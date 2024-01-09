Коммунальная катастрофа ударила по Путину перед выборами, - Сергей Аксенов

09:09 10.01.2024

Властям впору задействовать новый ГОСТ по эвакуации населения

Сергей Аксенов

9.01.24

На фоне коммунальных аварий во многих городах РФ следственные органы провели первые задержания. В подмосковном Подольске отвечать согласно Уголовному кодексу будут замглавы администрации города, а также гендиректор и начальник котельной ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". Судя по географическому размаху проблемы, спасти страну от замерзания может только новый "1937 год". Иначе катастрофическое положение в сфере ЖКХ не изменить.



На расстрел в Коммунарку никого, конечно, не повезут, но посадить могут. Подольскому чиновнику вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.



По версии следствия, он знал о дефектах отопительного оборудования и необходимости его проверки накануне зимы, однако подписал акт, что и привело к аварии. Двое других могут отделаться "скромным" двухлетним сроком за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Александр Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях прав жителей Подмосковья и дать действиям ответственных лиц правовую оценку еще 6 января. Параллельно с СК действовала и областная прокуратура. После ее вмешательства тепло вернулось в более чем 100 многоквартирных домов.



Неужели прокуроры сами, сменив мундир на спецовку, ликвидировали аварии? Нет, конечно. Выезжали на места аварий, принимали пострадавших, вносили представления ответственным лицам. Вот те и забегали.



Когда два столь брутальных ведомства, как Следственный комитет и прокуратура, наперегонки стараются помочь людям, лентяям и мироедам из числа чиновников и коммерсантов от ЖКХ, становится не по себе. А стимул (помимо обычной межведомственной конкуренции) для такого старания у них более чем серьезный. Вопрос взял на контроль президент Владимир Путин. После доклада глав Подмосковья и Херсонской области о катастрофах в подведомственных регионах он отдал распоряжение МЧС и "Россетям" все исправить.



Тот факт, что с теплом и светом проблемы на Херсонщине, удивляет мало. Все-таки там идут боевые действия. Но в Подмосковье никакой войны нет. Так почему же масштаб последствий напоминает военный? Помимо Подольска, проблемы с отоплением и электроэнергией на 8 января зафиксировали в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково. Сегодня стало известно о Красногорске, Химках, Чеховском, Раменском, Лосино-Петровском и Наро-Фоминском округах.



И такое творится буквально в часе езды от Кремля. И то власти узнали о серии аварий не сразу, а спустя два-три дня. Страшно представить, какова реальная обстановка в более холодных регионах: в Сибири, на Урале, на Крайнем Севере и т. п.



Сегодня утром стало известно, что в Екатеринбурге третий день перебои с теплоснабжением нескольких сотен домов, а в Находке из-за аварии остались без тепла жители 88 многоквартирных домов. С декабря СМИ писали об авариях в Омске, Челябинске, Ижевске, Саратове, в Бурятии и т. д.



Происходящее заставляет с благословением вспомнить своевременное решение о национальном стандарте подготовки планов и способов эвакуации, приема и размещения людей при разных ЧС.



Введенные летом 2021 года правила объясняли пандемией, хотя возможно, власти, понимая, что конфликт с Западом неизбежен, готовились к последствиям СВО. Но теперь пригодится для эвакуации замерзающих. Тоже польза. Главное, чтобы не пришлось задействовать другой принятый типовой ГОСТ - на массовые захоронения.



Последнее - вовсе не пугалка. При температуре на улице в минус 20−30, тем более 40−50 градусов (как бывает, например, в Якутии) несколько дней массового отключения от тепла запросто могут привести к фатальному итогу.



При этом тенденция очевидна - ареал отключений становится все шире, а до конца зимы еще ой как долго. Годы, даже десятилетия, отсутствия элементарного планирования хозяйственной деятельности сказываются на коммунальных сетях самым серьезным образом.



Нравится это кому-то или нет, но опять виноват капитализм с его культом частника. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил СК ходатайствовать перед судом о передаче частной котельной в Подольске в эксплуатацию муниципальным властям. Именно с этой частной котельной и начались обвальные отключения. Так еще и владельцы "засухарились" - исчезли и не отвечали властям на попытки связаться с ними. Проукраинские диверсанты не приносят столько ущерба, сколько такие вот хозяйчики.



Просьбу губернатора Подмосковья уже поддержал Владимир Путин. "По решению президента, сегодня запущен процесс национализации этого завода.



Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную", - заявил Воробьев. По его словам, управление котельной "шло из рук вон плохо". Просто хрестоматийный пример безответственности, приоритета наживы над интересами граждан и наплевательства на закон.



Другая, системная, "капиталистическая" причина аварий - экономия частника на всем, на чем можно и нельзя. В случае эксплуатантов сетей - на их ремонте и обновлении. Точная степень износа сетей по стране неизвестна, но в официальных документах говорится, что на конец 2021 г. "обветшали" 49,5% "основных фондов производства, передачи и распределения пара и горячей воды". Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова говорила, что коммунальная инфраструктура страны изношена на 60%.



Видимо, поэтому даже сравнительно небольшие морозы выводят коммуникации из строя. Нынешние минус 20−25 градусов ничего необычного для Подмосковья не представляют. Например, 7 января 2023 г. было минус 25 градусов, 2017-го - минус 29, 2015-го - минус 22, 2008-го - минус 20. А при Советской власти в 1987-м было минус 34 градуса, а в 1978-м и вовсе минус 38. Но массовых аварий, как помнит старшее поколение, все-таки не наблюдалось. Или в нынешних проблемах тоже коммунисты виноваты, мину заложили?



"Они не могут даже покрасить, то, что построил мой дед", - припечатала как-то внучка Брежнева сами понимаете кого в передаче Малахова "Пусть говорят", посвященной эпохе "застоя". Справедливо сказала.



Генсек обеспечил за срок своего правления бесплатными квартирами всю страну. Естественно, с коммунальными сетями. С тех пор ими и пользуемся. Как показывают массовые аварии, не то что проложить новые, но даже поддерживать в рабочем состоянии старые у нынешних чиновников получается плохо.



Все дело в целеполагании. Морозы и проблемы были и будут всегда, но если главное - прибыль бизнеса, например, застройщика, то можно навешивать на старые изношенные сети все большую нагрузку и экономить на их должном развитии. А нестыковки с законодательством "порешать" коррупционными способами. Два-три десятилетия вокруг Москвы, да и в глубинке, строили "человейники", не особо беспокоясь об инфраструктуре, ибо так выгоднее. Вот и результат.



"Зима 1984−85 годов стояла необычайно суровая, - писал в своей книге „Борис был не прав" Егор Лигачев. - В правительстве готовили страховочный вариант на случай катастрофы: предполагалось остановить, вывести из эксплуатации сотни крупнейших предприятий, потреблявших газ и мазут, чтобы обеспечить теплом и светом жилые кварталы, не допустить замерзания квартир… Только политическое и хозяйственное единство страны спасло всех от великих бед". Вот какие в стране были руководители. Богатыри - не вы.



Сейчас люди надеются на президента. Мол, он взялся и все разрулит. Наверное. Но, чтобы решить проблему системно - надолго, а не латать дыры, авось скоро лето, нужен системный подход, а на это нужно время и ресурсы. Они есть у России, ведущей боевые действия с целым НАТО? Ельцинистам ничего не было нужно, но о чем думали их преемники в последние мирные 20−25 лет? А не делать, опять отложить, тоже нельзя - скоро президентские выборы, а нет ничего ближе людям, чем их личные проблемы. Особенно с ЖКХ.



Остается надеяться, что теперь, когда "жареный петух клюнул", это заставит, наконец, власти шевелиться, а масштабное, по всей России, обновление коммунальных сетей, так же, как до этого и развитие ВПК, потянет за собой и новую индустриализацию страны.