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Новые члены Верховного суда Кыргызстана - Эльмира Байтикова и Медербек Сатыев
19:29 10.01.2024

Кто есть кто: Новые судьи Верховного суда. Что о них известно?

10 января на заседании парламента депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на назначение судьями Верховного суда Эльмиры Байтиковой и Медербека Сатыева.

Новые судьи Верховного суда на заседании парламента принесли присягу.



Проект "Кто есть кто" предлагает узнать некоторые факты из их биографии.

Байтикова Эльмира Турдакуновна

Эльмире Байтиковой 65 лет, родилась в г.Балыкчы Иссык-Кульской области.

Окончила юридический факультет Кыргызского государственного университета.

Трудовую деятельность начала делопроизводителем в Тамчинском сельсовете. Затем работала машинисткой, секретарем-стенографистом, секретарем судебного заседания, консультантом в Верховном суде. После была стажером Октябрьского районного суда г.Бишкек, а также исполняла обязанности судьи. С 1987 по 1988 год работала нотариусом в Бишкекской нотариальной конторе. Далее с 1988 года была сначала помощником Первомайского районного суда г.Бишкек, а затем стала прокурором.

С 1998 года занимала должности судьей Арбитражного и Межрайонного судов г.Бишкек. Кроме этого руководила юридической компанией "Датка Профи" и ОсОО "Юридическая компания Президиум". Позже была юристом генеральной дирекции СЭЗ "Бишкек" и старшим референтом аппарата Верховного суда КР.

9 сентября 2019 г. была назначена директором Высшей школы правосудия при Верховном суде КР.

Подробнее с биографией Э.Байтиковой вы можете ознакомиться по ссылке
https://who.ca-news.org/people:7821

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Сатыев Медербек Асанбекович

Заведующий отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации президента Медербек Сатыев

Медербеку Сатыеву 49 лет. Выпускник юридического факультета КГНУ им. Ж.Баласагына.

Работал судьей в Сокулукском районе, позже был назначен судьей Бишкекского городского суда.

В 2013 году Медербек Сатыев был в составе коллегии судей по уголовным делам Бишкекского горсуда, оправдавшей тогдашних депутатов ЖК Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти. Это решение стоило Медербеку Сатыеву места в судейском корпусе. Он был уволен "в связи с грубыми нарушениями Уголовно-процессуального кодекса КР при рассмотрении уголовного дела".

В октябре 2020 года назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента КР.

С июня 2021 по сентябрь 2022 года занимал должность заведующего отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации президента. Далее с сентября 2022 по ноябрь 2023 года был директором Судебного департамента при Верховном суде КР.

В 2015 году баллотировался в парламент от партии Республика-Ата Журт, в списке партии был №43 .

Подробнее с биографией М.Сатыева вы можете ознакомиться по ссылке
https://who.ca-news.org/people:33477

Источник - who.ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704904140


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