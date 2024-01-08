 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Страшилки от Илона Маска: Мигрантов вскоре начнут заселять в дома американцев
10:28 10.01.2024

Ситуация с нелегальными мигрантами превращается в настоящее стихийное бедствие для Соединенных Штатов. Только за декабрь 2023 года со стороны Мексики границу перешли свыше 225 тысяч человек. Эти цифры, по данным телеканала CNN, стали рекордными с начала 2000-х.

При этом, по мнению миллиардера Илона Маск, в США вскоре начнут использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов.

"У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома", - написал бизнесмен в социальной сети Х. Так Маск прокомментировал призыв властей штата Бостон разместить семьи мигрантов на фоне растущего кризиса с жильем.

Ранее сообщалось, что наиболее напряженная обстановка складывается на всем протяжении южной границы США, а также в крупных городах, куда стремятся нелегальные мигранты.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704871680


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