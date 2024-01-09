Чем завершится вооруженный конфликт в Эквадоре? - Е.Хамова

00:29 11.01.2024 В авторитетном порядке: чем завершится вооруженный конфликт в Эквадоре

И какова сейчас обстановка в столице республики



Екатерина Хамова



Массовая волна беспорядков охватила Эквадор после того, как из тюрьмы сбежали лидеры преступных группировок. 9 января вооруженные люди ворвались в студию одного из телеканалов и в прямом эфире взяли в заложники его сотрудников. Местные жители сообщают, что жизнь в стране остановилась, а улицы столицы опустели. В экспертном сообществе полагают, что предсказать развитие ситуации пока сложно, тем не менее на торговых отношениях с Россией и на общей ситуации в регионе мятеж вряд ли скажется. Что спровоцировало кризис и как будет развиваться ситуация в стране - в материале "Известий".



Эквадор охватили массовые беспорядки



Всего за несколько лет Эквадор превратился из спокойной страны в государство с самым большим рейтингом преступности в Латиноамериканском регионе, обойдя даже Мексику и Колумбию. По сравнению с 2019 годом индекс убийств в 2023-м вырос в пять раз, достигнув отметки в 40 смертей на 100 тыс. человек.



8 января 36-летний президент Эквадора Даниэль Нобоа, который в конце 2023-го занял должность главы государства, был вынужден ввести режим чрезвычайного положения и амнистию за превышение служебных полномочий для сотрудников силовых структур и военных, чтобы предотвратить разгоревшиеся в стране беспорядки, охарактеризованные лидером как внутренний вооруженный конфликт.



7 января эквадорская пресса проинформировала о побеге из тюрьмы строгого режима лидера одной из криминальных группировок страны "Лос Чонерос" Хосе Адольфа Масиаса по кличке Фито.



В тюрьму строгого режима в Гуаякиле (входит в число самых опасных городов мира) Фито перевели в августе 2023 года из другой тюрьмы, расположенной в том же городе. Его обвиняют в отправке писем с угрозами кандидату в президенты Фернандо Вильявисенсио, застреленному за полторы недели до выборов в августе 2023 года.



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9 ноября стало также известно о побеге главаря группировки "Лос Лобос" Фабрицио Колон Пико, обвиняемого в подготовке убийства генерального прокурора Эквадора Дианы Салазар.



На следующий день после объявления разрешения на превышение служебных полномочий в Сети стали появляться сообщения о серьезных беспорядках как минимум в шести тюрьмах Эквадора, поступала информация о том, что преступники взяли служащих тюрем в заложники. Сообщалось и о других случаях побегов заключенных. По Сети распространились видео, на которых скрывающие свой внешний вид заключенные якобы ставят на колени сотрудников тюрем, угрожают им расправой и требуют отмены этого распоряжения.



"Смотри сюда, Даниэль Нобоа! Так как ты ввел режим, при котором военные смогут убивать заключенных, когда ты покажешься в одной из тюрем, ты увидишь их всех мертвыми. Мы не просим пятизвездочные тюрьмы, и даже не просим интернет. Мы просим права на жизнь", - говорит в одном из видео человек с закрытым лицом.



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По словам мужчины в кадре, видео снято в тюрьме Ла Рока, в которой содержался Фито. На фоне, скорее всего, находятся сотрудники тюрьмы, к их головам и шеям направлено оружие.



В тот же день преступники ворвались в студию местного телеканала в Гуаякиле. Момент нападения транслировался в прямом эфире. На нем видно, как скрывающие под капюшонами лица люди угрожают оружием журналистам, предположительно у них в руках также находились взрывные устройства. На кадрах также видны люди, закрывающие свое лицо руками и сидящие на полу, слышны звуки, похожие на выстрелы.



Сообщается, что все сотрудники телеканала были освобождены, а преступники задержаны. Тем не менее, как говорят местные жители, трансляция канала прервалась после обеда и так и не возобновилась к утру 10 января. На экране стоит заставка "Мы скоро вернемся".



"Мы живы, хотя атака была беспрецедентно жестокой. Они силой проникли в студию, потому что хотели, чтобы мы сказали то, что им было нужно", - сообщает ведущий.



Весь город остановился 9 января вечером, рассказала "Известиям" жительница столицы Кито Габи.



- Это был темный день для нашей страны. После обеда все стали спешно возвращаться домой - работодатели отпускали своих сотрудников, а учителя своих учеников, магазины стали резко закрываться. Из окна было видно, как все люди куда-то бежали. На дорогах были ужасные пробки, - говорит Габи.



За эфиром телеканала в Гуаякиле со страхом следила вся страна. После остановки трансляции люди стали жаловаться на перебои в работе общественного транспорта. Местные жители рассказывают также, что стали свидетелями попыток ограбить магазины или поджечь машины.



Уже в 18:30 9 января Кито был похож на город-призрак, комментирует Габи. На улицах не было никого, общественный транспорт остановил свою работу, магазины были закрыты. По соцсетям распространялись видео движения танков по улицам города.



На следующий день большинство людей трудились удаленно, тем не менее магазины и общественный транспорт возобновили свою работу 10 января, хотя строгий контроль за всеми входящими продолжился.



Проблемы с безопасностью стали причиной кризиса



После произошедшего правительство Эквадора поставило цель покончить с 22 криминальными организациями, орудующими в стране, причем, как сообщает латиноамериканская пресса, как минимум 14 из них имеют связи с мексиканскими наркокартелями.



"Закончилось время, когда осужденные за наркотрафик, наемное убийство и организованную преступность указывали правительству, что делать. То, что сейчас происходит в тюрьмах нашей страны, - это результат нашего решения противостоять им", - заявил президент Даниэль Нобоа в видео, распространяемом эквадорской прессой. На нем он в кожаной куртке (образ напоминает тот, что использует президент Сальвадора Найиб Букеле, известный своей кампанией по борьбе с преступными бандами) объясняет гражданам свои дальнейшие действия по защите страны.



- Это выяснение отношений между преступностью и властями. Преступность пытается сохранить свои возможности быть одним из центров силы государства, при этом они не заинтересованы эту власть смещать, - заявил профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.



Запрос на безопасность был основным во время последней президентской кампании в конце 2023 года. Главными причинами нестабильной обстановки в стране эксперты из ООН называют высокий уровень разрыва между доходами разных слоев населения, беззаботность среди молодежи и присутствие банд организованной преступности и наркотрафика.



- Уровень преступности выше в более бедных странах. К тому же у индейских народов, к которым относится Эквадор, присутствует традиция выращивания коки. Это способствовало развитию наркокартелей и наркоторговли, - говорит советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.



Эквадор - один из лидеров в Латинской Америке по производству кокаина. Его важность как хаба по транспортировке наркотиков в другие страны возросла с момента заключения мирного соглашения между колумбийскими властями и группировкой FARC в 2016 году (соглашение о прекращении огня и остановке преследования повстанцев в обмен на прекращение действий по наркотрафику).



В начале 2024 года Даниэль Нобоа предложил провести референдум по поводу новых более строгих мер безопасности в Эквадоре. Президент хочет увеличить тюремный срок за тяжкие правонарушения - оборот оружия и убийства, - а также использовать силы армии для борьбы с криминальными группировками в стране. Кроме того, среди его предложений было создание плавучих тюрем (кораблей, приспособленных для содержания преступников) для уменьшения контактов среди заключенных.



- Эквадорские тюрьмы давно представляют собой проходной двор. Заходи кто хочешь - выноси что хочешь. Действующий президент предлагал усилить эту систему. Может быть, эквадорская преступность решила пойти на опережение, - считает Виктор Хейфец.



"В протестах участвовали люди со стороны"

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Предсказать продолжительность противостояния преступности с официальными властями сложно, говорят эксперты. Тем не менее оказать сильное влияние на ситуацию в Латиноамериканском регионе эквадорские беспорядки не смогут, отметил Николай Калашников.



- Пример Колумбии говорит, что борьба, когда в нее вовлечены беднейшие слои населения, - трудная, долгая, и добиться военной победы пока что в Латинской Америке никому не удавалось, - заметил Николай Калашников.



Тем самым эксперт настаивает на том, что скорость разрешения конфликта будет скорее всего зависеть от сил и подготовки эквадорской армии, а также от того, насколько быстро преступные группировки согласятся сдаться, понимая, что правительство не пойдет на уступки.



Однако на коммерческих отношениях Эквадора и России это вряд ли скажется. При этом торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами развивается достаточно динамично. Эквадор - один из ведущих торговых партнеров РФ в Латинской Америке. Основные товары российского экспорта: минеральные удобрения, продукты химической промышленности, нефтепродукты, бумага и картон. Ключевые статьи импорта: бананы, цветы, ракообразные.



Поставки бананов из республики (на нее приходится около 96% российского импорта этого продукта) идут в штатном режиме, они не прерывались, сообщил исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар. По его словам, порты и судоходные линии функционируют как обычно. Источник - Известия

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