Новые члены Верховного суда Кыргызстана - Эльмира Байтикова и Медербек Сатыев

19:29 10.01.2024

Кто есть кто: Новые судьи Верховного суда. Что о них известно?



10 января на заседании парламента депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на назначение судьями Верховного суда Эльмиры Байтиковой и Медербека Сатыева.



Новые судьи Верховного суда на заседании парламента принесли присягу.



