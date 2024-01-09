РосАрмия развернет на Каспии бригаду морской пехоты

11:24 10.01.2024

Главком ВМФ объявил о создании пяти новых дивизий

Евменов анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты в ВМФ

Главком ВМФ анонсировал формирование пяти дивизий и бригады морской пехоты для наращивания боевых возможностей. Речь идет о среднесрочной перспективе их появления



В Военно-морском флоте (ВМФ) России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и бригаду морской пехоты на основе существующих подразделений. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.



"В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду", - заявил Евменов.



К основному направлению развития береговых войск главком ВМФ отнес их оснащение новыми ракетными комплексами, такими как "Бастион" и "Бал". По его словам, они позволили нарастить ударные возможности ВМФ по поражению кораблей противника в ближней морской зоне.



Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении работы по переподчинению Каспийской флотилии и Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов главкому ВМФ вместо военных округов. По его словам, это повысит эффективность управления и внедрения единых подходов к планированию применения и подготовки группировок ВМФ.



Юлия Овчинникова