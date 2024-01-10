Мигранты: угроза нарастает. Русские уже с опаской ходят по улицам своих городов, - В.Малышев

02:04 11.01.2024 Мигранты: угроза нарастает.

Русские уже с опаской ходят по улицам своих городов

Владимир Малышев

10.01.2024

Мигранты: угроза нарастает

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге полиция провела профилактический рейд в отношении мигрантов. Около трех тысяч иностранцев были доставлены в отделения полиции. При проверке задержанных выяснилось, что более 600 из них нарушили миграционное законодательство России…



О проблеме резкого увеличения числа мигрантов в России обычно говорят и пишут в связи с ростом преступности, однако главная опасность и в другом: есть предел, за которым их численность превращается в угрозу самому существованию государства. Ведь по данным научных исследований, страна или конкретное место (город) способны "переварить" около 10 % пришельцев-мигрантов, носителей иной культуры, религии и языка. Но это, как отмечают социологи, лишь при условии, если "плавильный котел" работает в полную мощь – сильная экономика, индустрия-производство, разумные законы и мощная культурно-языковая политика. И при условии самовоспроизводства коренного этноса. 10-12 % – вот тот предел, за которым, как считают, противоречия, возникающие между коренным населением и пришельцами, становятся уже неразрешимыми. Увы, этот опасный порог уже значительно превышен в Петербурге.



Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, только в прошедшем году в регионе было поставлено на миграционный учет 1,5 миллиона (!) иностранцев. При этом в городе и области им выдано около 350 тыс. трудовых патентов и разрешений на работу. Но что делают в Петербурге еще более миллиона приезжих из других государств? Это – члены их семей? А сколько в северной столице еще проживает нелегалов, которые вообще не стоят на миграционном учете?



Но и 1,5 млн "официальных" приезжих для 5,6-миллионного Петербурга – это очень много. Это слишком много. Это означает увеличение его населения на четверть. Другими словами, предел устойчивости превышен в 2 раза. А это уже чревато демографической катастрофой. Особенно если учесть, что коренное население города стремительно стареет. По данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга на 2023 год, число пенсионеров в городе на Неве составляет 1 миллион 624 009 человек (29%). На это и ссылаются те, кто утверждает, что мигранты городу необходимы, потому что иначе – будто бы "работать некому".



В то же время в Петербурге только состоящих на учете безработных – 325 тысяч человек. То есть почти столько, сколько было выдано трудовых патентов и разрешений на работу иностранцам. А это значит, что эти безработные петербуржцы вполне могли бы занять их места. И новые мигранты, которые приезжают с семьями по нескольку человек, городу были бы не нужны.



Но такого не происходит. Почему? Петербуржцы не хотят работать там, где мало платят? Или не хотят идти на работу, которую считают "не престижной"? Мало того, на рабочие места, которые занимают мигранты, можно было бы привлекать население из сельских регионов России, где в маленьких городах и поселках работу трудно найти. Но такая работа фактически не ведется.



В результате целые отрасли в Петербурге (да и во многих других городах России) монополизированы сейчас приезжими. Так называемые овощные рынки, где в советские времена торговали колхозники, или продавали свою продукцию садоводы из городских пригородов, сегодня сплошь заняты приезжими. И это – не производители, а перекупщики, которые продают на рынках то же самое, что продается и в сетевых магазинах города, приобретается это на рынках оптовых. Зачем городу вообще такие рынки нужны, где рабочие места занимают мигранты, а товар зачастую стоит дороже, чем в магазинах? Почему городские власти вообще допустили такую ситуацию, при которой коренное население с таких рынков вообще вытеснено?



В советские времена дворниками в Ленинграде работали местные жители или приезжие татары, или выходцы из других регионов СССР, но сейчас почему-то все эти рабочие места в городе заняты исключительно мигрантами. В результате в Петербурге каждый год – хронические проблемы с уборкой города от снега зимой и с борьбой с сосульками. Привлечением к этому делу мигрантов их решить никак не удается. А ведь еще в царские времена они решались успешно, но тогда в Петербурге работало 60 тысяч дворников. А сегодня в городе, который стал в несколько раз больше, в городских жилагентствах, как пишет газета "Фонтанка", всего 3 800 дворников и около тысячи механизаторов. Но тесные дворы-колодцы и узкие тротуары на набережных машиной не уберешь. Без дворника с банальной лопатой не обойтись.



И такое происходит по всей стране. А не только в Петербурге.



Мигрантов становится все больше, только в 2023 году их численность в России увеличилась на 3,5 миллиона – с 13,4 до 16,9 миллионов. При этом объем выданных патентов снизился с 2,22 млн до 2,06, а это означает, что основная часть их работает без документов.



Большинство приезжих – выходцы из Киргизии и Таджикистана. Но в Таджикистане проживает 9,8 миллионов человек, а в Киргизии 6,7 млн. Получается, что в РФ въехало фактически две страны! В результате сейчас уже каждый десятый человек в России является мигрантом.



Причем ситуация с мигрантами у нас становится еще хуже, чем в Европе. В Евросоюзе проживает 447 миллионов человек, тогда как в РФ – 145 миллионов. Получается, что потоки замещения местного населения в России приезжими иностранцами несоизмеримо выше, чем в ЕС. Процентное же соотношение русских с каждым годом становится все ниже, только за последние 12 лет, по переписи населения, русских стало почти на шесть миллионов меньше.



При этом мигранты не собираются ни интегрироваться в наше общество, ни ассимилироваться, они создают вокруг себя привычный им образ жизни: селятся компактно, перевозят в Россию свои семьи, получают гражданство, создают замкнутые этнические анклавы, где устанавливают свои законы.



Причем нередко именно государственные чиновники мигрантам и потворствуют. Так, в том же городе на Неве был недавно арестован бывший начальник регионального управления МВД Санкт-Петербурга по делу о незаконной легализации более 100 тысяч (!) мигрантов. Среди них были тысячи тех, кто ранее привлекался за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



Как оказалось, арестованный полицейский начальник работал не один, с ним орудовала группа лиц – не только сотрудники МВД, но и местные чиновники.



Ситуация с мигрантами уже дошла до той точки, что в некоторых регионах России мигрантам местными властями уже запрещено работать в сфере торговли, общественного транспорта, водителями такси и автобусов. Но на государственном уровне эта проблема кардинальным образом до сих пор не решается.



Хотя и в высших эшелонах власти этой проблемой уже тоже серьезно озабочены. Так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, недавно указал, что сотни тысяч мигрантов в регионах порождают преступность, а из-за конфликтов между приезжими и местным населением общественно-политическая обстановка в стране дестабилизируется. Допускать этого нельзя, отметил он.



По данным Следственного комитета, с начала 2023 года гости из стран Средней Азии и Закавказья совершили уже свыше 25 тысяч преступлений, среди которых тяжких и особо тяжких стало на треть больше. Русские уже с опаской ходят по улицам своих городов.



СМИ недавно рассказали о вопиющем случае в Челябинской области, когда пьяным мигрантом был убит участник СВО, а виновник трагедии больше недели разгуливал на свободе благодаря помощи диаспоры. В своей недавней речи президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что мигранты должны изучать русский язык, соблюдать наши законы, традиции и культуру. Но, несмотря на прямое указание президента, в регионах при попустительстве местных властей образуются и ширятся мигрантские гетто, живущие по своим порядкам.



Но что же нужно сделать, чтобы остановить, наконец, этот мигрантский беспредел? Своими мыслями на этот счет поделился спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. Он считает, что для этого надо попросту ввести визовый режим со странами, из которых массово прибывают гастарбайтеры. Чтобы влияние массового оттока рабочей силы на экономику России было минимальным, он предлагает ввести льготный период, в течение которого можно выехать из России и попробовать въехать снова, если на то есть основания.



Ну и, конечно, вывезти из России семьи мигрантов, которые дают ощутимую нагрузку на бюджет. Обычно у гастарбайтеров нет медицинских полисов, но неотложную помощь им оказывают бесплатно. Оплачивается это налогоплательщиками – гражданами России. Вместо того чтобы заставлять приезжих соблюдать наши законы, нужно ввести для них жесткий входной фильтр. Решатся ли власти на такой шаг?



Здесь приходится поставить знак вопроса.



В России у мигрантов есть влиятельное лобби. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, которое он сделал РИА Новости.



"О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты", – сказал он.



Да, верно, но это потому, что россиян в России пока больше, чем мигрантов. Но ведь уже и Следственный комитет бьет тревогу. Так его глава Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств увеличилось в пять (!) раз.



Но главное все-таки другое. Дело не только в росте преступности среди мигрантов. Стремительный рост их численности в России – это угроза национальной безопасности. А значит, любые экономические объяснения, зачем нам якобы нужны мигранты, изначально бессмысленны и не имеют никакого значения по сравнению с тем, что мы теряем как Россия, – как справедливо отмечал глава агентства "Царьград" Константин Малофеев. Прибыль не может быть выше национальной безопасности.



Поэтому в сети на заявление Титова россияне единодушно откликнулись с возмущением. Вот один из характерных комментариев: "Титов! А ты в России живешь? В МВД и то говорят, что количество преступлений повысилось из-за мигрантов! Лучше уходи в отставку!"



По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета, члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова, высшие эшелоны власти осторожничают в связи с наличием двух противоположных позиций по вопросам миграции.



Значительная часть правительства и руководство некоторых регионов поддерживают дальнейшую либерализацию миграционной политики, то есть еще больших уступок для приезжих и членов их многочисленных семей. В этом заинтересован крупный бизнес и олигархи, желающие дальнейшего роста прибыли.



Эту позицию они пытаются поддержать ложным тезисом, будто реальной проблемы с мигрантами нет и ситуация находится под контролем, – считает Кабанов.



Но есть и другая позиция, которую озвучивает Совет по правам человека при президенте, Следственный комитет и Русская православная церковь. Они говорят о величайшей степени угрозы для общества, которая уже сложилась в результате бесконтрольного массового завоза в Россию выходцев из Средней Азии и Закавказья. Серьезную тревогу по этому поводу выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на епархиальном собрании Москвы. По его мнению, стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочной выгоды не должно привлекать в страну представителей иных культур, которые не владеют русским языком и не имеют уважения к населяющим Россию народам.



"Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию – государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ", – сказал Патриарх Кирилл.



Напомним в этой связи, что еще в 2005 году в России вышел роман-антиутопия "Мечеть Парижской Богоматери" писательницы Елены Чудиновой. События романа разворачиваются в 2048 году во Франции, власть в которой захватили мусульманские иммигранты. И в Западной Европе, куда хлынул поток мигрантов с Востока и Африки, уже такое и в самом деле сегодня происходит. Противоречия между мигрантами и местным населением выливаются в буйные погромы, превратившиеся в гетто мигрантов пригороды Парижа, пылают. Только в нынешнюю новогоднюю ночь было сожжено 745 автомобилей. Такие же беспорядки происходят и в других европейских городах, заполненных мигрантами. Всем памятна трагическая новогодняя ночь в Кельне, когда банды мигрантов в самом центре города насиловали немок (сотни зарегистрированных случаев!).



Увы, такую книгу Елена Чудинова уже могла бы сегодня сочинить о том, что начинает происходить не в Париже, а в том же Петербурге и в других городах России. Пока не поздно, надо принимать самые решительные меры.



Ведь сигналы из сводок МВД поступают все более вопиющие. Вот самый свежий пример из хроники уже наступившего года. В поселке Красный Аксайского района Ростовской области мигрант ударил подростка, заступившегося за инвалида, после чего ему на помощь прибежали его соотечественники с оружием в руках, которые начали рыскать по поселку, угрожая "резать русских". Сельчане вызвали полицию, которая забрала зачинщика, однако спустя несколько часов его отпустили.



Об этом вопиющем случае сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, по обращению которого этим делом теперь займется Росгвардия. Политик рассказал, что первым делом, по его мнению, нужно установить гражданство всех причастных к инциденту. "Если по рождению – судить со всей строгостью. Если приобретенное – судить по всей строгости и лишать гражданства", – написал Хинштейн в своих социальных сетях.



Но решительных действий по все обостряющейся проблеме с мигрантами пока не видно. Принимаются полумеры. Так из трех тысяч задержанных мигрантов в новогоднюю ночь в Петербурге, среди которых около 600 оказалось нелегалами, постановлениями районных судов было решено депортировать только… 40.



Поэтому не случайно, что и президент России Владимир Путин, выступая 14 декабря на пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, назвал проблему с мигрантами непростой. По его словам, нужно создать специальный орган, который смотрел бы на проблему с мигрантами в комплексе и находил своевременные решения. Источник - столетие

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