соединенных Штатах раздаются голоса о том, что Турцию необходимо все же "приструнить". Так, бывший посол США в Турции, а ныне советник Центра стратегических оценок совместно с адъюнкт-профессором исследований национальной безопасности в Университете морской пехоты США Синаном Сидди выступили в издании Foreign Policy со статьей, в которой заявили, что единственный способ защитить региональные интересы США и остановить "непостоянную и манипулятивную политику" Эрдогана, это занять более жесткую позицию по отношению к Анкаре. Только вот госсекретарь Блинкен в эти дни явился к президенту Турции с довольно понурой головой и никаких ультиматумов не выдвигал. Еще только конфликта с Турцией не хватает Вашингтону, чтобы полностью утратить все позиции на Ближнем Востоке. Источник - fondsk.ru

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