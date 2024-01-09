Восстание банд в Эквадоре: десятки тысяч убийц и грабителей против полиции и армии (видео)

12:19 10.01.2024

В Эквадоре продолжается восстание банд, десятки тысяч убийц и грабителей ведут полномасштабные боевые действия против полиции и армии.



Атаки и захваты заложников идут в разных городах, начались бунты в тюрьмах, откуда сбежали главари двух крупнейших картелей - "Лос Чонерос" и "Лос Лобос".



