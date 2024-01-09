Вопрос нацменьшинств в СУАР как инструмент антикитайской пропаганды в ЦА?

12:26 10.01.2024

Ситуация с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) уже давно стала одним из элементов медийного противостояния между Западом и Китаем. 6 января британское издание The Telegraph опубликовало интервью с якобы свидетельницей "этнических репрессий" в отношении казахов в СУАР. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Глобальный контекст и при чем здесь Центральная Азия?



Вопрос о правах человека в Китае в целом один из основных в противоречиях с США и их союзниками. США уже ни раз вводили санкции против китайских чиновников и компаний из-за предполагаемых нарушений прав нацменьшинств, преимущественно уйгуров, в СУАР.



Данный процесс, который с каждым годом все больше набирает обороты в западном дискурсе, не может обойти стороной ЦА. Во-первых, именно с этой китайской провинцией граничат Казахстан, Киргизия и Таджикистан.



Во-вторых, фактор этнического родства, особенно с тюркоязычными странами ЦА. Более того, Китай обвиняется в притеснениях не только уйгуров, но и других нацменьшинств, исторически проживающих здесь, например казахов и киргизов.



Интервью Гулпии Казыбек



Как утверждает издание и сама Гулпия, она до 2019 года жила в СУАР и в течение последних двух лет проживания там стала свидетельницей "этнических репрессий" против местных казахов. Она работала в местном департаменте здравоохранения, но с 2017 года, как она заявляет, у нее появились дополнительные обязанности.



Она по указаниям местной администрации собирала данные о казахах - например, кто из них религиозен. Внесенные в списки казахи постепенно начали "исчезать". Их собирали в так называемые "трудовые лагеря" и "лагеря перевоспитания". Как она утверждает, они нередко могли "быть убитыми" или просто "исчезнуть".



Главный акцент в интервью сделан на историю матери Гулпии, которая также попала под репрессии. Этот отрезок репортажа наиболее эмоциональный. Как она утверждает, когда она посетила свою мать в лагере, она жаловалась на избиения. Эта встреча стала последней, и Гулпия приняла решение сбежать из страны.



Она покинула Китай под предлогом лечения в Казахстане. Они с мужем боялись, что китайские власти не выдадут им паспорта для выезда. В итоге они их получили и успешно перешли границу. Сейчас Гулпия живет в Казахстане и владеет чайным магазином на окраинах Алма-Аты. Как она заявляет, китайские власти предпринимают попытки выманить ее в Китай. Например, ей предлагали встретиться с родственниками в Хоргосе, но она боится, что это может быть "ловушкой". Она все еще борется за освобождение своей матери и не знает, что с ней сейчас.



Необходимо отметить, что подобных материалов в западных СМИ довольно много и они редко сопровождаются доказательной базой в виде видеоматериалов. Заявления свидетелей в большинстве случаев являются основным доказательством систематических нарушений прав, как и в публикации британского издания. Учитывая то, что национализм является одним из важнейших элементов становления национальных идентичностей стран ЦА, подобные истории вне зависимости от того, правдивы они или нет, могут крайне негативно сказаться на восприятии Китая в регионе.



Полную версию репортажа читайте и смотрите на сайте The Telegraph.