Хуситы назвали резолюцию СБ ООН по атакам в Красном море "политической игрой"

08:11 11.01.2024

Лидер хуситов Хуси назвал резолюцию СБ ООН по атакам в Красном море политигрой



Хуситы из военизированной йеменской группировки "Ансар Алла" назвали принятую Советом безопасности ООН резолюцию с осуждением атак на суда в Красном море политической игрой и обвинили США в нарушении международного права. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление главы Высшего революционного комитета хуситов Мохаммеда Али аль-Хуси.



Накануне Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. В документе говорится, что СБ ООН решительно осуждает нападения на торговые и коммерческие суда, которых с 19 ноября 2023 года было не менее двух десятков.



Аль-Хуси подчеркнул, что СБ ООН следует заняться освобождением миллионов палестинцев, которые оказались под "израильско-американской осадой" в секторе Газа, а Израилю необходимо прекратить все атаки. По словам лидеров хуситов, то, что делают военные формирования Йемена, находится в рамках законной обороны.



Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.