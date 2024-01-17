Вложения в крипту оказались самыми доходными в 2023-м

12:11 10.01.2024

Деловая пассивность: вложения в крипту оказались самыми доходными в 2023-м

На сколько биткоин может вырасти в этом году и в какие еще активы будет выгодно инвестировать



Евгений Грачев

Мария Колобова



Инвестиции в криптовалюту оказались наиболее прибыльными в 2023-м. С начала года вложения в биткоин могли бы преувеличиться в 2,7 раза, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у "Известий"). Иностранные акции приносили 56% выгоды, а российские - 46%. По ожиданиям экспертов, в новом году биткоин сохранит свою привлекательность для инвесторов: его курс может пробить $100 тыс. Помимо того, по итогам 2024-го прибыльность депозитов составит около 13,5%, а акции отдельных российских компаний могут подорожать на 60%, сообщили участники рынка.



На сколько вырастет биткоин к концу 2024 года



Биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2023 года, которая превысила 170%, следует из данных исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у "Известий"). При пассивной стратегии инвестирования на вложенные в криптовалюту 100 тыс. рублей можно было получить доход в 176,4 тыс. рублей (то есть всего на счете могло бы оказаться 276,4 тыс. рублей) после уплаты подоходного налога.



- Биткоин показал впечатляющий рост в 2023 году после продолжительного падения в 2022-м. За последние 12 месяцев его стоимость увеличилась на 156%, до $42 тыс., - уточнил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



А если учитывать, что еще и рубль ослаб к доллару за прошлый год, то получается, что биткоин вырос в 2,7 раза, сообщили в FinExpertiza.



В начале 2024 года криптовалюта продолжила движение вверх. 9 января курс биткоина в моменте достигал $47 тыс.



Это происходит на фоне того, что в среду, 10 января, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может дать одобрение на запуск первых в США биржевых фондов (ETF) на биткоин, рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В случае позитивного решения криптовалюта способна стать лидером роста доходности среди финансовых инструментов и в 2024 году.



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- В случае положительного решения SEC по ETF 10 января возможен сильный рост до $50 тыс.. Если коррекции не последует, он может продолжиться до 18 января, - рассказал Владислав Антонов.



После этого возможно снижение курса биткоина примерно до 10 февраля, отметил эксперт. В целом к концу 2024 года есть потенциал обновления исторического максимума в $69 тыс.



Вторым важным фактором роста курса биткоина станет его халвинг, добавил директор по аналитике платформы безопасности криптовалютных активов "Шард" Федор Иванов. Это плановое уполовинивание вознаграждения майнерам за добытый блок, которое происходит раз в четыре года. В 2024-м он должен произойти примерно в конце апреля.



- После халвинга и при отсутствии негативного фона на мировых финансовых рынках, думаю, можно говорить о достижении ценой биткоина отметки в $100 тыс. к концу года, - предположил эксперт.



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В какие акции выгодно вкладываться в этом году



Вторым по доходности финансовым инструментом, показавшим хороший рост в 2023 году, оказались американские акции, доступные российским инвесторам через биржевые квазиинструменты, сообщили в FinExpertiza. Прибыль фондов, привязанных к индексу S&P 500 (отражает капитализацию крупнейших публичных компаний США), за 12 месяцев составила 56,7% после налогообложения.



В 2024-м индекс S&P 500 может показать рост на 40% без учета дивидендной доходности, сообщил старший инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин.



Однако сейчас многие инвесторы из РФ лишились доступа к иностранным вложениям из-за приостановки торгов на СПБ Бирже с начала ноября 2023 года, отметили аналитики FinExpertiza. У россиян остались крайне ограниченные возможности для торговли на американском фондовом рынке через отечественных брокеров, ведь торги многими инструментами сейчас остановлены.



При этом российские акции за 2023 год показали полуторакратный рост - их доходность после вычета налогов составила 46%, добавили в FinExpertiza.



Участники рынка позитивно смотрят на российский рынок ценных бумаг. По акциям отдельных компаний, таких как TCS Group (холдинг Тинькофф), "Яндекс" и "Мечел" (металлургическая компания), есть потенциал роста выше 60%, сообщили в "БКС Мир инвестиций".



В целом индекс Мосбиржи за год вырастет лишь на 10% без учета выплаты дивидендов, ожидают в ФГ "Финам". На показатель повлияет снижение притока средств частных инвесторов на фондовый рынок из-за высоких ставок по вкладам, пояснил главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.



- Депозиты останутся самым популярным инструментом сбережений в России, а их доходность сохранится в районе 13–16% годовых, - подчеркнул эксперт.



Но важно помнить, что высокие ставки банки предлагают только для вкладов на четыре–шесть месяцев, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ЦБ, скорее всего, будет снижать ключевую ставку, и уже во втором полугодии 2024-го доходность по депозитам может составить порядка 12%. Таким образом, по итогам года она будет около 13,5%.



Куда еще можно инвестировать средства



На четвертом месте по доходности инвестиций в 2023-м стало золото, следует из данных FinExpertiza. За год из-за переоценки курса рубля его стоимость выросла в 1,4 раза, а доходность актива после вычета налогов составила 37,5%.



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Золото будет дорожать вместе с американским рынком акций, когда в США начнут снижать ключевую ставку, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Помимо того, обострение геополитической ситуации в мире или другие форс-мажорные обстоятельства могут ускорить удорожание драгметалла, ведь он традиционно считается защитным активом.



Сопоставимую с золотом доходность в прошлом году показали основные резервные валюты, отметили в FinExpertiza. Инвесторы, купившие доллары или евро в начале 2023-го, могли получить прибыль в 30% и 36% соответственно. При этом к концу 2024-го "американец" и "европеец" могут вырасти на 19%, отметил старший инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин.



Вместе с тем вклады в банках в прошлом году принесли значительно меньшую доходность. В начале года ставки по депозитам были около 4%. К концу года они поднялись до максимальных 17%, писали "Известия" в декабре.