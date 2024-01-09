Зара Вагенкнехт - новая звезда немецкой политики. Шольца добивают навозом фермеры, - Къ

11:30 10.01.2024

Канцлер Олаф Шольц собрал урожай недовольства

Правительство Германии атакуют со всех сторон

Германское правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем почти за два года до федеральных выборов переживает трудные времена. Рейтинг правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Свободных демократов" (СвДП) и "Зеленых", продолжает снижаться, а сам господин Шольц стал самым непопулярным канцлером ФРГ за все время наблюдений. Лидеры электоральных предпочтений - блок правоцентристских партий ХДС/ХСС и ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - требуют досрочных выборов. В ближайшую неделю дела у господина Шольца вряд ли наладятся - страну охватили фермерские протесты, кульминация которых ожидается 15 января.



Для правительства Олафа Шольца 2023 год заканчивался непросто, однако новый - 2024-й - начался еще сложнее. Опросы показывают, что правящая коалиция почти за два года до выборов в Бундестаг, которые должны пройти в октябре 2025-го, стремительно теряет поддержку избирателей.



По данным института INSA на 8 января, рейтинг СДПГ составлял всего 16%, "Зеленых" - 12%, а СвДП - лишь 5%. На троих у правящей коалиции набралось 33%. Лидирует среди предпочтений избирателей с поддержкой 32% правоцентристский блок ХДС/ХСС, составлявший основу германского правительства с 2005-го по 2021 год. При этом наиболее болезненным выглядит тот факт, что локомотив правящей коалиции - СДПГ - серьезно отстает даже от ультраправой АдГ, чья популярность подскочила до 23%.



На фоне подобных показателей, вызванных прежде всего социально-экономической политикой правительства, в стране усиливаются призывы к досрочным выборам и отставке Олафа Шольца, который стал самым непопулярным канцлером за всю историю наблюдений за рейтингом одобрения главы кабинета министров с 1997 года.



В начале января немецкие СМИ сообщили, что господин Шольц может досрочно уйти с поста, а половина сторонников СДПГ хотела бы видеть по главе правительства министра обороны Бориса Писториуса.



За передачу полномочий главе Минобороны ратуют и две трети (64,3%) всех избирателей.



И пока признаков, что ситуация как-то исправится, не видно. С 8 января в Германии началась "неделя действия", устроенная Немецким крестьянским союзом. Местные фермеры начали проводить акции протеста еще в декабре 2023 года - после того, как в целях экономии бюджетных средств правительство задумало лишить работников сельскохозяйственной сферы скидок на дизель и налоговых льгот.



Как объяснил Минфин ФРГ, возглавляемый лидером СвДП Кристианом Линднером, подобный шаг помог бы федеральной казне ежегодно экономить по €480 млн, что в условиях бюджетных трудностей стало бы неплохим подспорьем для страны. На фоне моментально поднявшегося недовольства правительство решило смягчить план экономии и пообещало отменять льготы не сразу, а постепенно и не полностью.



Однако немецких крестьян подобные уступки не убедили, а потому в понедельник, 8 января, по всей стране прокатились протесты фермеров против отмены субсидий. В итоге в ряде земель были заблокированы дороги, перекрыты въезды на автобаны, а по Германии растянулись многокилометровые колонны тракторов, добравшиеся даже до Бранденбургских ворот Берлина.



Помимо фермеров бастовать решили машинисты поездов, потребовавшие от железнодорожной госкомпании Deutsche Bahn повышения оплаты труда, единовременной компенсации из-за инфляции и сокращения рабочей недели при сохранении уровня заработка. При этом, как отмечают немецкие СМИ, забастовку машинистов считать политическим протестом нельзя, поскольку речь идет о разногласиях между компанией, пусть и государственной, и ее сотрудниками.



Зато акции фермеров становятся вполне очевидным полем политической борьбы в ФРГ. Кульминация "крестьянского бунта" намечена на 15 января, когда по замыслу организаторов протестов должно состояться самое масштабное выражение недовольства занятых в сельском хозяйстве работников. Лидирующие в опросах ХДС/ХСС и АдГ уже выразили поддержку крестьянам, хотя те, строго говоря, у них того не просили.



Ситуация, судя по всему, настолько серьезная, что фермеров поддержали уже четыре региональных лидера СДПГ, тем самым с тыла ударив по своему однопартийцу Олафу Шольцу.



Так, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания социал-демократка Мануэла Швезиг заявила, что шаги федерального правительства стали "последней каплей" для сельскохозяйственной отрасли, и присоединилась к акции фермеров 8 января. Ее примеру последовал и премьер Бранденбурга от СДПГ Дитмар Войдке, назвавший действия Берлина неправильными, ведь "сельское хозяйство - это сердце и опора сельских районов" Германии. Сочувствие фермерам также выразили премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль и глава земли Саар Анке Релингер.



К каким политическим последствиям приведет неделя забастовки, которая уже, по данным немецких СМИ, бьет по экономике ФРГ из-за перекрытых дорог и приостанавливающихся производств, пока предсказать сложно. Однако положение у Олафа Шольца незавидное, а про возглавляемую им коалицию в немецком обществе порой шутят, что от распада ее спасает только угроза распада.



Тем не менее канцлер пока уходить в отставку не собирается - как и назначать досрочные выборы. Вместо этого господин Шольц усиленно ищет точку опоры. И, кажется, находит ее во внешней политике.



В последнее время глава правительства ФРГ весьма ярко высказывается по украинскому кризису. Пока в Вашингтоне не могут договориться по объемам дальнейшей помощи Украине, временно прекратив поставки вооружений ВСУ, а в Брюсселе никак не согласуют обещанные восточноевропейскому партнеру €50 млрд, Олаф Шольц явно пытается предстать чуть ли не единственным верным и последовательным союзником Киева. Ранее канцлер обещал поддерживать Украину, даже если это перестанут делать США, теперь же он раскритиковал товарищей по ЕС. По его мнению, поставки вооружений ВСУ от государств Евросоюза "слишком малы", а потому все члены объединения должны "активизировать свои усилия в интересах Украины".



Зара Вагенкнехт - новая звезда немецкой политики

Олаф Шольц отметил, что к 1 февраля, на которое назначен саммит ЕС, все партнеры должны представить конкретные планы по поддержке Киева и продемонстрировать, что Европа "твердо стоит на стороне Украины, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей".



Напомним, что Германия на данный момент остается крупнейшим в Европе и вторым в мире после США донором Киева. И этот козырь в ситуации, когда команду канцлера то и дело обвиняют в хаотичных ходах и решениях, наверное, было бы странно не использовать.



Алексей Забродин

9.01.24