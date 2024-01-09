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Как развивалась артиллерия в среднеазиатских ханствах? - Д.Милосердов
00:57 11.01.2024

В XVIII–XIX вв., когда артиллерия решала исход многочисленных битв, она оставалась довольно слаборазвитой в Средней Азии. Основную информацию о развитии такого важного компонента военного ремесла мы узнаем из записок путешественников, посещавших ханства в Средней Азии, преимущественно российских. О развитии артиллерии в среднеазиатских ханствах читайте в статье Дмитрия Милосердова. Подробнее - в материале ia-centr.ru

Артиллерия в Средней Азии в XVIII в.
Первые упоминания об уровне развития артиллерии в Бухаре и Хиве приходятся на период правления Петра I. При нем в ханства направлялись миссии, в том числе в целях разведки. Развитие артиллерии в среднеазиатских государствах находилось в зачаточном состоянии.

В основном в распоряжении местных правителей находились старинные пушки разного калибра, и их наличие скорее носило символический характер. В сражениях их толком не применяли.

Дальнейшие упоминания приходятся на середину и вторую половину века. В качестве основных проблем всеми авторами записок выделялись плачевное состояние орудий, отсутствие специальных помещений для них, низкое качество изготовления и слабая профессиональная подготовка (практически отсутствие). Но все же ко второй половине XVIII в., например, в Хиве артиллерийский парк расширился, а также активнее применяли более легкие пушки на верблюдах.

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Артиллерия в Средней Азии накануне столкновений с Российской империей

В первой половине XIX в. путешественники стали замечать некоторые явные изменения. Во-первых, начали активнее привлекать иностранцев к изготовлению пушек и мортир. В основном это были русские, афганцы, реже англичане. Но при этом процесс подготовки местных кадров оставался на довольно низком уровне.

Во-вторых, улучшились условия хранения стволов и снарядов. Им отводились отдельные помещения. Кроме того, значительно улучшилась эффективность применения артиллерии в сражениях.

Накануне столкновений с российской армией производство пушек было увеличено. Например, в распоряжении Бухарского эмирата, по данным подполковника генерального штаба Мартина Викентьевича Лыко, было около 150 стволов разного калибра. В ходе боев у бухарской артиллерии были даже успехи локального значения, например, при Ура-Тюбе. Но по количеству и тем более по качеству она значительно уступала российской.

Развитие артиллерии в Средней Азии под российским влиянием

Новый этап в развитии артиллерии в регионе начинается после вхождения в орбиту российского влияния. Обучение местных производству и эксплуатации артиллерии со стороны русских инженеров и военспецов приобрело системный характер.

К концу века в регионе уже были построены пушечно-литейный и пороховой заводы. Было налажено производство орудий, снарядов, патронов и капсюлей. Но продукция не отличалась высоким качеством.

Последний скачок развития уже приходился на конец 1910-х, когда армия бухарского эмира готовилась к сопротивлению коммунистам. Известны случаи передачи в распоряжение бухарского эмира орудий с боеприпасами со стороны англичан и афганского шаха. В срочном изготовлении новых орудий и снарядов участвовали иностранцы, в том числе сбежавшие военнопленные.

Процесс развития артиллерии в Средней Азии в XVIII–XIX вв. проходил медленно. Ситуация изменилась под внешними факторами и особенно после вхождения региона в российскую орбиту влияния, но не кардинально.

Полную версию статьи "Артиллерия в ханствах Средней Азии XVIII – начала ХХ века по данным мемуарных источников и путевых очерков" читайте в журнале "Ориенталистика".
https://www.orientalistica.su/jour/article/view/825/815

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704923820


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