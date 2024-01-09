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|Восстание банд в Эквадоре: десятки тысяч убийц и грабителей против полиции и армии (видео)
12:19 10.01.2024
В Эквадоре продолжается восстание банд, десятки тысяч убийц и грабителей ведут полномасштабные боевые действия против полиции и армии.
Атаки и захваты заложников идут в разных городах, начались бунты в тюрьмах, откуда сбежали главари двух крупнейших картелей - "Лос Чонерос" и "Лос Лобос".
Президент страны объявил ситуацию "внутреннего вооруженного конфликта" и ввел в города армию. После захвата студии телеканала ТС в прямом эфире нападавшие задержаны спецназом.
Армии приказано нейтрализовать более 20 группировок с десятками тысяч боевиков.
В командовании вооруженных сил страны объявили бандитов военной целью, пообещав, что переговоров с ними не будет.