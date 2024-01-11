Пророссийских политиков нет ни в Армении, ни в Казахстане.., - СП

10:15 11.01.2024

Юрий Светов: "Пророссийских" политиков на Западе нет, и не будет

Политолог оценил создание левым немецким политиком Сарой Вагенкнехт собственной политической силы

Павел Еськов

На фото: немецкий политик Сара Вагенкнехт



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Юрий Светов

11.01.24



Сара Вагенкнехт, входящая в тройку самых популярных немецких политиков, покинула Левую партию, и начала создавать собственную политическую силу.



Эта новость ввела в шок многих украинцев - как написало издание "Європейська правда", новая пророссийская партия Сары Вагенкнехт представляет для Киева большую угрозу, нежели праворадикальная "Альтернатива для Германии".



Автор публикации уже окрестила Вагенкнехт, как "подругу Путина", обратив внимание на сходство между ультралевым "Альянсом Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость" [Bündnis Sahra Wagenknecht, сокращенно - BSW - "СП"] и праворадикальной "Альтернативой для Германии", поскольку обе организации проводят популистскую политику, критикуя немецкий политический истеблишмент.



"И при этом BSW может оказаться более опасной, чем „Альтернатива…", ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых", - уточняется в статье.



Впрочем, российский политолог и журналист Юрий Светов в беседе со "Свободной Прессой" сходу отверг словосочетание "пророссийская сила".



- Новая партия Сары Вагенкнехт никак не может быть "пророссийской силой". Да, этот политик высказывает свои идеи об улучшении отношений с Россией. Но разве тот, кто не хочет конфликта с нашей страной, а предпочитает взаимовыгодную деятельность, обязательно пророссийский?



У нас же есть пример Виктора Орбана, о котором Владимир Путин несколько раз говорил: он не пророссийский, он провенгреский политик, который полагает, что нормальные отношения с Российской Федерацией жизненно необходимы Венгрии, потому что та получает от России газ, потому что Россия помогает ей в создании независимого энергоснабжения. Напомню - Венгрия является страной, у которой нет прямого выхода к морю, и она должна быть очень внимательна с кем и как сотрудничать. А потому - Орбан именно провенгерский политик.



Вот и Сара Вагенкнехт - политик пронемецкий, прогерманский, в отличие от канцлера Олафа Шольца, который проамериканский.



"СП": А есть ли у политической партии Сары Вагенкнехт шансы стать реальной силой на политическом олимпе Германии?



- В целом, она фигура интересная - ей 55 лет.



Впрочем, у нее есть уязвимость для компромата - во-первых, она не чистокровная немка - у нее мать немка, а отец иранец, поэтому ей можно "припаять", что она проявляет симпатии к Ирану, что поддерживает связи с Ираном. В ФРГ чтобы скомпрометировать политика, этого вполне достаточно.



Кроме того, Сара родилась в Восточной Германии. А там, в западных землях, к этому относятся достаточно подозрительно. Ангела Меркель была исключением только благодаря тому, что Гельмут Коль ее "продавил", а так бы ей тоже не видать канцлерства.



И еще: Сара Вагенкнехт уже побывала в нескольких партиях. Она была членом Социалистической единой партии Германии, потом была членом Партии демократического социализма, а когда та объединилась, стала членом Левой партии. И вот теперь она создает собственную организацию. Посмотрим, что из этого выйдет.



Безусловно, выступает она ярко, через избирательную кампанию она проходила и в Европарламент, и в Бундестаг, но удастся ли ей что-то сделать?



Сейчас Вагенкнехт поставила задачу - десять процентов голосов получить на выборах в Европарламент. Ну - получит. А дальше-то что? Что с ее влиянием?



"СП": Согласно немецким рейтингам, ее поддержка в обществе существенно выше, чем у Шольца…



- В Германии мощная политическая элита, сплоченная, и чужакам она хода не дает.



Вот посмотрите на "Альтернативу для Германии" - они же выигрывали выборы в некоторых землях, а в одной даже набрали очень много голосов, было создано коалиционное правительство. Но та же Ангела Меркель вмешалась, и коалицию разогнали.



Сейчас "Альтернатива для Германии" объявлена как бы "неприкасаемой" - это как в Индии с кастой неприкасаемых: никто с ней коалиции не создает, никуда ее не приглашают.



Я не исключаю, что с партией Сары Вагенкнехт будет то же самое, тем более, что она сама всячески позиционирует себя силой, как бы противоположной "Альтернативе для Германии". Это первое обстоятельство.



Второе - в Германии есть федеральное ведомство по защите Конституции, и оно вовсю давит "Альтернативу для Германии". Причем, официально разрешена слежка за политиками из этой партии. Сейчас это ведомство пытается, или даже уже добилось, запрещения молодежного движения "Альтернативы для Германии".



Так почему бы не проделать подобные фокусы и с Сарой Вагенкнехт и ее партией, если в это будет видна угроза?



Так что к этому надо относиться спокойно.



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К сожалению, у нас, у ряда экспертов, есть страсть искать повсеместно некие ростки политических движений и появления политиков, которые за Россию будут решать ее проблемы. Вот, мол, они пророссийские…



Да нет таких, и не будет таких, потому что у политиков на Западе, которых мы пытаемся называть "пророссийскими", нет, и не может быть перспективы.



Где на Украине пророссийские политики? Скажите, где они? Они сидят и помалкивают, воды в рот набрав.



Где в Грузии пророссийские политики? Нет таких.



Где Армении пророссийские политики, на фоне тех заявлений, которые делает Никол Пашинян? Нет политиков, которые были бы готовы прямо и открыто заявить, что они выступают в поддержку России.



А где в Казахстане пророссийские политики?



Во всех этих странах нет, а мы мечтаем, что в Германии будут пророссийские силы… К сожалению надо признать - их нет и не будет.