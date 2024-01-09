Звездные футболисты бегут из Саудовской Аравии. В чем причины

00:54 11.01.2024 Почему звездные футболисты бегут из Саудовской Аравии



Карим Бензема и двое бывших игроков "Ливерпуля" хотят покинуть клубы из Саудовской Аравии, хотя еще летом Ближний Восток являлся центром притяжения звезд футбола. Почему игроки хотят уехать из страны - в материале "РБК Спорт"



Клубы Саудовской Аравии в летнее трансферное окно 2023-го года стали одним из главных центров притяжения футболистов: многие думали, что переход топовых игроков на Ближний Восток стал началом "революции" на футбольном рынке. После того, как Криштиану Роналду в январе 2023-го года перешел в саудовский "Ан-Наср", многие звездные игроки и тренеры, среди которых лучший футболист мира Карим Бензема и лучший бомбардир РПЛ Малком, сменили европейские турниры на чемпионат Саудовской Аравии.



Однако уже сейчас многие звезды, покинувшие Европу, жалеют о своем решении. Накануне стало известно о желании трех звездных игроков покинуть саудовские клубы. Уехать хотят Джордан Хендерсон ("Аль-Иттифак"), Роберто Фирмино ("Аль-Ахли") и Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), у которых соглашения с клубами рассчитаны до 2026-го года. С какими же проблемами они столкнулись в Саудовской Аравии?



Проблемы на поле



Карим Бензема



Французский форвард Карим Бензема не смог адаптироваться к чемпионату. Несмотря на то, что на счету француза 9 голов и 5 передач в 15 играх, форвард не всегда выполняет тренерские установки. Летом у него возникли разногласия с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту, который в прошлом сезоне привел "Аль-Иттихад" к чемпионству, но в ноябре нынешнего года был уволен.



"Аль-Иттихад" идет на трехматчевой серии поражений и занимает седьмое место с 28-ю очками. В декабре, после разгромного поражения от "Ан-Насра" (2:5), Бензема удалил свою страницу в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) из-за нападок болельщиков, которые обвинили француза в неоправданных ожиданиях. Стоит отметить, что в конце декабря Бензема пропустил последние два тренировочных дня своего клуба и покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам.



Ранее Бензема заявлял, что хотел бы завершить карьеру в "Лионе", в котором начинал свою карьеру. По информации Todofichajes, руководство французского клуба уже работает над трансфером 36-летнего форварда.



Роберто Фирмино



По информации Daily Mail, у Фирмино, выступающего за "Аль-Ахли", возникли трудности с адаптацией к чемпионату. С начала ноября он ни в одном матче не провел более 26-и минут. Всего в 18-и играх чемпионата бразилец отметился двумя передачами и тремя голами, которые он забил в дебютном матче за команду. "Аль-Ахли" занимает третье место, уступая "Ан-Насру" и "Аль-Хилялю" Неймара.



По информации журналиста Evening Standard Низаара Кинселлы, "Аль-Ахли" готов отдать Фирмино в аренду уже зимой. Однако саудовская команда хочет, чтобы новый клуб бразильца выплатил большую часть от зарплаты форварда в размере £326 тыс (€378 тыс), которую ему платят в неделю.



Джордан Хендерсон



Бывший капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон также готов покинуть Саудовскую Аравию этой зимой, отмечали The Times и Daily Mail. Полузащитник "Аль-Иттифака" не смог адаптироваться к лиге, также команда во главе со Стивеном Джеррардом показывает неудовлетворительный результат: она идет на восьмиматчевой безвыигрышной серии и находится на восьмом месте в чемпионате.



Основной целью Хендерсона является возвращение в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Игрок считает, что переход в клуб чемпионата Англии увеличит его шансы сыграть за сборную на Чемпионате Европы 2024 года.



Низкая посещаемость



Переход большого количества звезд не повлиял на увеличение зрителей на стадионах. Так, отмечалось, что Хендерсона не впечатляет низкая посещаемость домашних матчей "Аль-Иттифака".



В нынешнем сезоне в среднем "Эд-Даммам" посетили 7,8 тыс зрителей, хотя домашний стадион клуба вмещает 35 тыс. человек. Для сравнения, на домашнем стадионе бывшего клуба Хендерсона "Ливерпуля", средняя посещаемость в нынешнем сезоне составляет 46,5 тыс. болельщиков.



Климат



Также Daily Mail отмечал, что Хендерсона не устраивает климат в стране: помимо английского полузащитника многие футболисты жалуются на жаркую погоду при высокой влажности. Однако бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что Хендерсон должен был заранее знать о климате в Саудовской Аравии.



Сунесс считает, что желание полузащитника покинуть клуб связано с отсутствием успехов "Аль-Иттифака". "Я бы предположил, что если бы они ("Аль-Иттифак") были на вершине лиги, а его хорошо принимали как игрока, которого они, по их мнению, подписывали, мы бы не говорили об этом", - сказал Сунесс в эфире TalkSport.



Последствия в случае ухода



Экс-игрок "Ливерпуля" Хендерсон хочет вернуться в АПЛ, несмотря на существенные потери в зарплате: в саудовском клубе он зарабатывает €42 млн (£36,2 млн), хотя еще в прошлом году его зарплата составляла €8,5 млн (£7,3 млн). Но в случае возвращения до истечения контракта эта сумма может заметно сократиться. Дело в том, что сейчас игроку необходимо выплатить национальному налоговому органу Соединенного Королевства около €3,5 млн (£3 млн). Однако это в том случае, если он будет соблюдать пункт действующего налогового законодательства, по которому уезжающие из Великобританию для работы за границей, обязаны не возвращаться в страну в течение полного налогового года. Если же Хендерсон возвращается раньше, то будет должен выплатить от 47% (€19,7 млн / £17 млн) от своих доходов.



И это не единственные финансовые потери. В Саудовской Аравии действует фиксированная ставка подоходного налога в размере 20% (€8,4 млн / £7,2 млн). И эту сумму Хендерсону придется выплатить в случае возвращения спустя шесть месяцев после начала контракта. Здесь стоит заметить, что если бы британец отыграл первые два года контракта в Саудовской Аравии, то он мог бы рассчитывать на освобождение от налоговой нагрузки в этой стране.



Ограничение финансирования саудовских клубов



Помимо нежелания топовых игроков оставаться в стране, саудовские клубы столкнулись еще с одной проблемой. Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) в начале января ввел ограничения на траты этой зимой и клубы не смогут в зимнее трансферное окно совершать большие трансферы.



PIF финансирует четыре крупнейших клуба страны - "Аль-Хиляль", "Ан-Наср", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли": этой зимой саудовские команды смогут совершать трансферы только на свои средства. Кроме того, каждый переход "должен быть финансово одобрен с помощью ряда сложных требований".



Без поддержки PIF саудовские клубы не смогут совершать крупные трансферы. В летнее трансферное окно они потратили $957 млн, это второй результат после Английской премьер-лиги (АПЛ). Так, саудовским клубам станет еще тяжелее завлекать футболистов из европейских чемпионатов.



В конце июля инсайдер Бен Джейкобс заявил, что Министерство спорта Саудовской Аравии выделило более €19 млрд на переходы футболистов в местные клубы на срок до 2030 года. Официально эту информацию никто не подтверждал, но опровержения так и не последовало.



Отмечается, что стратегия по привлечения звездных игроков в страну сохранится, особенно учитывая, что Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году, но зимой, в середине чемпионата, больших затрат не будет.



Альвина Цаканян Источник - РБК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704923640





Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 января 2024 года №432

- Снижение заболеваемости по 39 инфекциям отмечается в Казахстане

- В Казахстане заблаговременно начата подготовка к предстоящему паводковому периоду

- Про экономику и бюджет

- Кадровые перестановки

- Годовой индекс роста цен на СЗПТ стал самым низким за последние 5 лет

- Топ лучших легких и тонких ноутбуков

- Об изъятии оружия и боеприпасов в 2023 году

- Организаторы онлайн-казино "1WIN" объявлены в розыск

- Руководитель коммунального предприятия Алматы подозревается в получении взятки

