Заочно осужденный в Узбекистане лидер каракалпакских сепаров Ниетбай Уразбаев скончался в Алматы

12:02 10.01.2024

Заочно осужденный в Узбекистане Ниетбай Уразбаев скончался в Алматы



Представитель каракалпакской диаспоры в Казахстане Ниетбай Уразбаев скончался в Алматы. Он был заочно осужден в Узбекистане по делу о событиях в Нукусе.



