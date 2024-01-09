В Киргизии продолжаются аресты. Раскрыт "заговор с целью свержения строя" во главе с строительным магнатом Ташовым

11:58 11.01.2024

НБ задержал сподвижников Ташова и Куренова, которых подозревают в попытке переворота



ГКНБ задержал активных сподвижников Имамидина Ташова и Тилекмата Куренова в попытке государственного переворота. Об этом 11 января сообщает пресс-служба комитета.



ГКНБ выявил факт подготовки организации на территории Кыргызстана массовых беспорядков с последующим насильственным захватом власти со стороны Имамидина Ташова и Т.Куренова (Т.Кудайберген уулу).



Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.326, ч.1 и ст.245 Уголовного кодекса "Насильственный захват власти", "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций".



Ташов и Куренов скрываются от следствия, они объявлены в розыск.



ГКНБ установил десятки сторонников и активных сподвижников разыскиваемых из различных регионов страны. Они допрошены и дали показания. "В том числе получена информация о финансировании подготовительных и организационных мероприятий со стороны И.Ташова", - говорится в сообщении.



Так, сотрудники органов национальной безопасности задержали отдельных "ключевых" фигурантов. ГКНБ получил подтверждающие данные об их причастности к преступным планам по свержению власти.



"Гражданин М.А.И. должен был выполнить роль координатора в Ошской и Жалал-Абадской областях, собрать и организовать людей для проведения массовых акций протеста по различным основаниям (любая социально-экономическая напряженность, проблемы ККМ, ЭТТН и др.), также в его задачи входит раздача денег и организация транспортировки людей в Бишкеке.



Доставлена из Таласской области и задержана гражданка К.А.К., основная функция которой заключалась в организации денежных переводов от различных людей в США. Более того, установлено несколько фактов перевода на ее имя денег в крупном размере от И.Ташова", - отмечает ГКНБ.



Во время обыске по местам жительства Ташова ГКНБ обнаружил и изъял деньги, представительские машины класса люкс и другие материальные ценности.



Идет работа по установлению всех обстоятельств и задержанию других лиц, причастных к организации государственного переворота.



Имамидин Ташов является президентом строительной компании "KG Групп" и общественного фонда "KG Групп". В 2021 году выдвигался на пост президента Кыргызстана, набрал 16 383 голоса, что составляет 1,17 %.

Его задержали в октябре 2023 года, в отношении Ташова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительства жилых помещений. Он был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Тилекмат Куренов является гражданским активистом. Он выступал против передачи Кемпир-Абада Узбекистану и состоял в комитете по защите водохранилища.