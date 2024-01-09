США. Хантер Байден сбежал со слушаний в конгрессе по своему делу

23:26 10.01.2024

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, сбежал с заседания комитета палаты представителей, где рассматривался вопрос о привлечении его к ответственности за неуважение к конгрессу. Слушания проходят 10 января.



