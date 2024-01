Аргентина под Милеем. Кердык экономике уже рядом, - В.Шварцман

00:01 11.01.2024 Почему реформы Милея встретили жесткое противодействие в Аргентине Первый месяц Хавьера Милея у власти ознаменовался рекордной инфляцией

Экономические реформы нового президента Аргентины Милея оказались под угрозой



Заступая на пост президента, Хавьер Милей пообещал Аргентине эпоху процветания и роста. Но спустя месяц инфляция в стране достигла рекордных за 30 лет показателей, а реформы встретили жесткое противодействие других ветвей власти



10 января, ровно месяц спустя после вступления Хавьера Милея в должность президента Аргентины, страна столкнется с серьезным вызовом: на эту дату нью-йоркский суд назначил крайний срок выплаты Аргентиной компенсации в размере $16 млрд бывшим акционерам энергетической компании YPF, понесшим убытки из-за ее ренационализации в 2012 году. Как отмечает The Financial Times, аргентинское правительство с высокой долей вероятности не сможет произвести эту выплату, что станет еще одним ударом по репутации нового главы государства, усилия которого по восстановлению деловой репутации страны и ее финансового положения встретили ожесточенное сопротивление законодательной и судебной властей.



С какими препятствиями столкнулись реформы Милея

12 декабря, через два дня после инаугурации Милея, новый министр экономики Луис Капуто объявил о девальвации курса песо к доллару на 50% для стимулирования экспортеров и о сокращении государственных субсидий на энергоносители и транспорт. Через неделю Милей представил свой план реформ в других областях, направив в конгресс "необходимый и срочный" декрет (el decreto de necesidad y urgencia, DNU), который отменяет или видоизменяет около 300 законов и нормативных актов.



Согласно Конституции Аргентины, исполнительная власть может использовать DNU лишь в исключительных ситуациях вроде стихийных бедствий или общественных потрясений, когда требуется оперативно изменить законодательство. Такой декрет может быть отклонен большинством голосов в обеих палатах парламента, но вступает в силу еще до рассмотрения в конгрессе.



Декрет Милея в числе прочего предусматривает изменение статуса госкомпаний для их последующей приватизации, отказ от регулирования цен в нескольких секторах экономики, запрет на экспортные ограничения, дерегулирование рынка аренды жилья, туристического сектора, услуг спутниковой связи, виноделия и других отраслей. Аргентинский лидер также предложил провести масштабную модернизацию трудового законодательства, в том числе увеличить испытательный срок с трех до восьми месяцев, узаконить 12-часовой рабочий день, сократить компенсации увольняемым сотрудникам и сроки отпусков по беременности и уходу за ребенком.



Эти инициативы сразу же столкнулись со шквалом критики со стороны оппозиции, к которой теперь принадлежат и прежде правившие перонисты. Ряд депутатов конгресса назвали "шоковые" меры Милея неконституционными; оппозиция пообещала всячески препятствовать их реализации.



Декрет официально вступил в силу 29 декабря, но уже 3 января Палата по трудовым спорам Аргентины, удовлетворив иск главного объединения профсоюзов страны - Всеобщей конфедерации труда (CGT) - вынесла решение приостановить трудовую реформу до ее рассмотрения конгрессом, поскольку не увидела доказательств "необходимости и срочности" подобных преобразований. Администрация Милея пообещала подать апелляцию на решение суда.



Правительство провинции Ла-Риоха на западе Аргентины, также усомнившись в конституционности декрета Милея, направило иск в Верховный суд страны, попросив приостановить выполнение указа до вердикта судей. Как ожидается, суд приступит к рассмотрению иска в феврале.



Что происходит с экономикой Аргентины

На дату избрания Милея инфляция в стране превышала 140% в годовом исчислении, а около 40% аргентинцев жили за чертой бедности. Его ключевым предвыборным обещанием было спасение аргентинской экономики, но Милей предупреждал, что ситуация ухудшится, прежде чем начнет улучшаться. Так оно и происходит: по прогнозам экономистов, инфляция за декабрь, когда сменилось правительство, составит от 20 до 30%, что кратно больше, чем в ноябре (12,8%). Сам Милей предполагал, что инфляция в декабре может составить 45%, и высказывал мнение, что показатель 30% будет "отличной цифрой", с которой он поздравит министра экономики.



Так или иначе, теперь инфляция в годовом выражении достигнет критической отметки 200% впервые с начала 1990-х, пишет Buenos Aires Times. Издание отмечает, что проведенная новым правительством девальвация песо и его отказ от регулирования цен привели к их скачку практически во всех сегментах - от продуктов и проезда на общественном транспорте до страховых услуг. The New York Times подсчитала, что за первые две недели президентства Милея цены на бензин выросли на 60%, на говядину - на 73%, а на детские памперсы - почти на 100%.



На этом фоне Центробанк Аргентины сообщил о выпуске новых купюр номиналом в 25 раз выше существующих: если сейчас самой крупной является банкнота в 2 тыс. песо, то вскоре в обороте появятся купюры по 50 тыс. и 25 тыс. Однако новый президент отрицает свою ответственность за ускорение инфляции и возлагает ее на прежнее правительство и оппозицию, выступающую против пакета "шоковых" мер. "Позвольте мне уточнить: они несут ответственность. Я же сделал то, что должен был", - заявил Милей.



Одновременно с масштабными экономическими преобразованиями новому правительству приходится платить по долгам предшественников: в 2018 году тогдашний президент Маурисио Макри взял у Международного валютного фонда (МВФ) внушительный кредит в размере $44 млрд.



Какие последствия могут иметь массовые протесты

Несмотря на обещания Милея, что аргентинцам предстоит испить "последнюю горькую чашу", общество крайне негативно отреагировало на первые результаты его преобразований. В Буэнос-Айресе регулярно проходят многотысячные акции протеста, а на 24 января CGT запланировала общенациональную забастовку.



В Латинской Америке значение массовых уличных выступлений весьма велико, а в Аргентине они уже приводили к отставке правительства, отметил в разговоре с РБК директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, бывший посол России в Аргентине (1993–1996) Ян Бурляй. Избранный президентом в 1999 году Фернандо де ла Руа был вынужден уйти в отставку из-за масштабных протестов уже через два года, в декабре 2001-го.



Вашингтонский Институт международной экономики Петерсона (PIIE) отмечает: шансы, что серия мер нового правительства Аргентины существенно замедлит инфляцию уже к концу 2024 года, минимальны. С большей долей вероятности программа Милея либо возымеет ограниченный положительный эффект, либо и вовсе дополнительно разгонит инфляцию. В таком случае наиболее логичным шагом для Милея будет долларизация экономики, и так заявленная в качестве одного из ключевых пунктов его предвыборной программы: она может снизить инфляцию до однозначных показателей.



Однако для этого потребуется время, а также терпение, которым аргентинское общество не отличается, добавил Бурляй. "Аргентинцы не будут терпеть шоковую терапию и последующий рост цен, если он не будет сопровождаться соответствующим повышением заработной платы, а этого, по всей видимости, не будет. Поэтому Милея ждут непростые времена, это факт", - прогнозирует эксперт.



Политический ресурс Милея и его партии La Libertad Avanza ("Свобода наступает") довольно скромен: всего 38 мест из 257 в палате депутатов и семь из 72 в сенате; ни один из губернаторов в партию не входит. Более того, одной из наиболее влиятельных сил в стране продолжают оставаться профсоюзы, которые контролируются оказавшимися теперь в оппозиции перонистами. "Они Милею спокойной жизни не дадут", - заключил Ян Бурляй.



Валентина Шварцман Источник - rbc.ru

