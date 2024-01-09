Племянник Назарбаева Сатыбалды вернул Казахстану $1,4 млрд незаконно выведенных активов

10:08 11.01.2024

В Антикоррупционной службе Казахстана сообщили, что осужденный бизнесмен Кайрат Сатыбалды вернул в доход государства 650 млрд тенге ($1,4 млрд), передает Tengrinews.kz



Официальный представитель ведомства Арман Тлеуканов сообщил, что в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по статье 218, части 3 по факту отмывания доходов преступного происхождения.



"На преступно добытые средства и прибыль от противоправных денег Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, он получал деньги в банках на территории Казахстана и за границей, это дело находится сейчас уже в суде.



Есть еще один эпизод по факту уклонения от налогов, в этом отношении досудебное расследование продолжается. Мы доведем информацию до общественности, как только поступит новая информация", - сказал Тлеуканов на брифинге.



Тлеуканов уточнил, что на сегодняшний день общая сумма возвращенных средств составляет 912 млрд тенге ($2 млрд) в доход государства.



Кайрат Сатыбалды является племянником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В марте 2022 года его задержали по подозрению в хищениях средств оператора связи "Казахтелеком" и злоупотреблении полномочиями. Orda.kz сообщила, что племянник Назарбаева был учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более 24% акций "Казахтелекома".



В сентябре того же года Сатыбалдыулы признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств двух компаний. Ему назначили шесть лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Он признал вину и возместил ущерб компаниям ЦТС и "Казахтелеком", что стало смягчающим обстоятельством.



В декабре 2023 года Сатыбалды подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ему и мотивировал отказ тем, что "поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды".