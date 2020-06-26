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150 тысяч казахстанцев подписали петицию за отставку Минздрава Гиният - за бездарность и безделие
11:50 11.01.2024

На петицию за отставку Ажар Гиният ответили в Минздраве

Министерство здравоохранения объяснило, почему ранее в Telegram-канале ведомства появилась ссылка на материал с петицией об отставке министра Ажар Гиният. В Минздраве высказались и о самой петиции, передает Tengrinews.kz.

Как говорится в распространенном сообщении, публикация появилась вследствие сбоя при размещении опровергающего материала на данную петицию.

"Поскольку содержание петиции не соответствует действительности и, более того, вводит в заблуждение граждан недостоверной информацией, пресс-службой ведомства был подготовлен текст опровержения", - сообщили в Минздраве.

В ответ на петицию в министерстве рассказали об увеличении бюджета на здравоохранение благодаря внедрению социального медицинского страхования, за счет чего расходы на здоровье одного жителя страны выросли с 56 до 122 тысяч тенге.

"Ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности Фонда социально-медицинского страхования, аудированная годовая финансовая отчетность размещается в депозитарии финансовой отчетности Министерства финансов (dfo.kz) и на сайте фонда (fms.kz). На сайте также публикуются годовые отчеты по итогам каждого календарного года. Утверждение о том, что "за бюджетные 48 миллиардов тенге по завышенной стоимости" Министерством здравоохранения будут приобретены медицинские аппараты, также не соответствует действительности", - в частности отметили в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что механизм подписания данной петиции не обеспечивает прозрачную систему голосования граждан, предлагая пользователям сначала сделать репост на страницах социальных сетей. Данный способ подписания петиции является нарушением принципов прозрачности и открытости волеизъявления граждан, считают в Минздраве.

"Министерство здравоохранения не раз становилось объектом информационных атак, когда используются выдуманные информационные поводы, непроверенные источники, идут в ход откровенные провокации. Хотим отметить, что, несмотря на попытки нанесения репутационного ущерба путем медийных вбросов, министерство, как государственный орган, всегда придерживается политики открытости и прозрачности, всегда готово к конструктивному диалогу и полезным дискуссиям", - добавили в ведомстве.

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ГИНИЯТ (ТУЛЕГАЛИЕВА) Ажар

родилась 8.06.1969 году в Западно-Казахстанской области. Казашка Младшего жуза (орды).

В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "врач-педиатр", в 2007 году - Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", в 2015 году - НОУ "Алматы Менеджмент Университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА".

Участковый педиатр городской поликлиники № 2, г. Атырау (1992-1994);

·Врач-инфекционист детского инфекционного отделения Медсанчасть № 1, г. Актау (1994-1994);

·Заведующий отделением Медсанчасть № 1, г. Актау (1994-1999);

·Заместитель главного врача Областной инфекционной больницы, г. Актау (1999-2001);

·Заместитель начальника Мангистауского областного управления здравоохранения (2001-2005);

·Директор Департамента здравоохранения Мангистауской области (2005-2006);

·Начальник управления Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2008-2010);

·Директор Департамента организация медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2010-2014);

·Директор Департамента социальных услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016);

·Директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2016-2017);

·Заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан (2017-06.2020);

с 26.06.2020 - вице-министр здравоохранения РК.

с 11.01.2022 - министр здравоохранения РК.

Прочие должности:

·Член совета директоров АО "Казахский ордена "Знак почета" научно-исследовательский институт глазных болезней";

·Член совета директоров АО "НЦ Урологии им. Академика Б.У. Джарбусынова";

·Член совета директоров АО "Национальный научный кардиохирургический центр"

Член НДП "Нур Отан" (с 2009)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

·Почетные грамоты: Президента Республики Казахстан (2013), Управления Делами Президента РК (2019);

·Медали: "За вклад в создание Евразийского экономического союза" III степени (08.05.2015), юбилейные медали - "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл" (2016), "Халық Ассамблеясына 20 жыл" (2015);

·Нагрудные знаки: Министерства здравоохранения РК "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі" (2005), Министерства здравоохранения РК "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" (2010), "Үздік мемлекеттік қызметшы" (2018);

·Лауреат Национальной премии "Общественное признание достижений женщин Казахстана "Ажар", в номинации "Государственное управление" (2006)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704963000


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