Бизнесмен Ташов публично обвинил соправителя Киргизии Ташиева в вымогательстве

12:00 10.01.2024

Ташова объявили в розыск, мы его задержим за подготовку к госперевороту, - Ташиев пояснил заявление о вымогательстве 100 млн сомов



"Сводка" (АКИpress) – Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 10 января на заседании парламента ответил на вопрос по заявлению Имамидина Ташова.



Ночью в соцсетях было опубликовано видео Ташова, где он утверждает, что сотрудники ГКНБ заставили его перечислить 52 млн сомов в бюджет, и затем вымогали 100 млн сомов в карман.



Как сказал Ташиев, ночью ему позвонил президент Садыр Жапаров по этому видео. "Я нашел видео, оказывается Имамидин Ташов, то ли хозяин, то ли гендиректор компании "КГ Групп", сказал, что его заставили выплатить в кассу 52 млн сомов. И обязали заплатить в карман 100 млн сомов. Он так сказал".







Ташиев рассказал, почему был задержан Ташов: в Бишкеке есть дом, жители которого обратились к главе ГКНБ с жалобами, что много лет живут, не могут получить красную книгу. Платят за свет, газ и воду как объекты промышленности. И просили принять меры в отношении Ташова.



"Когда мы пригласили его и спросили, выяснилось, что все так, как сказали жители. Мы его задержали. Ташов не нам выплатил, а выплатил 52 млн сомов ущерба, нанесенного Бишкеку.



Теперь по 100 млн сомов. Он говорит, что у него просили сотрудники ГКНБ эти деньги. Я повторяю, на основе решения судов мы записали его разговор в СИЗО. Он разговаривал с Тилекматом Куреновым, они строили планы, когда в Кыргызстане будет переворот. Вот такие разговоры они вели несколько дней. Несмотря на это, после выплаты 52 млн сомов мы его отпустили. Но следили за ним. Он вчера опубликовал такое видео. Мы записали слова Тилекмата, где он говорит: "Скажи, 100 млн сомов, народ поверит", - рассказал Ташиев.



ГКНБ объявил в розыск Имамидина Ташова. "Он скрылся. В Кыргызстане он или в других странах, мы его все равно задержим сегодня, завтра и привлечем к ответственности за подготовку к свержению власти в Кыргызстане", - заявил глава ГКНБ.



Имамидин Ташов является президентом строительной компании "KG Групп" и общественного фонда "KG Групп". В 2021 году выдвигался на пост президента Кыргызстана, набрал 16 383 голоса, что составляет 1,17 %.



Его задержали в октябре 2023 года, в отношении Ташова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительства жилых помещений. Он был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.



Тилекмат Куренов является гражданским активистом. Он выступал против передачи Кемпир-Абада Узбекистану и состоял в комитете по защите водохранилища.