150 тысяч казахстанцев подписали петицию за отставку Минздрава Гиният - за бездарность и безделие

11:50 11.01.2024

На петицию за отставку Ажар Гиният ответили в Минздраве



Министерство здравоохранения объяснило, почему ранее в Telegram-канале ведомства появилась ссылка на материал с петицией об отставке министра Ажар Гиният. В Минздраве высказались и о самой петиции, передает Tengrinews.kz.



Как говорится в распространенном сообщении, публикация появилась вследствие сбоя при размещении опровергающего материала на данную петицию.



"Поскольку содержание петиции не соответствует действительности и, более того, вводит в заблуждение граждан недостоверной информацией, пресс-службой ведомства был подготовлен текст опровержения", - сообщили в Минздраве.



В ответ на петицию в министерстве рассказали об увеличении бюджета на здравоохранение благодаря внедрению социального медицинского страхования, за счет чего расходы на здоровье одного жителя страны выросли с 56 до 122 тысяч тенге.



"Ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности Фонда социально-медицинского страхования, аудированная годовая финансовая отчетность размещается в депозитарии финансовой отчетности Министерства финансов (dfo.kz) и на сайте фонда (fms.kz). На сайте также публикуются годовые отчеты по итогам каждого календарного года. Утверждение о том, что "за бюджетные 48 миллиардов тенге по завышенной стоимости" Министерством здравоохранения будут приобретены медицинские аппараты, также не соответствует действительности", - в частности отметили в Минздраве.



Также в ведомстве отметили, что механизм подписания данной петиции не обеспечивает прозрачную систему голосования граждан, предлагая пользователям сначала сделать репост на страницах социальных сетей. Данный способ подписания петиции является нарушением принципов прозрачности и открытости волеизъявления граждан, считают в Минздраве.



"Министерство здравоохранения не раз становилось объектом информационных атак, когда используются выдуманные информационные поводы, непроверенные источники, идут в ход откровенные провокации. Хотим отметить, что, несмотря на попытки нанесения репутационного ущерба путем медийных вбросов, министерство, как государственный орган, всегда придерживается политики открытости и прозрачности, всегда готово к конструктивному диалогу и полезным дискуссиям", - добавили в ведомстве.



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ГИНИЯТ (ТУЛЕГАЛИЕВА) Ажар



родилась 8.06.1969 году в Западно-Казахстанской области. Казашка Младшего жуза (орды).



В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "врач-педиатр", в 2007 году - Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", в 2015 году - НОУ "Алматы Менеджмент Университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА".



Участковый педиатр городской поликлиники № 2, г. Атырау (1992-1994);



·Врач-инфекционист детского инфекционного отделения Медсанчасть № 1, г. Актау (1994-1994);



·Заведующий отделением Медсанчасть № 1, г. Актау (1994-1999);



·Заместитель главного врача Областной инфекционной больницы, г. Актау (1999-2001);



·Заместитель начальника Мангистауского областного управления здравоохранения (2001-2005);



·Директор Департамента здравоохранения Мангистауской области (2005-2006);



·Начальник управления Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2008-2010);



·Директор Департамента организация медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2010-2014);



·Директор Департамента социальных услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016);



·Директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2016-2017);



·Заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан (2017-06.2020);



с 26.06.2020 - вице-министр здравоохранения РК.



с 11.01.2022 - министр здравоохранения РК.



Прочие должности:



·Член совета директоров АО "Казахский ордена "Знак почета" научно-исследовательский институт глазных болезней";



·Член совета директоров АО "НЦ Урологии им. Академика Б.У. Джарбусынова";



·Член совета директоров АО "Национальный научный кардиохирургический центр"



Член НДП "Нур Отан" (с 2009)



Государственные и международные награды, премии, почетные звания:



·Почетные грамоты: Президента Республики Казахстан (2013), Управления Делами Президента РК (2019);



·Медали: "За вклад в создание Евразийского экономического союза" III степени (08.05.2015), юбилейные медали - "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл" (2016), "Халық Ассамблеясына 20 жыл" (2015);



·Нагрудные знаки: Министерства здравоохранения РК "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі" (2005), Министерства здравоохранения РК "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" (2010), "Үздік мемлекеттік қызметшы" (2018);



·Лауреат Национальной премии "Общественное признание достижений женщин Казахстана "Ажар", в номинации "Государственное управление" (2006)