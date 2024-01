Кыргызстан | Вкладчики, внимание! Кыргызка Бегайым Э. стала вице-президентом в JPMorgan Chase с активами $3,7 триллионов

01:13 10.01.2024 Limon Лучшее: Кыргызка стала вице-президентом в одном из лучших банков мира JPMorgan Chase с активами $3,7 триллионов



15.02.2023

Обновлено: 08.01.2024



Кыргызы удивляют с большей силой! Бегайым Эдиль сейчас является вице-президентом одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase & Co, активы которого составляют $3,7 триллионов. Наша соотечественница долго прокладывала путь к успеху. Все началось с переезда в Нью-Йорк, и чтобы оплатить свое обучение, она без стеснений бралась за любую работу: была и официантом, и нянькой, и уборщицей. Что помогло кыргызстанке начать карьеру в миллиардных компаниях? В интервью Limon Media.







Бегайым Эдиль, вице-президент JPMorgan Chase



L. Бегайым, почему ваш выбор пал на экономику?



При выборе профессии я основывалась на своих сильных сторонах и интересах – это были точные науки, в особенности математика. Помнится даже в школьное время в Кыргызстане я помогала моей двойняшке с математикой, а она в свою очередь, делала задания за меня по рисованию. В США я выбрала смежный факультет и обучалась финансам и инвестициям.



L. Как вам удалось поступить и проучиться в Колледже Барух (Baruch College) в США?



Никто не направлял меня с учебой за рубежом, я просто гуглила. Вся информация американских компаний и университетов опубликована на их вебсайтах. Для Колледжа Барух необходимо предоставить эссе, транскрипт оценок и сдать тест. Так я и начала учиться в США, причем на стипендиальной основе.



L. Какие впечатления были от жизни в Нью-Йорке?



По фильмам и рекламам жизнь в Нью-Йорке кажется классной. Это так, но для получения полного удовольствия у вас должно быть достаточно денег. Мне понравилось в Америке, я познакомилась со многими людьми. Однако моя стипендия покрывала только обучение, поэтому, я без стеснений бралась за любую работу. Я была и официантом, и нянькой, помощником шеф-повара, репетитором, помогала подогревать супы, также была уборщицей. В Штатах нельзя бояться работы, надо быть готовым ко всему. Где бы ты ни работал сейчас, это поможет тебе достичь конечной цели.



L. К чему еще нужно быть готовым в стране возможностей?



Здесь нелегко жить, а потому, необходимо упорство. Я училась с 8 до 13, затем работала до 20, остальное время посвящала домашним заданиям. И это при том, что 2 часа уходило на то, чтобы добраться до центра Бруклина.



L. Что вам дало образование в Штатах?



Учеба далась довольно легко благодаря хорошей базе, полученной в кыргызском вузе. Окончила я с красным дипломом, GPA был высоким. Диплом открыл двери во многие компании. В американских университетах есть карьерные центры, где студентам помогают с резюме, и с которыми сотрудничают многие компании. К примеру, компании запрашивают на позицию аналитика резюме студента напрямую у университета. Так, я получила свою работу в Moody’s. Проходила интервью и в другие компании, но эта понравилась мне больше.



Компания с оборотом $4,8 млрд занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков.



L. Что вы испытали, когда впервые получили официальную работу, к тому же в такой компании?



Конечно же, я была очень рада, но какая-то часть меня не верила в это. Мне очень понравилось работать в Moody’s. Полученные знания и новые друзья, которых я там приобрела – все было замечательным. Работа напоминает университетские будни: написание исследовательских работ, статей и обучение чему-то новому на ежедневной основе.



Я работала в отделе оценки кредитоспособности, в команде глобальной инфраструктуры. Моя работа заключалась в чтении докладов и статей и подготовке аннотаций для сотрудников компании. Мы оценивали разные проекты аэропортов, ГЭС, газовых электростанций и т.д. Хотя я и не хотела быть инженером, эта сфера настолько мне понравилась, что я по сей день тружусь в сфере инфраструктуры.



L. Как вы в дальнейшем устроились в IFM Investors, поставщика инвестиционных услуг с активами под управлением в $129 млрд?



Большинство работников проходят через рекрутеров и интервью. Работу в IFM Investors мне предложила моя бывшая коллега в Moody’s. Когда рассказываешь о своем успешном кейсе, все кажется легким, но за этим стоит усердная подготовка. Нужно не бояться отвечать на вопросы. Если не знаешь ответа, так и признайся в этом, но расскажи о своих возможных действиях. В моей сфере доверие людей, особенно инвесторов, очень важно. Крупные компании доверяют нам свои деньги, которые мы инвестируем в долгосрочные проекты с высокой кредитоспособностью. Поэтому не стоит бояться быть честным и сказать, что ты чего-то не знаешь.



В IFM Investors я прошла через 4 этапа интервью и тест. Через год меня повысили до заместителя руководителя. Нашими клиентами были большие страховые компании и пенсионные фонды. Оценивая финансовые, физические и другие риски, ты выдвигаешь какой-либо проект. Приходилось много работать, порой даже на выходных. И это не так уж и плохо, если работа интересная.



L. Ваша карьера стремительными шагами шла в гору, и совсем скоро вам удалось стать вице-президентом в J.P.Morgan Chase & Co - один из крупнейших банков мира, имеющий $3,7 триллионов в активах.



Вакансию я нашла в LinkedIn. Конкуренция на такие должности всегда большая. С моей точки зрения, мне удалось получить работу благодаря наличию релевантным навыкам. Был необходим человек, знающий инфраструктуру, кредитный анализ, управление инвестиционных портфелей, типы моделирования и многое другое. Не скажу, что интервью было сложным, но и легким его тоже не назвать. На интервью задают технические вопросы, запрашивают терминологию, которую не знает специалист другой сферы.



L. Что вы чувствовали на тот момент?



Это была горькая радость. Мне нравилось работать и в IFM Investors, где мне предлагали новые возможности. Друзья из этой компании отпустили меня с горечью в сердце, было грустно прощаться. Но J.P.Morgan Chase & Co – организация другого калибра, от таких предложений не отказываются.



L. Что вы можете сказать о своей нынешней компании?



J.P.Morgan Chase & Co – один из огромных финансовых институтов не только в Америке, но и во всем мире и охватывает разные линии бизнеса:



- инвестиционный банк;



- коммерческий банк;



- розничный банк;



- отдел управления активами и др.



Все части находятся под одним крылом и оперируют вне зависимости друг от друга. В отделе управления активами инвестируются деньги в разные проекты и компании. При этом инвестор преподносит вам плату за управление, и вы зарабатываете на окупаемости этих инвестиций.



L. Какие успехи вы демонстрируете на позиции вице-президента?



В мои обязанности входят анализ потенциальных инвестиций для инфраструктурных проектов, помощь с фандрайзингом, поддержка клиентов и так далее.



L. Вы в команде уже 6 месяцев. Как обстоят дела с точки зрения корпоративной культуры?



Корпоративная культура очень хорошая. J.P.Morgan Chase & Co сфокусирована на развитии своих сотрудников не только в профессиональном, но и в личностном ключе. Есть ресурсные группы, куда можно присоединиться на основе своих интересов. Устраиваются мероприятия, где возможно встретить людей с разных частей организации.



L. Что насчет баланса между работой и личной жизнью?



В финансовых институтах может возникать дисбаланс из-за количества уделяемого работе времени. Только на начальном этапе работы уходит 16 часов в день. Однако, у меня достаточно хороший баланс. Сейчас я так не работаю. Чем больше я развиваюсь в своей роли, тем лучше управляю своим графиком. Все зависит от человека и его стремления эффективно распоряжаться временем.



L. Больше ли зарабатывают в финансовой сфере, чем в программировании?



Не могу быть уверена. Опять-таки, все зависит от человека, его позиции, стажа, компании, города и прочих аспектов. Я довольна своей зарплатой, на жизнь в Нью-Йорке хватает.



L. Вы вице-президент в самом J.P.Morgan Chase & Co. В чем секрет вашего успеха?



В первую очередь, в любопытстве. Я не боялась задавать вопросы и пыталась больше узнавать на учебе и работе. Во-вторых, важно быть трудолюбивым. Я не боюсь работы, пытаюсь выполнять задачу на 100%. В-третьих, это желание пробовать что-то новое. Зачастую многие боятся этого делать, что является здоровой реакцией на перемены, но с переменами приходит много хорошего.



Аспект удачи тоже никто не отменял. В некоторых случаях было просто удачей оказаться в правильном месте и в правильное время. Меня рекомендовали в некоторые компании. В Америке важны рекомендации о кандидате. Будущие работодатели звонят бывшим коллегам и старому работодателю. Надо стараться получить положительные отзывы.



Мир кажется большим, но он очень маленький. Я иногда пересекаюсь с бывшими коллегами на различных мероприятиях. Старайтесь уходить из компаний, сохранив хорошие отношения с коллегами. Не надо сжигать мосты, любое место придает тебе какие-либо преимущества.



L. Какие образовательные ресурсы вы посоветуете тем, кто хочет развиваться в финансовой сфере?



EdX предлагает бесплатные курсы на различные темы. Издания как NY Times, Economist, Bloomberg дают хорошую информацию о происходящих событиях.



L. Скучаете ли вы по Кыргызстану и планируете ли возвращаться на родину?



Да, я очень скучаю по Кыргызстану, поэтому стараюсь приезжать хотя бы один раз в год. Род моих занятий составляет замечательный набор навыков, которые я бы хотела внедрить и развивать в Кыргызстане, но должны измениться возможности для роста, что будет тяжело при политической и экономической ситуации в стране. Здесь больше карьерных возможностей. В будущем хочу помогать кыргызскому народу. У молодежи Кыргызстана очень яркое будущее, нужно только знать, как развивать свой потенциал. Источник - limon.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704838380





Новости Казахстана

- Маулен Ашимбаев о встречах сенаторов с жителями регионов: Поднимаемые вопросы важно учитывать в работе Палаты

- Спикер Мажилиса обсудил с жителями Улытау ход реализации реформ Президента

- Кадровые перестановки

- Об эффективности аппарата

- Что вернула государству комиссия по демонополизации?

- АФМ пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в РК

- Антикор расследует дело в отношении должностных лиц КазАвтоЖол

- Суд вынес приговор руководителю финансовой пирамиды "Qnet"

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился с жителями Атырауской области

Перейти на версию с фреймами © CentrAsia Вверх