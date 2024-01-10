Гуманизм по-европейски: Хороший мигрант - мертвый мигрант, - СП

08:04 10.01.2024

Поляки и прибалты не церемонятся с теми, кто пытается пересечь границу

Виталий Орлов

10.01.24

Люди, служившие на границе, знают, что подъем пограничной заставы "в ружье" для организации поиска нарушителя - случай хоть и не тривиальный, но и на беспрецедентный не тянет. Правда, лишь тогда, когда речь идет о нарушителе Государственной границы, способном передвигаться самостоятельно.



Сегодня же пограничникам Республики Беларусь, охраняющим рубежи своей страны с Польшей и двумя прибалтийскими представителями "цветущего сада дедушки Борреля" приходится все чаще сталкиваться с запущенным этими "светочами демократии" "конвейером смерти".



Оперативному дежурному Государственного пограничного комитета Республики Беларусь практически еженедельно поступает информация о людях без признаков жизни, найденных непосредственно на линии границы с Польшей, Литвой и Латвией. О телах несчастных людей, поверивших в несуществующую европейскую сказку и пытавшихся обрести в "райском саду" процветание и счастье. Но нашедших лишь мучительную смерть.



За три дня до Нового года на участке Брестской пограничной группы с белорусской стороны польского пограничного забора обнаружен труп иностранного гражданина с многочисленными травмами, несовместимыми с жизнью. Немногим ранее (15 декабря) на белорусско-латвийской границе задержаны двое незаконных мигрантов.



Несостоявшиеся обитатели "цветущего сада" рассказали военнослужащим Полоцкого пограничного отряда, что были задержаны латвийскими силовиками почти сразу после перехода на территорию Латвии, после чего с ними была проведена, так называемая, "процедура разбирательства", предусматривающая жестокое избиение и "выдворение" в Республику Беларусь.



21 октября белорусским пограничным нарядом все того же Полоцкого пограничного отряда, несшим службу на участке белорусско-латвийской границы, была обнаружена женщина, не подававшая признаков жизни. Судя по внешности - гражданка одной из африканских стран. Несмотря на оказанную ей белорусскими военными первую медицинскую помощь, прибывшей бригаде скорой медицинской помощи оставалось лишь констатировать ее насильственную смерть.



12 октября на одном из участков белорусско-польской границы произошел еще один характеризующий всю жуть нечеловеческого обличья "современного просвещенного европейца" смертельный инцидент. Двое граждан Ирана были обнаружены белорусским пограничным нарядом в нескольких метрах от разделительного забора. Причем один из обнаруженных, признаков жизни уже не подавал.



Свидетель, выживший после задержания на сопредельной территории представителями Пограничной стражи, рассказал о том, как выглядит "европейское гостеприимство по-польски". Ответом на просьбы беженцев об оказании им помощи стали несколько раундов избиений с последующим "проветриванием" на холоде. Естественно, без воды и еды.



После чего поляки доставили мигрантов, один из которых к тому времени уже стал трупом, на линию границы, где под угрозами физической расправы заставили второго гражданина Ирана тащить своего товарища на территорию Беларуси. Используя при этом калитку для прохода животных.



Не менее показательно и поведение так называемых стражей польской границы во время работы на месте происшествия белорусской следственно-оперативной группы.



Находившаяся за забором группа польских силовиков громко и с неприличным в данной ситуации гоготом что-то обсуждали, время от времени освещая фонариками белорусских правоохранителей и отпуская в их адрес циничные реплики-комментарии.



Предоставленная Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь информация способна шокировать любого человека, которому не чужды принципы гуманизма и сострадания.



Правда, последние события вынуждают предполагать, что эти принципы важны и актуальны лишь тем, кто проживает вне территории "цветущего западного сада" - в "мрачных джунглях" (по Жозепу Боррелю). Но, вернемся к информации. Только с начала 2023 года сотрудниками силовых ведомств граничащих с Беларусью стран Европейского союза (Польша, Литва, Латвия) было убито 28 (!) беженцев, пытавшихся пересечь границу. Причем, одиннадцать из них "записали на свой счет" польские стражи границы.



А что же Литва, спросите вы? Именно эта якобы европейская страна "победившей демократии", давно утонувшая в ненависти к России, и как следствие, к Беларуси, более двух лет назад запустила этот "маховик смерти".



3 августа 2021 года на участке Лидского пограничного отряда был обнаружен избитый до полусмерти мигрант из Ирака. Когда белорусские пограничники его нашли, он был без сознания, однако, несмотря на оказанную ему первую медицинскую помощь вскоре скончался. Потом был труп мужчины афро-азиатской внешности на участке Полоцкого погранотряда. Его литовские недочеловеки упаковали в спальный мешок и волоком транспортировали на сопредельную территорию.



Фашистский "почин" Вильнюса тут же поддержала Варшава. 19 сентября 2021 года первый убитый польскими стражами границы иракский мигрант был выброшен в районе Августовского канала. Все с теми же следами волочения, которые никто даже не пытался скрыть.



Непривычно долго для страны, стремящейся впереди собственного визга поддержать любую антиславянскую "инициативу", раздумывала Латвия. Первый труп нелегального мигранта на ее границе с Республикой Беларусь появился лишь 10 января 2023 года. Причем рядом с трупом мужчины-африканца белорусские пограничники обнаружили группу беженцев, рассказавших о том, что латвийские силовики, угрожая оружием заставили их перейти на белорусскую территорию. Их товарищ был в то время при смерти, но все их просьбы о помощи были проигнорированы.



Властям впору задействовать новый ГОСТ по эвакуации населения

Но, как говорится, лиха беда начало. Видимо, перманентные неудачи бывшего "властелина глобуса" на украинском театре военных действий настолько огорчили латвийских "табакки", что так громко декларируемые Ригой принципы демократии - свобода, справедливость и права человека - были забыты напрочь. Вернее, забыта необходимость создания видимости их соблюдения. Об африканке, найденной 21 октября, мы уже рассказали выше.



Спустя всего два дня возле заградительного забора без признаков жизни найдены тела мужчины и женщины. Еще через четыре дня трупы двух беженцев, возле которых находились женщина и двое детей - семья одного из погибших. Латвийские силовики регулярно избивали главу семейства, пытали электрошокером прямо на глазах у его детей. Вся эта средневековая дикость якобы цивилизованных европейцев снималась на камеру. Видимо, для отчета.



То, что мы сейчас наблюдаем в исполнении поляков, латышей и литовцев показывает уровень человеческой деградации, так называемого "золотого миллиарда". И как видим, процесс разложения затронул не только представителей политической "элиты", на корню продавшейся "гегемону", но и всю вертикаль государственной власти ЕС. Эти "борцы за демократию", создавшие на границах своих стран реальный ад для беженцев, должны забыть, как произносятся фразы "свобода перемещения", "права человека", "верховенство закона" и т. д. Также, как они напрочь забыли их значение.