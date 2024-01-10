В Польше конфронтация президента с парламентом достигла апогея, - В.Мастеров

01:58 11.01.2024

Не признающий потерю власти Качиньский выводит сторонников на улицу

Валерий Мастеров



10.01.24



В ночь на среду Ярослав Качиньский (в центре) участвовал в акции протеста против задержания соратников по ЗиС.

Отсрочку заседаний Сейма его спикер Шимон Головня объяснил заботой об общественном спокойствии. Внутриполитическую обстановку до крайности обострило решение суда об аресте двух известных политиков теперь оппозиционной партии "Закон и справедливость" (ЗиС), некогда помилованных президентом Анджеем Дудой. Он в специальном заявлении в среду подчеркнул политический аспект дела. Ситуацией воспользовался лидер ЗиС Ярослав Качиньский. Его сторонники организуют протесты.



Глубокий политический кризис в Польше дает знать о себе прежде всего противостоянием президента и еще недавно правящей партии ЗиС с одной стороны, а с другой – исполнительной и законодательной властью, которая оказалась в руках "Коалиции 15 октября".



Так стали называть себя победившие на парламентских выборах оппозиционные силы. Невероятное дело: учитывая напряженную обстановку, на срочно созванном президиуме Сейма его спикер при единогласной поддержке принял решение отменить запланированные ранее все заседания на этой неделе и перенести их на следующую. Собирались обсуждать годовой бюджет, не обращая внимания на вето президента вокруг финансирования государственных СМИ (см. "НГ" от 29.12.23). Вопрос чрезвычайной важности, потому что уже в конце января законопроект бюджета должен попасть на подпись Дуды, иначе конституционный календарь даст возможность распустить Сейм, к чему так стремятся нынешние оппозиционеры.



Но в центр внимания вышел скандал о повторном осуждении 20 декабря 2023 года двух политиков ЗиС (бывшего главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика) на два года заключения за причастность к коррупционной "земельной афере" с сельскохозяйственными участками. В связи с этим еще в 2015 году им вменялось превышение полномочий при осуществлении спецопераций, за что тогда же суд приговорил их к уголовной ответственности. Но пришедший к власти Дуда их помиловал еще до вступления приговора в законную силу, нарушая установленный судебный порядок. Однако дело спустили на тормозах, осужденные стали депутатами парламента и членами пришедшей к власти ЗиС.



С приходом новой власти дело возобновилось. Дуда в очередной раз выступил заступником, заявив, что его помилование действует. Суд же в понедельник принял решение об аресте политиков, уже лишенных депутатских мандатов ЗиС. Далее все развивалось как в театре абсурда.



Во вторник Дуда пригласил Каминьского и Вонсика в президентский дворец на торжественное мероприятие. Что интересно, фигуранты находились там в течение дня как в убежище и даже выходили на интервью к представителям СМИ. К вечеру, словно группа захвата, во дворец, согласно полученному постановлению суда, нагрянула полиция, на глазах оцепеневших сотрудников канцелярии надела наручники на гостей и увезла их в комендатуру. Дуда в это время находился на расстоянии 4 км – в резиденции Бельведер на встрече с белорусскими оппозиционерами и их лидером Светланой Тихановской. Когда ему по телефону сообщили о происходящем в президентском дворце, он сорвался со встречи, но дорогу машине преградил стоящий на "аварийках" городской автобус, который поначалу восприняли как умышленную подставу. Прибыв во дворец, Дуда немедленно созвал совещание. Уже ночью глава президентской канцелярии Гражина Игначак-Бандых сообщила, что "президент обратится к главам государств и главам международных институтов с информационным письмом, в котором говорится, что мы имеем дело с нарушением польского законодательства и Конституции исполнительной властью".



Сам Дуда в своем специальном заявлении в среду признал, что не успокоится, пока Каминьский и Вонсик не будут свободны. Он подчеркнул, что его помилование остается в силе, а попытки лишить их депутатских мандатов считает незаконными.



Тем временем по всей Польше идет мобилизация для участия 11 января в Варшаве в протестном "Марше свободных поляков", организуемом Качиньским и его сторонниками как реакция бывшей правящей партии на потерю влияния в государственных СМИ. Качиньский в запланированное мероприятие вносит более широкий смысл: "Это демонстрация в защиту свободы слова, свободы СМИ и демократии. Сегодня у нас с демократией большие проблемы. ЗиС не перестанет продолжать сопротивление великому злу, которое происходит в нашей стране".



Манифестация 11 января, согласно источникам из штаба ЗиС, должна стать началом многочисленных акций протеста, главными целями которых станут "возвращение власти и защита конституционного строя". Первым этапом рассматривается возможность роспуска Сейма президентом Дудой.