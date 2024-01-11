 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.01.2024
12:04  Казах Асхат Оразбай возглавил Исполнительный комитет Международного Фонда спасения Арала
11:58  В Киргизии продолжаются аресты. Раскрыт "заговор с целью свержения строя" во главе с строительным магнатом Ташовым
11:50  150 тысяч казахстанцев подписали петицию за отставку Минздрава Гиният - за бездарность и безделие
10:44  У мигрантов в РФ собственный мир, живущий в отрыве от остальной России, - Александр Храмов
10:22  Переписать учебники истории! Улус Джучи - прародина казахов, - сенаторKZ Дархан Кыдырали
10:15  Пророссийских политиков нет ни в Армении, ни в Казахстане.., - СП
10:08  Племянник Назарбаева Сатыбалды вернул Казахстану $1,4 млрд незаконно выведенных активов

08:11  Хуситы назвали резолюцию СБ ООН по атакам в Красном море "политической игрой"
02:04  Мигранты: угроза нарастает. Русские уже с опаской ходят по улицам своих городов, - В.Малышев
01:58  В Польше конфронтация президента с парламентом достигла апогея, - В.Мастеров
00:57  Как развивалась артиллерия в среднеазиатских ханствах? - Д.Милосердов
00:54  Звездные футболисты бегут из Саудовской Аравии. В чем причины
00:29  Чем завершится вооруженный конфликт в Эквадоре? - Е.Хамова
00:07  Иракский Курдистан не хочет отпускать американских военных, - Игорь Субботин
00:02  Иран считает, что Израиль намеренно "вызывает огонь на себя", - Д.Минин
00:01  Аргентина под Милеем. Кердык экономике уже рядом, - В.Шварцман
Среда, 10.01.2024
23:26  США. Хантер Байден сбежал со слушаний в конгрессе по своему делу
19:29  Новые члены Верховного суда Кыргызстана - Эльмира Байтикова и Медербек Сатыев
13:53  Э.Тодд: "Мы живем накануне большой перетряски всего мира"
12:26  Вопрос нацменьшинств в СУАР как инструмент антикитайской пропаганды в ЦА?
12:22  Жизнь ледников Таджикистана: чтобы предотвратить катастрофу, важно понимать, что происходит
12:19  Восстание банд в Эквадоре: десятки тысяч убийц и грабителей против полиции и армии (видео)
12:17  Сносят мой дом! Письмо-обращение ташкентца Д.Мирусманова
12:11  Вложения в крипту оказались самыми доходными в 2023-м
12:02  Заочно осужденный в Узбекистане лидер каракалпакских сепаров Ниетбай Уразбаев скончался в Алматы
12:00  Бизнесмен Ташов публично обвинил соправителя Киргизии Ташиева в вымогательстве
11:59  Первая солнечная обсерватория Индии достигла запланированной орбиты
11:57  В Казахстане вспышка кори стала крупнейшей за 10 лет
11:54  Внеземные кратеры Горного Бадахшана
11:50  Цензура - двигатель прогресса, - Г.Лейба
11:30  Зара Вагенкнехт - новая звезда немецкой политики. Шольца добивают навозом фермеры, - Къ
11:24  РосАрмия развернет на Каспии бригаду морской пехоты
10:34  Гибель империи. Древнеримские аналогии для США, - Дж.Лиф/Каллен Мерфи
10:28  Страшилки от Илона Маска: Мигрантов вскоре начнут заселять в дома американцев
09:09  Коммунальная катастрофа ударила по Путину перед выборами, - Сергей Аксенов
08:04  Гуманизм по-европейски: Хороший мигрант - мертвый мигрант, - СП
01:13  Вкладчики, внимание! Кыргызка Бегайым Э. стала вице-президентом в JPMorgan Chase с активами $3,7 триллионов
01:09  Юный педик-премьер Франции Габриэль - потомок марокканского еврея и белоэмигрантки-одесситки и "жена" депутата Стефана Сежурне
01:05  Турецкая разведка бросает вызов "Моссаду", ШАБАК и ЦРУ, - Д.Минин
01:00  Китайские власти решились пересечь "красную линию" государственных заимствований, - В.Катасонов
00:47  Промышленные успехи Китая вызовут новые торговые войны, - НГ
00:45  "Щупальца Сороса": американские НКО опутали сетями Казахстан и Центральную Азию
00:44  Иордания примеряет к Сирии израильский сценарий, - И. Субботин
00:42  Си Цзиньпин проводит чистку партии, - Владимир Скосырев
00:41  Байрактары размножаются. Эрдоган стал 9-кратным дедушкой
00:34  АфганПравительство талибов* утвердило 24 бизнес-проекта на сумму в 10 млрд афгани
00:07  У главы Пентагона генерала Остина диагностировали рак простаты
00:06  Мальдивы уплывают в Китай. Мировой курорт становится плацдармом Пекина
00:04  Экс-главу МВД Польши Каминьского арестовали прямо в президентском дворце
00:01  США заглянули за горизонт войны в Газе. Зачем Энтони Блинкен вновь прикатил в Израиль
Вторник, 09.01.2024
23:11  В Таиланде найден мертвым редактор российского веб-портала "Морской бюллетень" Михаил Войтенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Пророссийских политиков нет ни в Армении, ни в Казахстане.., - СП
10:15 11.01.2024

Юрий Светов: "Пророссийских" политиков на Западе нет, и не будет
Политолог оценил создание левым немецким политиком Сарой Вагенкнехт собственной политической силы
Павел Еськов
На фото: немецкий политик Сара Вагенкнехт

Материал комментируют:
Юрий Светов
11.01.24

Сара Вагенкнехт, входящая в тройку самых популярных немецких политиков, покинула Левую партию, и начала создавать собственную политическую силу.

Эта новость ввела в шок многих украинцев - как написало издание "Європейська правда", новая пророссийская партия Сары Вагенкнехт представляет для Киева большую угрозу, нежели праворадикальная "Альтернатива для Германии".

Автор публикации уже окрестила Вагенкнехт, как "подругу Путина", обратив внимание на сходство между ультралевым "Альянсом Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость" [Bündnis Sahra Wagenknecht, сокращенно - BSW - "СП"] и праворадикальной "Альтернативой для Германии", поскольку обе организации проводят популистскую политику, критикуя немецкий политический истеблишмент.

"И при этом BSW может оказаться более опасной, чем „Альтернатива…", ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых", - уточняется в статье.

Впрочем, российский политолог и журналист Юрий Светов в беседе со "Свободной Прессой" сходу отверг словосочетание "пророссийская сила".

- Новая партия Сары Вагенкнехт никак не может быть "пророссийской силой". Да, этот политик высказывает свои идеи об улучшении отношений с Россией. Но разве тот, кто не хочет конфликта с нашей страной, а предпочитает взаимовыгодную деятельность, обязательно пророссийский?

У нас же есть пример Виктора Орбана, о котором Владимир Путин несколько раз говорил: он не пророссийский, он провенгреский политик, который полагает, что нормальные отношения с Российской Федерацией жизненно необходимы Венгрии, потому что та получает от России газ, потому что Россия помогает ей в создании независимого энергоснабжения. Напомню - Венгрия является страной, у которой нет прямого выхода к морю, и она должна быть очень внимательна с кем и как сотрудничать. А потому - Орбан именно провенгерский политик.

Вот и Сара Вагенкнехт - политик пронемецкий, прогерманский, в отличие от канцлера Олафа Шольца, который проамериканский.

"СП": А есть ли у политической партии Сары Вагенкнехт шансы стать реальной силой на политическом олимпе Германии?

- В целом, она фигура интересная - ей 55 лет.

Впрочем, у нее есть уязвимость для компромата - во-первых, она не чистокровная немка - у нее мать немка, а отец иранец, поэтому ей можно "припаять", что она проявляет симпатии к Ирану, что поддерживает связи с Ираном. В ФРГ чтобы скомпрометировать политика, этого вполне достаточно.

Кроме того, Сара родилась в Восточной Германии. А там, в западных землях, к этому относятся достаточно подозрительно. Ангела Меркель была исключением только благодаря тому, что Гельмут Коль ее "продавил", а так бы ей тоже не видать канцлерства.

И еще: Сара Вагенкнехт уже побывала в нескольких партиях. Она была членом Социалистической единой партии Германии, потом была членом Партии демократического социализма, а когда та объединилась, стала членом Левой партии. И вот теперь она создает собственную организацию. Посмотрим, что из этого выйдет.

Безусловно, выступает она ярко, через избирательную кампанию она проходила и в Европарламент, и в Бундестаг, но удастся ли ей что-то сделать?

Сейчас Вагенкнехт поставила задачу - десять процентов голосов получить на выборах в Европарламент. Ну - получит. А дальше-то что? Что с ее влиянием?

"СП": Согласно немецким рейтингам, ее поддержка в обществе существенно выше, чем у Шольца…

- В Германии мощная политическая элита, сплоченная, и чужакам она хода не дает.

Вот посмотрите на "Альтернативу для Германии" - они же выигрывали выборы в некоторых землях, а в одной даже набрали очень много голосов, было создано коалиционное правительство. Но та же Ангела Меркель вмешалась, и коалицию разогнали.

Сейчас "Альтернатива для Германии" объявлена как бы "неприкасаемой" - это как в Индии с кастой неприкасаемых: никто с ней коалиции не создает, никуда ее не приглашают.

Я не исключаю, что с партией Сары Вагенкнехт будет то же самое, тем более, что она сама всячески позиционирует себя силой, как бы противоположной "Альтернативе для Германии". Это первое обстоятельство.

Второе - в Германии есть федеральное ведомство по защите Конституции, и оно вовсю давит "Альтернативу для Германии". Причем, официально разрешена слежка за политиками из этой партии. Сейчас это ведомство пытается, или даже уже добилось, запрещения молодежного движения "Альтернативы для Германии".

Так почему бы не проделать подобные фокусы и с Сарой Вагенкнехт и ее партией, если в это будет видна угроза?

Так что к этому надо относиться спокойно.

Цифровизация обеспечила сквозной контроль за органами власти и создала значимые элементы стратегического планирования
К сожалению, у нас, у ряда экспертов, есть страсть искать повсеместно некие ростки политических движений и появления политиков, которые за Россию будут решать ее проблемы. Вот, мол, они пророссийские…

Да нет таких, и не будет таких, потому что у политиков на Западе, которых мы пытаемся называть "пророссийскими", нет, и не может быть перспективы.

Где на Украине пророссийские политики? Скажите, где они? Они сидят и помалкивают, воды в рот набрав.

Где в Грузии пророссийские политики? Нет таких.

Где Армении пророссийские политики, на фоне тех заявлений, которые делает Никол Пашинян? Нет политиков, которые были бы готовы прямо и открыто заявить, что они выступают в поддержку России.

А где в Казахстане пророссийские политики?

Во всех этих странах нет, а мы мечтаем, что в Германии будут пророссийские силы… К сожалению надо признать - их нет и не будет.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704957300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Внешняя политика Казахстана в 2024 году. Риски и угрозы
- Государственный советник принял участие в заседании Ученого совета Казахстанского института стратегических исследований
- О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2023 году
- Защищены права французского инвестора
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 января 2024 года №432
- Снижение заболеваемости по 39 инфекциям отмечается в Казахстане
- В Казахстане заблаговременно начата подготовка к предстоящему паводковому периоду
- Про экономику и бюджет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  