 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.01.2024
13:53  Э.Тодд: "Мы живем накануне большой перетряски всего мира"
12:26  Вопрос нацменьшинств в СУАР как инструмент антикитайской пропаганды в ЦА?
12:22  Жизнь ледников Таджикистана: чтобы предотвратить катастрофу, важно понимать, что происходит
12:19  Восстание банд в Эквадоре: десятки тысяч убийц и грабителей против полиции и армии (видео)
12:17  Сносят мой дом! Письмо-обращение ташкентца Д.Мирусманова
12:11  Вложения в крипту оказались самыми доходными в 2023-м
12:02  Заочно осужденный в Узбекистане лидер каракалпакских сепаров Ниетбай Уразбаев скончался в Алматы

12:00  Бизнесмен Ташов публично обвинил соправителя Киргизии Ташиева в вымогательстве
11:59  Первая солнечная обсерватория Индии достигла запланированной орбиты
11:57  В Казахстане вспышка кори стала крупнейшей за 10 лет
11:54  Внеземные кратеры Горного Бадахшана
11:50  Цензура - двигатель прогресса, - Г.Лейба
11:30  Зара Вагенкнехт - новая звезда немецкой политики. Шольца добивают навозом фермеры, - Къ
11:24  РосАрмия развернет на Каспии бригаду морской пехоты
10:34  Гибель империи. Древнеримские аналогии для США, - Дж.Лиф/Каллен Мерфи
10:28  Страшилки от Илона Маска: Мигрантов вскоре начнут заселять в дома американцев
09:09  Коммунальная катастрофа ударила по Путину перед выборами, - Сергей Аксенов
08:04  Гуманизм по-европейски: Хороший мигрант - мертвый мигрант, - СП
01:13  Вкладчики, внимание! Кыргызка Бегайым Э. стала вице-президентом в JPMorgan Chase с активами $3,7 триллионов
01:09  Юный педик-премьер Франции Габриэль - потомок марокканского еврея и белоэмигрантки-одесситки и "жена" депутата Стефана Сежурне
01:05  Турецкая разведка бросает вызов "Моссаду", ШАБАК и ЦРУ, - Д.Минин
01:00  Китайские власти решились пересечь "красную линию" государственных заимствований, - В.Катасонов
00:47  Промышленные успехи Китая вызовут новые торговые войны, - НГ
00:45  "Щупальца Сороса": американские НКО опутали сетями Казахстан и Центральную Азию
00:44  Иордания примеряет к Сирии израильский сценарий, - И. Субботин
00:42  Си Цзиньпин проводит чистку партии, - Владимир Скосырев
00:41  Байрактары размножаются. Эрдоган стал 9-кратным дедушкой
00:34  АфганПравительство талибов* утвердило 24 бизнес-проекта на сумму в 10 млрд афгани
00:07  У главы Пентагона генерала Остина диагностировали рак простаты
00:06  Мальдивы уплывают в Китай. Мировой курорт становится плацдармом Пекина
00:04  Экс-главу МВД Польши Каминьского арестовали прямо в президентском дворце
00:01  США заглянули за горизонт войны в Газе. Зачем Энтони Блинкен вновь прикатил в Израиль
Вторник, 09.01.2024
23:11  В Таиланде найден мертвым редактор российского веб-портала "Морской бюллетень" Михаил Войтенко
22:10  КазЧиновники придумали новую полезную структуру - "Водный совет"
22:03  А вот и разгадка, что привез Ил-76 из Ирана в Россию: реактивные "Шахиды" - новая головная боль ПВО Украины
16:06  Билла Клинтона и К привлекут за педофилию? - Sky News
16:04  Европейская армия сделает Центральную и Восточную Европу жертвой конфликтов, - Ст.Стремидловский
16:03  В Турции задержан основатель портала Azon Global Мубашшир Ахмад из Узбекистана
16:00  Экс-глава УзбМинздрава А.Иноятов стал директором Института здоровья и стратегического развития
15:59  Угрозы, климат и инвестиции: Куда ездил и о чем говорил президент Таджикистана в 2023 году?
15:56  Таджикские амазонки. Как трудовая миграция повлияла на женщин Ашта
15:53  Путин предоставил гражданство РФ афро-американскому боксеру Кевину Владимировичу Джонсону
15:49  Основы русской идеологии, - Александр Дугин
15:48  Айдос Мырзахметов назначен командующим Силами спецопераций КазАрмии
15:46  Новой столицей Алматинской области отныне является город Алатау
15:40  Можно ли спасти кыргызстанские ледники? - Рахманбек Тойчуев
15:31  Травля конкурентов – любимое занятие кыргызских "чиновников от науки" , - Нарын Айып
15:24  Страх убивает разум. Что мешает решить миграционный вопрос, - Геворг Мирзаян
15:19  Садыр Жапаров по-новому определил высший командный состав Вооруженных Сил Кыргызстана
15:17  Депутата парламента Киргизии Жамгырчиева будут судить за... попытку незаконно удрать из страны
15:08  Вместо уволенной за непрофессионализм Лизы Борн премьером Франции назначен 34-летний опарыш Габриэль....
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Бизнесмен Ташов публично обвинил соправителя Киргизии Ташиева в вымогательстве
12:00 10.01.2024

Ташова объявили в розыск, мы его задержим за подготовку к госперевороту, - Ташиев пояснил заявление о вымогательстве 100 млн сомов

"Сводка" (АКИpress) – Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 10 января на заседании парламента ответил на вопрос по заявлению Имамидина Ташова.

Ночью в соцсетях было опубликовано видео Ташова, где он утверждает, что сотрудники ГКНБ заставили его перечислить 52 млн сомов в бюджет, и затем вымогали 100 млн сомов в карман.

Как сказал Ташиев, ночью ему позвонил президент Садыр Жапаров по этому видео. "Я нашел видео, оказывается Имамидин Ташов, то ли хозяин, то ли гендиректор компании "КГ Групп", сказал, что его заставили выплатить в кассу 52 млн сомов. И обязали заплатить в карман 100 млн сомов. Он так сказал".



Ташиев рассказал, почему был задержан Ташов: в Бишкеке есть дом, жители которого обратились к главе ГКНБ с жалобами, что много лет живут, не могут получить красную книгу. Платят за свет, газ и воду как объекты промышленности. И просили принять меры в отношении Ташова.

"Когда мы пригласили его и спросили, выяснилось, что все так, как сказали жители. Мы его задержали. Ташов не нам выплатил, а выплатил 52 млн сомов ущерба, нанесенного Бишкеку.

Теперь по 100 млн сомов. Он говорит, что у него просили сотрудники ГКНБ эти деньги. Я повторяю, на основе решения судов мы записали его разговор в СИЗО. Он разговаривал с Тилекматом Куреновым, они строили планы, когда в Кыргызстане будет переворот. Вот такие разговоры они вели несколько дней. Несмотря на это, после выплаты 52 млн сомов мы его отпустили. Но следили за ним. Он вчера опубликовал такое видео. Мы записали слова Тилекмата, где он говорит: "Скажи, 100 млн сомов, народ поверит", - рассказал Ташиев.

ГКНБ объявил в розыск Имамидина Ташова. "Он скрылся. В Кыргызстане он или в других странах, мы его все равно задержим сегодня, завтра и привлечем к ответственности за подготовку к свержению власти в Кыргызстане", - заявил глава ГКНБ.

Имамидин Ташов является президентом строительной компании "KG Групп" и общественного фонда "KG Групп". В 2021 году выдвигался на пост президента Кыргызстана, набрал 16 383 голоса, что составляет 1,17 %.

Его задержали в октябре 2023 года, в отношении Ташова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительства жилых помещений. Он был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Тилекмат Куренов является гражданским активистом. Он выступал против передачи Кемпир-Абада Узбекистану и состоял в комитете по защите водохранилища.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704877200


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 января 2024 года №432
- Снижение заболеваемости по 39 инфекциям отмечается в Казахстане
- В Казахстане заблаговременно начата подготовка к предстоящему паводковому периоду
- Про экономику и бюджет
- Кадровые перестановки
- Годовой индекс роста цен на СЗПТ стал самым низким за последние 5 лет
- Об изъятии оружия и боеприпасов в 2023 году
- Организаторы онлайн-казино "1WIN" объявлены в розыск
- Руководитель коммунального предприятия Алматы подозревается в получении взятки
- Маулен Ашимбаев о встречах сенаторов с жителями регионов: Поднимаемые вопросы важно учитывать в работе Палаты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  