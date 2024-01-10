Иран считает, что Израиль намеренно "вызывает огонь на себя", - Д.Минин

00:02 11.01.2024 10.01.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Иран подозревает, что Израиль намеренно "вызывает огонь на себя"

Ближний Восток взрывается, не дожидаясь Дальнего Востока



Мир в начале наступившего года замер в ожидании результата президентских выборов на Тайване 13 января, вслед за которыми может последовать значительное обострение ситуации на Дальнем Востоке из-за их вероятного неприятия Китаем и его последующего вмешательства. Но еще раньше рвануло там, где и должно было рвануть – на Ближнем Востоке. Сначала 2 января ударами беспилотников были убиты несколько лидеров ХАМАС в Бейруте, а сразу же за этим 3 января произошел крупный теракт в иранском Кермане на месте захоронения убитого американцами в сотрудничестве с израильтянами бывшего командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала К. Сулеймани, где погибло более 100 и ранены сотни мирных граждан. И хотя, если в первом случае "руку "Моссада"" никто особо и не скрывает, а во втором ответственность на себя якобы взял ИГИЛ, в Иране с определенными основаниями подозревают, что конечное авторство у обоих эпизодов одинаковое.



Командующий силами "Кудс" КСИР Э. Каани на годовщине убийства К. Сулеймани



Толпы людей в момент, когда произошел взрыв в Кермане, 3 января 2023 года



Там полагают, что если посмотреть на общую логику поведения нынешнего крайне правого израильского правительства в конфликте и становящиеся известными факты его откровенно провоцирующего поведения накануне событий 7 октября, то мотив легко обнаруживается. Нетаньяху вместе с исключительно фанатичными соратниками типа министра нацбезопасности И. Бен-Гвира и министра финансов Б. Смотрича взяли на вооружение тактику "вызова огня на себя". И коль скоро "малая игра" не срабатывает, то ставки надо повысить, втянув в военные действия на выгодных для себя условиях, пока армия (ЦАХАЛ) отмобилизована и боеготова, "Хизбаллу" в Ливане и Иран. Израилю трудно рассчитывать на решение поставленной им задачи "окончательного решения" палестинской проблемы без полномасштабного втягивания в него Соединенных Штатов. Но последние из-за своих предвыборных соображений "выделываются", выдвигают перед ним разного рода "гуманитарные" требования. А вот когда война станет общерегиональной и в дело вступят Тегеран и его ливанские прокси-силы, то тогда Вашингтон волей-неволей вынужден будет вмешаться.



Иллюстрация к сообщениям о теракте в Кермане в иранских национальных СМИ



В условиях крупной войны США, как видится нынешним израильским властям, перестанут тормозить уже запущенный процесс депортации палестинцев, никто в западных СМИ его и не заметит. То, что это дорого обойдется самим американцам для крайне правого правительства Израиля вообще не проблема. Оно считает, что сейчас наступил исторический момент, когда решается проблема национального бытия страны на столетия вперед. Исход президентских выборов в Америке при таких калькуляциях лишь мимолетный эпизод, да и их неизбежный победитель в подобной ситуации Трамп устраивает израильских правых куда больше, чем "спящий" Джо Байден. "Правительство Нетаньяху не хочет, чтобы эта война заканчивалась. С политической точки зрения у Нетаньяху возникнет серьезная проблема на следующий день после ее окончания, поскольку именно тогда начнутся расследования неудач израильской стороны", – считает бывший израильский участник мирных переговоров Дэниел Леви. Если вы боитесь окончания войны, почему бы ее не продлить? Почему бы не открыть еще один фронт на севере, иметь больше мужчин и женщин в форме, чтобы страна продолжала оставаться на военном положении, не позволяя гражданам и политикам задавать неприятные вопросы?



Б. Нетаньяху со специальным посланником США Амосом Хохштейном



Не случайно буквально накануне проведенных операций в Бейруте и Кермане ЦАХАЛ объявил о выводе 5 своих бригад из Газы, посчитав, видимо, что основное сопротивление там подавлено, и если ХАМАС и не добит, то в себя придет не скоро. Вопреки заявлениям некоторых западных агентств о демобилизации этих подразделений, об этом речь пока не идет. Данные бригады, по всей видимости, отправлены на север против "Хизбаллы" и Ирана. Премьер-министр Б. Нетаньяху на встрече со спецпосланником США Амосом Хохштейном 4 января уже заявил, что "Израиль привержен коренному изменению ситуации с безопасностью на своей границе с Ливаном", безопасность на северной границе должна быть восстановлена, чтобы примерно 100 000 жителей, эвакуированных из этого района, могли "вернуться в свои дома и жить в безопасности". "Мы не остановимся, пока эта цель не будет достигнута, будь то дипломатическим путем, который предпочитает Израиль, или каким-либо другим способом", – сказал премьер. Нетаньяху также заявил Хохштейну, что "после кровавого нападения 7 октября Израиль более решителен, дерзок и сплочен, чем когда-либо". "Мы переходим к третьему этапу", – констатировал бывший заместитель советника Израиля по национальной безопасности Чак Фрейлих.



Зам. главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури на фоне Палестины без Израиля



И в Ливане, и в Иране начаты официальные расследования по поводу совершенных на их территории терактов. В случае с убийством в Бейруте зам. главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури и его соратников Израиль уже обвинен напрямую. В случае с массовым убийством людей на кладбище в иранском Кермане ситуация более запутанная. В ботах официального телеграм-канала ИГИЛ, но не в его корневой платформе уже размещено заявление о том, что данную акцию провела именно эта террористическая организация, а среди задержанных по делу действительно есть ее члены. И это дает основания Западу утверждать, что Израиль здесь ни при чем. Однако иранское правительственное агентство "Тасним" (Tasnim News Agency) утверждает, что все это больше похоже на операцию "прикрытия", в то время как многие улики все равно указывают в сторону Израиля. Например, в документе, якобы подготовленным запрещенным в России ИГИЛ*, Иран назван своим современным именем Иран, в то время как по доктринальным соображениям "игиловцы" всегда, без исключений, называют его либо "Персией", либо "велаят Хорасан" ("исламского халифата"). Возможно, как полагают иранцы, "Моссад" намеренно допустил эту ошибку, чтобы для мира она ничего не значила, и он поверил в версию про ИГИЛ, но Тегеран бы знал о том, кто в реальности "мстит" ему за 7 октября. "Игиловцы" же могли быть им использованы "в темную". Таким образом, ответные действия Ирана выглядели бы как "неспровоцированная и неоправданная агрессия", а Израиль и цели своей бы достиг, и оставался бы "чист".



В одной из последних попыток предотвратить втягивание Ливана в войну его временный премьер-министр Наджиб Микати встретился с главой миссии ООН (UNIFIL) и командующим ее силами (около 10 тыс. миротворцев) генерал-майором Арольдо Ласаро. UNIFIL уже давно контролирует границу между Израилем и Ливаном, но по опыту в лучшем случае способна защитить себя саму, чем предотвратить крупномасштабный двусторонний конфликт. На встрече Микати осудил "неоднократные нарушения Израилем суверенитета страны". Он заявил руководителю миротворческих сил, что Израиль годами игнорировал резолюции ООН, и призвал "поднять голоса" в ООН в поддержку Ливана. Однако с точки зрения контролирующей юг Ливана "Хизбаллы" этого явно недостаточно, поскольку пересечены все "красные линии". В день атаки в Бейруте, например, тяжелому обстрелу со многими жертвами подвергались ее позиции на границе.



Верховный аятолла Сейед Али Хаменеи и президент Ирана И. Раиси



Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что, по мнению врагов, "они могут достичь своих незаконных целей с помощью террористических актов, но иранский народ доказал, что подобные преступления не могут подорвать его сплоченность, безопасность и стратегию". В телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом Раиси сказал, что "преступления сионистов не приведут ни к какому результату". Он выразил надежду на то, что "военная машина Израиля будет остановлена как можно скорее благодаря сотрудничеству, координации и консультациям между Тегераном и другими странами, и катастрофической ситуации в Газе придет конец".



Арабские обозреватели задаются вопросом о том, проглотят ли "Хизбалла" и Тегеран "очевидную наживку" до конца? Сейчас между ними идут непрерывные консультации и обмен делегациями военных. Обсуждаются, по-видимому, не столько необходимость и вероятность ответной жесткой реакции, сколько ее модальности.



Глава UNIFIL генерал-майор Дж. Арольдо Лазаро и Наджиб Микати



Угроза крупномасштабной войны на Ближнем Востоке переходит в практическую плоскость. В стремлении предотвратить этот исход, крайне нежелательный для Белого дома в условиях президентской кампании, в регион срочно вылетел в четвертый раз подряд за пару месяцев госсекретарь США Э. Блинкен. Однако, если его откровенно игнорирует и подставляет вернейший союзник Израиль, то о каком уважении к главе американской дипломатии со стороны арабских партнеров вообще может идти речь. Источник - fondsk.ru

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