|США. Хантер Байден сбежал со слушаний в конгрессе по своему делу
23:26 10.01.2024
Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, сбежал с заседания комитета палаты представителей, где рассматривался вопрос о привлечении его к ответственности за неуважение к конгрессу. Слушания проходят 10 января.
Как отметил телеканал ABC News, сын президента вошел в зал во время вступительных заявлений и сел в первом ряду вместе со своим адвокатом Эббом Лоуэллом. Позднее член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение.
"Вы - воплощение привилегий белых, приходите в комитет по надзору, плюете нам в лицо, игнорируете повестку конгресса о даче показаний. Чего вы боитесь?" - сказала она.
Другой член палаты заявил, что они могут услышать Байдена прямо сейчас, и призвал проголосовать за его выступление. После этого Байден спешно покинул зал.
Хантера Байдена вызывали в суд для участия в закрытом интервью 13 декабря, однако вместо этого он провел пресс-конференцию недалеко от Капитолия.
Синдром Хантера: дело сына Байдена решили не спускать на тормозах
Обвинения против него могут стать главной темой в президентской кампании 2024 года
Ранее, 19 декабря, сообщалось, что Хантер Байден предстанет 11 января перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн. На нем ему зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпустить под залог.
7 декабря Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил "эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера - словом, на все, кроме уплаты своих налогов".
При этом его адвокат заявил, что его клиент полностью выплатил налоги, следовательно, обвинения, предъявленные ему в штате Калифорния, являются безосновательными.