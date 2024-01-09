Юный педик-премьер Франции Габриэль - потомок марокканского еврея и белоэмигрантки-одесситки и "жена" депутата Стефана Сежурне

01:09 10.01.2024 09.01.2024,



Всем ребятам премьер

Габриэль Атталь возглавил правительство Франции

Ушедшая вчера в отставку Элизабет Борн недолго оставалась без преемника. Сегодня, 9 января, президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на освободившийся пост 34-летнего министра национального образования Габриэля Атталя. Самый молодой президент Франции выбрал самого молодого в ее истории премьер-министра. О самой стремительной карьере в новом президентстве рассказывает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



"Молодой Габриэль", как называл его бывший премьер-министр Жан Кастекс, предшественник Элизабет Борн, начал свою политическую карьеру в качестве советника министра здравоохранения во времена Франсуа Олланда. Вместе с Эмманюэлем Макроном он боролся за власть, став пресс-секретарем макронистской партии "Вперед, республика!". В 2016 году впервые вошел в правительство в качестве госсекретаря при Министерстве образования, ответственного за восстановление Национальной универсальной службы SNU, призванной заменить давно упраздненную во Франции службу по призыву. С 2020 года он постоянно появлялся на телеэкранах, выполняя функции пресс-секретаря правительства. В 2022-м стал министром по бюджету, а с 2023-го возглавил Министерство национального образования, где с энтузиазмом взялся за решение самых болезненных проблем французской школы. При нем жестко пресекались любые религиозные эксцессы, было запрещено ношение абайи, за нарушения дисциплины учеников стали исключать из школы, начались процессы по делу о травле учащихся со стороны соучеников.



Чем известен Габриэль Атталь



Молодой Габриэль Атталь, надо сказать, не вызывал такого глухого раздражения, как его предшественница. Он считается самым популярным из ныне действующих министров. Предновогодний опрос Ipsos для Le Point 12 декабря дал ему 40% положительных отзывов. Красавчик с хорошим образованием и прекрасно подвешенным языком, 34-летний открытый гей, умеющий поддерживать отношения и с друзьями, и с противниками, он имеет свою аудиторию, хотя многие в правительстве считают его молодым, да ранним.



В известном смысле он удачный противовес для такого же молодого и перспективного политика, 28-летнего верного адъютанта Марин Ле Пен, председателя "Национального объединения" Жордана Барделля.



Габриэль Атталь определенно относится к числу любимчиков президента Франции: Эмманюэлю Макрону импонируют его молодость, дерзость и готовность вести диалог как с телеэкранов, так и за столом кабинета министров или с трибуны Национальной ассамблеи. "Я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и вашу преданность, чтобы воплотить в жизнь новые проекты, о которых я объявил",- обратился Эмманюэль Макрон к нему в сети Х. Со своей стороны, господин Атталь не раз клялся в верности президенту. "Многие в правительстве вели политическую жизнь до его прихода к власти. Это не мой случай. Я обязан ему решительно всем",- говорил молодой министр в интервью газете Le Parisien.



С сегодняшнего дня, сразу после передачи полномочий от Элизабет Борн, которая по традиции состоится в резиденции премьер-министра - Матиньонском дворце, Габриэль Атталь займется формированием нового кабинета. Его состав, весьма вероятно, также преподнесет сюрпризы.



Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь приветствует уходящую с поста Элизабет Борн



Едва ли решением президента остались довольны некоторые прежние министры, особенно те, что примеривались к премьерскому креслу, вроде главы Минэкономики Брюно Ле Мера или главы МВД Жеральда Дарманена. По слухам, с момента объявления об отставке госпожи Борн они атаковали президента Макрона, отказываясь работать в новой ситуации. Считается, что это заставило перенести давно приготовленное объявление со вчерашнего вечера на сегодняшний день.



Как Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьера

Оппозиция также сомневается в деловых качествах нового назначенца. Первый секретарь Социалистической партии PS Оливье Фор считает, что "Габриэль Атталь блестящий молодой человек в области коммуникации, но это министр без итога... Каждый раз, когда он приходил в какое-то министерство, он оставался там пять, шесть месяцев, и затем его переставляли на следующую клетку".



LFI ("Непокорившаяся Франция") Жан-Люка Меланшона уже потребовала, чтобы новый премьер и новое правительство официально запросили бы одобрения парламента. Правительство может это сделать, а может обойтись и без этого. Но если так, то LFI уже пригрозила немедленно поставить на голосование вопрос о недоверии кабинету, мало интересуясь тем, кто в него войдет.



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У премьера Франции Габриэля Атталя нашлись корни в Одессе

Мать премьер-министра Франции Габриэля Атталя оказалась из семьи белогвардейцев

Александр КУДЕЛЯ



Атталь на протяжении всей карьеры охотно пользовался влиянием покровителей



Габриэль Атталь, назначенный сегодня премьер-министром Франции, стал самым молодым главой правительства за всю историю страны. Ему лишь 34 года. Теперь мировые СМИ гадают, в чем секрет успеха Атталя и кому он обязан столь стремительным взлетом. Сайт KP.RU изучил биографию юного ставленника Макрона, у которого нашлись русские корни.



Габриэль Атталь родился 16 марта 1989 года в пригороде Парижа в состоятельной буржуазной семье. Его отец, Ив Атталь - еврей, перебравшийся во Францию из Туниса. Был адвокатом и кинопродюсером, работал с режиссерами Бернардо Бертолуччи и Педро Альмодоваром.



Мать, Мари де Курисс, тоже из киноиндустрии. А родилась она в семье русских эмигрантов-белогвардейцев из Одессы.



Габриэль признавался: мать воспитала его в православной вере, он до сих пор празднует православную Пасху. Но не религиозен - отчасти из-за фразы отца, потерявшего родных в Холокост: "Бог умер в Освенциме".



Будущий премьер учился в престижной частной школе, окончил элитный Институт политических исследований в Париже ("Сьянс По") со степенью магистра в области связей с общественностью.



ПОКРОВИТЕЛИ И ЛЮБИМЧИК

Атталь на протяжении всей карьеры охотно пользовался влиянием покровителей. Едва окончив вуз, устроился в Минздрав с помощью тогдашнего министра Марисоль Турен, матери своего одноклассника.



Вступил в Социалистическую партию и придерживался левых взглядов, но в 2016 году перешел в ряды "Республики на марше", только созданной тогда еще кандидатом в президенты Франции Макроном. Молодой амбициозный политик сразу попал в группу консультантов, где стал любимчиком Макрона.



Атталь избрался в парламент. Но настоящий успех пришел в 2020 году, когда он по приглашению Макрона стал официальным спикером правительства и не слезал с экранов ТВ. Особенно в разгар пандемии ковида.



Есть у Атталя и еще один покровитель - Стефан Сежурне, депутат Европарламента и генсек макроновской партии "Возрождение". Атталь открыто живет с Сежурне.



В правительстве ушедшей в отставку Элизабет Борн Атталь стал министром-делегатом, отвечающим за государственные счета в Минэкономики, затем возглавил Минобразования. Всего за пять месяцев в должности он смог стать самым популярным членом кабмина.



Молодой амбициозный политик сразу стал любимчиком Макрона



МАРИН ЛЕ ПЕН НЕГОДУЕТ

Политические аналитики констатируют: за счет Атталя Макрон хочет сбросить накопленный негатив и поднять рейтинги своей партии перед выборами в Европарламент.



Назначение столь юного политика из числа фаворитов Макрона не вызвало восторга у оппозиции. Марин Ле Пен написала в соцсети:



"Чего могут ожидать французы от этого четвертого премьера и пятого правительства за семь лет? Ничего. Устав от ребяческого балета амбиций, они ждут плана, который вернет их в центр общественных приоритетов".



Представитель французских крайне левых Жан-Люк Меланшон и вовсе заявил, что Габриэль Атталь "возвращается к роли пресс-секретаря", а должность премьера, по сути, упразднена: "Президент-монарх правит один со своим двором".



А глава французской левой партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано назвала Атталя "Макроном-младшим, чья стезя - презрение и высокомерие".



В стане Макрона назначению тоже рады далеко не все. Ряд влиятельных политиков пытались отговорить президента. В их числе министр внутренних дел Жеральд Дарманен и глава Минфина Брюно Ле Мэр, которые теперь рискуют поплатиться постами за недовольство.



В правительстве ушедшей в отставку Элизабет Борн Атталь стал министром-делегатом, отвечающим за государственные счета в Минэкономики



СНИМАЛСЯ В КИНО, ВСТРЕЧАЛСЯ С ПЕВИЦЕЙ

Габриэль Атталь снимался в кино - исполнил в 2008 году роль школьника в фильме "Прекрасная смоковница".



Недавно Атталь признался, что в школе его травили одноклассники.



В юности встречался с будущей известной французской певицей Джойс Джонатан.



В старом интервью "Пари Матч" на вопрос "Трамп или Путин?" Атталь ответил: "Оба хотят доминировать в мировых отношениях. Для поездки на подводную рыбалку в Сибирь я бы выбрал Путина. Для вечера в казино я бы выбрал Трампа. В остальном ни тот, ни этот".



Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27551/4876377/



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Знакомьтесь, Стефан Сежурне - "муж" нового премьера Франции Габриэля Атталя

ПОЛИТИКА, 9 января 2024 23:07 (UTC +04:00) 160

Знакомьтесь, Стефан Сежурне



В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что "мужем" нового премьер-министра Франции является ярый азербайджанофоб.



Day.Az представляет публикацию:



Сежурне - французский политик, депутат Европарламента. Ну и как подобает настоящему ... французу - ярый сторонник армян. Именно по его инициативе Европарламент принимал несколько антиазербайджанских резолюций после военных действий в Карабахе. К слову, Сежурне этим гордится и часто упоминает как одно из своих больших достижений.



Надо ли говорить, что предвзятое отношении Франции к Азербайджану с приходом Габриэля Атталя будет только нарастать?



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Стефан Сежурне (фр. Stéphane Séjourné; род. 26 марта 1985, Версаль) - французский политик, лидер партии "Возрождение" (с 2022).



Ранние годы

Родился 26 марта 1985 года в Версале, детство и юность провел в Испании и в Аргентине. где в 2001 году впервые стал политическим активистом в разгар тяжелого экономического кризиса. По возвращении во Францию поступил в Университет Пуатье, в 2006 году студентом участвовал в движении против закона о первом найме. Состоял в Национальном союзе студентов Франции[fr] и в Движении молодых социалистов[fr], являлся сторонником Доминика Стросс-Кана, а после его ухода из политики вследствие нью-йоркского скандала стал советником социалистического председателя регионального совета Иль-де-Франса Жан-Поля Юшона[fr][2].



Политическая карьера

В 2014 году начал политическое сотрудничество с министром экономики Эмманюэлем Макроном, в 2015 году активно участвовал в организации движения "Молодежь с Макроном[fr]", в 2017 году работал в президентской кампании Макрона, а после его победы вошел в число политических советников главы государства. В 2019 году руководил кампанией по выборам в Европейский парламент и по их итогам стал евродепутатом[3].



19 октября 2021 года избран председателем фракции Европарламента "Обновляя Европу", которая являлась третьей по численности после консервативной ЕНП и социал-демократической ПАСД, при этом все названные фракции входили в правящую коалицию действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен[4].



17 сентября 2022 года партия "Вперед, Республика!" была реорганизована в партию "Возрождение", а Сежурне был избран ее генеральным секретарем.



Личная жизнь

Сежурне является партнером Габриэля Атталя, с которым связан гражданским договором солидарности[ Источник - Коммерсантъ

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