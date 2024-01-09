Внеземные кратеры Горного Бадахшана

11:54 10.01.2024 Вильдан Юсупов, специально для Asia-Plus



Старики вспоминают, как вспыхнул огненный шар, со страшным треском разделился на части и один крупный осколок упал на землю...







Горный Бадахшан – одна большая загадка, и, наверное, одно из самых малоизученных мест Центральной Азии, а, может быть, и мира. В прошлый раз мы рассказывали вам о таинственных пещерах Памира, сегодня очередь не менее загадочных кратеров, точнее их происхождения.



Большинство высокогорных пустынь мира – идеальное место для поиска метеоритов. Обладая, базовыми геологическими знаниями, любой интересующийся человек с легкостью сможет отличить осколок метеоритного происхождения от горной породы. Сохранность таких элементов в условиях высокогорья изумительна!



Все дело в том, что большинство метеоритов на подлете к земле сгорают в плотных слоях атмосферы, распадаясь на мелкие фрагменты. В условиях высокогорья некоторые крупные фрагменты не успевают догореть в плотных слоях и падая на землю, - взрываются, оставляя после себя заметную воронку округлой формы и определенное количество внеземного вещества.



Памир не исключение для подобных явлений, но на примере обнаруженных там воронок, выясняется, что далеко не каждый кратер содержит остатки метеорита. Зачастую случается, что при взрыве, разбрызгиваясь по периметру, почти все вещество метеорита испаряется, и чтобы найти его следы, нужны тонкие научные методы.



История обнаружения и изучения кратеров на Памире описана геологами Рауфом Баратовым и Василием Новиковым в книге "Каменное чудо Таджикистана".



Аличурский кратер



В начале 70-х годов геологи, изучавшие аэрофотоснимки ледниковой долины Аличур, в ее правом рукаве случайно наткнулись на кратер правильной формы. Обнаружили его вдоль русла реки Бозордара на широкой береговой террасе. При последующем наземном изучений выяснилось, что основание кратера возвышается на 25 м над руслом, диаметр воронки 115, а глубина 16 м.



Часть восточной стенки кратера размыта водотоком, что позволяет беспрепятственно туда проникать. Гладкое и плоское дно в поперечнике достигает 80 м и затянуто мелким щебнем аргиллитов и песчаников.



При первом очном знакомстве с кратером проверялась не столько гипотеза его космического происхождения сколько возможность образования в силу каких-то геологических процессов. Предполагалось, что он возник естественным путем в результате термокарста - сезонного вытаивания мерзлого грунта или льда с последующим проседанием почвы.



Такое предположение основано на том факте, что Восточный Памир относится к районам вечной мерзлоты. Обычно термокарстовые понижения заполняются талой водой и образуют округлые озерца. Подобных озерец в Аличурской долине много, самое известное - Акбулак (Белая рыба), оно соединено протоками с рекой и переполнено рыбой.



Но, как известно, термокарст ограничен только пределами самой долины, в притоках же ее, в частности в Бозордаре, этот процесс не получил распространения.



Летом 1976 года была организованна специальная самодеятельная экспедиция, в состав которой вошли не только опытные памирские геологи, но также студенты и школьники, увлекающиеся геологией. Основной их целью было найти метеоритное вещество в заданном районе, а также другие признаки, указывающие на внеземное происхождение кратера.



Поиски велись миноискателями и специально сконструированными для этого магнитными "посохами". Были опробованы сотни точек внутри кратера и в радиусе до 300 м от него, но кроме обильных железестых охр и ожелезненных горных пород ничего собрать не удалось. Неутешительными оказались и данные спектрального анализа поверхностных проб. В возникшей ситуации было решено искать следы метеоритного вещества под поверхностью воронки.



Общими усилиями удалось раскопать мерзлый грунт до трехметровой отметки, далее стенки шурфов становились неустойчивыми и быстро осыпались.



Однако труд исследователей был не напрасным: выяснились любопытные детали строения кратера, недоступные наблюдению с поверхности. Истинная глубина кратера оказалась больше замеренной, а на дне шурфа залегали буровато-серые пластичные глины, пронизанные кристалликами льда.



Следовательно, уже после своего образования кратер долгое время вмещал в себя целый озерный водоем, глубиной не менее 20 м пока его восточный берег не размыло.



К сожалению, метеоритного вещества не оказалось и на глубине, а последующие геофизические работы не выявили никаких магнитных аномалий.



Бесспорным доказательством "метеоритности" кратера послужило бы обнаружение редких на Земле минералов коэсит и стишовит. Эти минералы родственны кварцу, но для их образования нужны более высокие температуры и давление, то есть условия, создаваемые при падении и взрыве метеорита.



Возможно, более тщательное и глубокое изучение Аличурского кратера, позволит обнаружить подобные минералы. К тому-же немало вопросов оставляют и глубинные пробы, взятые из стенок кратера. Промытая порода содержала в себе несколько десятков мелких металлических шариков, размером от 0,065 до 0,27 мм, отдающих сильным блеском, некоторые из них были слабо окислены и покрыты бурой оболочкой.



Обнаружение этих элементов под слоем пород указывает на то, что выпадение метеоритного вещества произошло достаточно давно и чтобы его найти, нужны более совершенные методы.



А на данный момент кроме этих шариков, других убедительных признаков наличия внеземного вещества в Аличурском кратере не найдено и причина его образования так и не ясна.



Мургабский кратер



На Восточном Памире, в 40 км от поселка Мургаб, на левом берегу реки Аксу, в 400 м от ее русла, расположен кратер округлой формы. Диаметр воронки около 80, а глубина до 18 метров.



К северу от кратера простирается Мынхаджирский горный хребет, отроги которого странным образом обожжены. К западу и югу от кратера простирается, ровное как поле, урочище Кошагыл. На всем этом многокилометровом пространстве только кратер является выраженным понижением в рельефе. Все прочие углубления приурочены к временным водотокам.



Сам кратер находится на высоте 3.700м над уровнем моря и в своей нижней части характеризуется правильной цилиндрической формой с поперечником в 45 метров. Отвесные стенки сложены мелким щебнем и галькой. За счет обрушения и смыва верхней части, дно кратера очень неровное и холмистое.



Первая экспедиция по изучению кратера была организованна в 1951 году душанбинским астрономом А. Бахаревым и геологом С. Захаровым. Интерес исследовать его возник не случайно. Еще 1927 году в журнале "Наука и техника" появилась короткая заметка под названием "Загадка Памирских высот". Автор заметки геоморфолог Х. Клявин, со слов местных киргизов-скотоводов передал рассказы очевидцев падения якобы метеорита.



96-летний Муратбек Салбар со слов своего отца, прожившего более ста лет, рассказал:



"Произошло это лет 200-250 назад, когда утром высоко в небе вспыхнул огненный шар величиной с яка. С ближайшего киргизского становища видели, как шар со страшным треском разделился на несколько частей. Один крупный светящийся осколок упал на землю, испустив струю красного цвета. Затем послышался гул, раздался взрыв, и земля задрожала.



Из глубокой ямы некоторое время отсвечивали голубоватые огни, а потом еще долгое время шел пар, и выделялись газы.



Несколько лет никто не решался подойти к яме. Однажды в кратер упал як, но его так и не смогли вытащить, а где-то с 70-х годов 19-го века стенки кратера стали осыпаться, и он постепенно заполнился землей".



Следует сказать, что у Мургабского кратера есть еще и небольшой спутник – воронка глубиной 1,5 и диаметром 16 м, расположенная в 250 метров к югу.



Даже при строгой оценке вероятных причин их образования, версия метеоритного происхождения кратера и его сателлита не вызвала возражений у специалистов. Вероятность карстового образования отвергли, по причине отсутствия на дне главного кратера легкорастворимых пород. А просадка рыхлых отложений речной террасы, в следствии вытаивания грунта, не могла объяснить правильной кольцеобразной формы воронки.



Соотношение ее диаметра и глубины идеально отвечает давно установленной для подобных образований логарифмической зависимости. Определил эту зависимость ученый по фамилии Бальдвин. Закону Бальдвина подчиняются почти все лунные кратеры, многие космогенные образования на Земле, а также воронки от взрыва авиабомб.



Для подтверждения сложившейся версии, оставалось найти фрагменты метеоритного вещества, но обнаружить его экспедиции не удалось. Однако ученые обратили внимание на буро-черные железистые корки, покрывающие известняковые скалы Мынхаджира вблизи кратера. Эти корки толщиной от 2 до 5 мм имели характерное пузырчатое строение и были похожи на продукты плавления.



Последующее микроскопическое изучение этих "ожогов" не внесло ясности в вопрос, и уже в 1953 году была организованна вторая экспедиция, оснащенная магнитометрическим оборудованием и миноискателями.



К сожалению, несмотря на тщательное обследование периметра, обнаружить фрагменты самого вещества не удалось и на этот раз. Но зато было найдено несколько кусков железистых пород. В пробах, взятых со дна и стенок кратера, зафиксировали повышенное содержание железа и никеля, а отсутствие метеоритного вещества объяснялось его полным испарением в момент удара о землю.



Именно этой точки зрения придерживался известный специалист по метеоритам Л. Кулик, который сравнил мургабскую загадку с тунгусской катастрофой, разразившейся в сибирской тайге 30 июня 1908 года.



Падение тунгусского метеорита, наблюдавшееся на расстоянии десятков и сотен километров, вызвало массовый повал деревьев и катастрофический пожар. При взрыве метеоритов температура раскаленных газов достигает нескольких тысяч градусов, а взрывная волна обладает большой разрушительной силой. Но в случае с Мургабским кратером единственным признаком взрыва в той пустынной местности являются вышеупомянутые "ожоги" известняковых скал. Астроном Бахарев рассчитал, что метеорит мог лететь с севера под углом не менее 30 градусов к поверхности земли, с конечной скоростью 2-4 км в секунду.



В первой половине 70-х годов минувшего века, по предполагаемой траектории полета метеорита исследователи обнаружили, в рыхлых речных отложениях некоторых северопамирских рек массовые скопления метеоритных шариков.



Шарики эти представляют собой продукты плавления и разбрызгивания в атмосфере капель метеоритного вещества. Внешне они сферической или каплевидной формы, размером от 0,1 до 2,5 мм и отдают черным блеском. У большинства шариков двухслойное строение: железное ядро и внешняя корочка толщиной до 0,2 мм, состоящая из двух минералов: магнетита и вюстита.



Последний, сразу же заинтересовал ученых. Дело в том, что вюстит является крайне редким минералом на Земле и по химическому составу отвечает закиси железа. Искусственным путем, может быть получен окислением железа при температуре выше 570С. Таким образом, наличие вюстита указывало на высокотемпературное окисление метеоритного железа, в момент прохождения космического тела плотных слоев атмосферы.



Последним свидетельством в пользу космогенной версии происхождения Мургабского кратера послужили исследования геолога Л. Агеевой. Просматривая под микроскопом тонкий агрегат минералов, полученный дроблением гранитных проб, она обнаружила уже знакомые метеоритные шарики.



Вначале находка вызвала недоумение, так как гранит порода магматическая, формируется на глубине, и потому прямое попадание шариков в кристаллический расплав полностью исключается. Следовательно, космическое вещество, будучи еще горячим, сначала приварилось к поверхности гранитных скал, а затем просочилось в пробу. На основе полученных данных был сделан вывод, что источником вещества мог быть низколетящий раскаленный метеорит, быстро теряющий свою массу за счет разбрызгивания.



Остается добавить, что поле распространения упомянутых гранитов находится на правом берегу реки Аксу в 10 – 15 км к северу от Мургабского кратера, что неопровержимо свидетельствует о внеземном происхождении кратера. Источник - Азия-Плюс

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