Иракский Курдистан не хочет отпускать американских военных, - Игорь Субботин

00:07 11.01.2024

10.01.2024



Война в секторе Газа стала стресс-тестом для отношений Вашингтона и Багдада

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Регионального премьер-министра Масрура Барзани устраивает американское военное присутствие в Иракском Курдистане.

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани выступил с публичным заявлением о важности сохранения военного присутствия США на территории своей автономии. Высказывания вошли в противоречие с той позицией, которую показывает официальный Багдад. После того как командир шиитской группировки "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника, центральное правительство во главе с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани потребовало вывода иностранных войск. Но этот сценарий невыгоден для Ирака, считают эксперты.

О важности миссии возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) Барзани заявил на встрече c командующим коалиционными силами Джоэлом Вауэллом. Глава автономного правительства подчеркнул ту роль, которую иностранные инструкторы сыграли в обучении не только иракской армии, но и курдских отрядов. Еще в 2021 году администрация Джозефа Байдена объявила о завершении боевой фазы своей миссии в Ираке. На этом фоне сотрудничество Вашингтона и центрального правительства в Багдаде было преобразовано и сместило фокус на подготовку, консультирование и обучение местных войск, а также обмен разведывательной информацией.



После того как в начале этого месяца Пентагон инициировал устранение Абу Таквы в столице Ирака в ответ на участившиеся обстрелы американских баз на фоне войны в секторе Газа, проблема американского присутствия вышла на первый план в местных внутригосударственных дискуссиях. 5 января премьер-министр ас-Судани заявил, что его кабинет примет конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных. А на днях иракский президент Абдель Латиф Рашид в ходе встречи с послом США в Багдаде Алиной Романовски заявил, что войска коалиции "должны действовать исключительно в рамках оказания помощи иракским силам безопасности" на основании специального регламента, который бы ограничил их полномочия.



Впрочем, в своих внутренних телеграммах, которые цитирует издание Politico, сотрудники Госдепартамента отмечают, что старшие советники иракского премьера уведомили Вашингтон в частных разговорах, что демонстративные призывы к выводу войск были исключительно "попыткой удовлетворить внутриполитическую аудиторию" и что сам ас-Судани "по-прежнему привержен" сотрудничеству с американской стороной.



Однако шиитские формирования, действующие в Ираке и лояльные Ирану, уже приняли идею вытеснения американцев всерьез. Местные СМИ сообщили 10 января, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) международной коалиции предотвратили атаку беспилотников-камикадзе на аэропорт Эрбиля. В непосредственной близости от транспортного узла расположена военная база "Харир", где дислоцируются части контингента международной коалиции в Ираке.



Всерьез необходимость ухода воспринимают даже союзники США по антитеррористической коалиции. В разговоре с курдским каналом Rudaw посол Германии в Ираке Кристиана Хохманн заявила, что вывод иностранных войск является "вопросом времени". "Нам нужны переговоры, чтобы увидеть, как это сделать, не создавая вакуума в ситуации с безопасностью в стране. Это то, чего никто не хочет", – подчеркнула глава дипломатической миссии.



Как пояснил "НГ" эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов, американское присутствие сохраняется сейчас в основном в Иракском Курдистане. "С момента проведения всех американских операций в Ираке Курдистан был первым и главным плацдармом в проецировании силы как для борьбы с различными джихадистскими структурами, так и для противостояния с Ираном, – отметил аналитик. – Реакция Багдада – это только риторика. Премьер не может придерживаться другой линии не только из-за своей близости к Ирану, но и в силу того, что он иракский политик, который должен быть настроен на сохранение и увеличение суверенитета своей страны. Тезис об американском уходе в целом – это перманентный нарратив в местных дискуссиях".



Собеседник "НГ" отмечает, что отношения Эрбиля и Багдада всегда были натянутыми – прежде всего из-за нефтяного фактора, проблемы распределения доходов от реализации ресурсов. "Это тоже перманентное противостояние, – отмечает Мардасов. – Любые антитеррористические операции США, нацеленные на противостояние как суннитскому, так и шиитскому радикализму, – это тоже постоянный фактор в борьбе различных местных структур. Все это увеличивает накал борьбы". Аналитик отмечает, что американское присутствие – это то, что позволяет местным шиитским группировкам прикрывать свою деятельность, потому что иначе им бы пришлось придумывать аргументы для того, чтобы маскировать свои противоречия с Багдадом.



"Даже если представить, что американцы уйдут из Иракского Курдистана, феномен проведения в Ираке операций либо Израилем, либо Саудовской Аравией станет более явным, – считает Мардасов. – Сейчас можно все сваливать на американцев, а без них это будет нарушением суверенитета. Это будет выглядеть как прямая агрессия, на которую придется реагировать должным образом. Пока в иракской политике ничего не меняется, кроме того, что местная элита деградирует. Надежды, которые были при прежних премьерах, тают, потому что нынешний кабмин с точки зрения поддержания суверенитета и с точки зрения места в региональной политике не так силен. Положение Ирака в региональной политике значительно ослабло".