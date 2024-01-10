Серик Кожаниязов - новый старый аким Кзылорды и другие рождественские назначения в Казахстане

13:00 11.01.2024 Кадровые перестановки

Новые назначения и отставки в СГО, акимате Кызылординской области, АНПЗ, НУХ "Байтерек", НПП



"Ак Орда", 10 января



Распоряжением Главы государства Жакипов Шынгыс Лесович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.



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Назначен первый заместитель акима области

Акимат Кызылординской области, 10 января



В связи с кадровыми изменениями, прошедшими сегодня под председательством акима области Нурлыбека Налибаева, на заседании актива был представлен первый заместитель акима области.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима области Жаналинов Данияр Еренгалиевич назначен на должность первого заместителя акима области.

Аким области пожелал Данияру Еренгалиевичу успехов в работе.

"Данияр Жаналинов ранее занимал должности руководителя Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской, Мангистауской областям, вице-министра финансов РК, председателя Комитета государственных доходов данного министерства. С сентября занимает должность заместителя акима области. Уверен, что Данияр Еренгалиевич продемонстрирует большой опыт и профессионализм в области привлечения финансов из республики совместно с министерствами на пути социально-экономического процветания региона", – сказал глава региона.

На заседании актива депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Ергешбаев, председатель Кызылординского областного маслихата Наурызбай Байкадамов и аким Жанакорганского района Мурат Тлеумбетов поздравили коллег с назначением на новые должности.

Данияр Еренгалиевич родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности "Инженер-экономист".

Трудовую деятельность начал в 2000 году налоговым инспектором Налогового комитета по городу Талдыкорган Алматинской области. С 2002 по 2010 годы работал налоговым инспектором, руководителем, главным налоговым инспектором, руководителем отдела и заместителем начальника департамента налогового комитета по Алматинской области. С 2010 по 2014 годы-руководитель Управления налогового комитета Министерства финансов РК, с 2014 по 2018 годы-руководитель департамента Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по Северо-Казахстанской области, с 2018 по 2021 годы-руководитель Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

В 2021-2022 годах вице-министр финансов РК. С августа 2022 года-председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с сентября 2023 года-заместитель акима области.



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Назначен аким города Кызылорда

Акимат Кызылординской области, 10 января



Сегодня на заседании актива города Кызылорда под председательством акима области Нурлыбека Налибаева коллеги проводили на новую должность Асылбека Шаменова, занимавшего должность акима города Кызылорда.

Шаменов Асылбек Омирбекович, занимавший данную должность с апреля 2022 года, освобожден от должности в связи с назначением на должность государственного инспектора отдела государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан.

На заседании актива Нурлыбек Машбекович остановился на проектах, реализованных в прошлом году, проделанной работе, важности принятых решений. Он поблагодарил экс-акима города за успешную реализацию инициатив по обеспечению комфортной жизни населения. Асылбек Омирбекович награжден высшей наградой области – Почетной грамотой Кызылординской области за значительный вклад в развитие региона.

"В разные годы Асылбек Омирбекович занимал различные должности в частном секторе и государственных органах. Это высококвалифицированный кадр, которые поэтапно рос на государственной службе. В бытность заместителем руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, заместителем акима города Кызылорда, руководителем областного управления мобилизационной подготовки, акима Жалагашского района он проявил компетентность, высокие организационные качества и ответственность на данных должностях", – сказал аким области.

Так как Кызылорда-главный город и самый большой населенный пункт области, соответственно, темпы работы здесь высоки, обращения и пожелания жителей многочисленны. Основные показатели социально-экономического развития региона напрямую связаны с тенденциями развития города.

"Бюджет города Кызылорды на начало 2022 года составил 51,6 млрд тенге, за два года удвоился и по итогам прошлого года составил 95,1 млрд тенге. За этот период Асылбек Омирбекович сформировал положительную динамику социально-экономического развития города Кызылорда. 97,7% населения города охвачено "голубым топливом". К природному газу подключены также населенные пункты Абай, Досан, полностью решен вопрос общественного транспорта.

За последние два года введены в эксплуатацию 2 школы, 2 дома культуры. В рамках национального проекта "Комфортная школа" начато строительство 5 школ, при 4 школах построены и введены в эксплуатацию пристройки на 1850 мест.В Досане возведено здание медицинского поста, новый спортивный комплекс в поселке Тасбогет и аксуатском сельском округе. Начали деятельность центры "Отбасы орталығы" и "Анаға тағзым".Введено в эксплуатацию 39 жилых домов на 2 102 квартиры, обновлены современными панелями фасады 42 старых многоэтажных жилых домов, благоустроены дворы 36 многоэтажных жилых домов. В городе и прилегающих населенных пунктах отремонтировано 243,3 км 326 улиц, проложены пешеходные дорожки на 35 улицах. Сданы в эксплуатацию два железнодорожных переездных моста, автомобильный мост через канал "Кызылжарма" в жилом районе "Байтерек", развязка вдоль автодороги "Западная Европа-Западный Китай". Расширены главные улицы города-проспекты Султана Бейбарса и Астана. Реализуются и другие интересные проекты", – сказал Нурлыбек Машбекович.

Также аким области отметил значительный вклад Асылбека Омирбековича в координацию важных политических кампаний на высоком уровне.

На заседании актива глава региона сообщил, что по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и городским маслихатом распоряжением акима области назначен на должность акима города Кызылорда Кожаниязов Серик Салауатович.

"Серик Салауатович - квалифицированный специалист, опытный руководитель, признанный не только в области, но и на республиканском уровне. В должности первого заместителя акима области сложился рост макроэкономических показателей курируемых им отраслей. По итогам года увеличилось промышленное производство на 3,6%, обрабатывающая промышленность на 33,5%, сельское хозяйство на 3,7%, объем строительных работ на 40,4%, жилье на 8,4%, инвестиции в основной капитал на 14,2%.

Учитывая многолетний опыт и качественную работу Серика Салауатовича на различных этапах руководства отрасли, способность оперативно и системно принимать решения, предъявлять высокие требования к любому делу, мы приняли решение о назначении его на должность акима города Кызылорда. Уверен, что он качественно выполнит поставленные перед нами задачи и поручения Главы государства, правительства и неустанно будет работать над повышением благосостояния кызылординцев.

Большая часть населения области проживает в Кызылорде, постоянно увеличивается территория города. Кызылорда должна стать благоприятной, комфортной средой для жизни населения и служить примером для всех районов. Поручаю новому акиму города показать результативную работу в социально-экономических показателях по всем отраслям экономики. Для этого есть все возможности", – сказал аким области.

В городе, где с каждым годом растет как численность населения, так и территория, масштаб предстоящей работы широк для комфортного проживания жителей. Чистота и архитектура, темпы строительных работ, бесперебойная деятельность коммунальной сферы, уровень преступности требуют строгого круглосуточного надзора. Глава региона отметил, что координация этой работы - задача не только акима города, но и всех управлений, департаментов, правоохранительных органов.

Сейчас в Кызылорде по поручению Главы государства строится новая теплоэлектроцентраль, новый терминал аэропорта Коркыт ата, автовокзал современного типа. В этом году улица Жаппасбай батыра будет расширена на 4 полосы, улица Яссауи будет реконструирована. С улицы Жанкожа батыра будет построен подземный железнодорожный мост. На эти проекты из республиканского и областного бюджетов предусмотрено 11 млрд тенге. Начато строительство "Дворца школьников", многопрофильного физкультурно-оздоровительного комплекса с Центральным стадионом и крытым бассейном. Совместно с фондом "Самрук Казына траст" начнется строительство центра настольного тенниса, соответствующего международным стандартам, здания музыкального колледжа компании "Саутс Ойл". Будет построен перинатальный центр на 200 коек, Центр крови приступит к своей деятельности. При поддержке местного предпринимателя Аскара Аубакирова реконструируется центральная площадь города. Своевременная и качественная реализация ключевых проектов в главном городе региона должна находиться на непосредственном контроле акима города.

На нового акима города возложена задача по организации отопительного сезона на высоком уровне, координации бесперебойного, качественного функционирования коммунальной сферы, принятия мер, направленных на обеспечение жильем и земельными участками семей и молодежи из социально уязвимых слоев населения, стоящих в очереди. Также было поручено создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления, отремонтировать дороги на окраинах, обновить уличное строительство и электрические сети, благоустроить город и населенные пункты, строго соблюдать требования по архитектурному облику.

Серик Кожаниязов окончил Кузбасский политехнический институт по специальности "Инженер-механик" и Евразийский национальный университет им.Л. Гумилева по специальности "Финансы и кредит". Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом Кызылординского ремонтно-механического завода. Успешно работал в аппарате акима Кызылординской области в должности заведующего отделом, занимал должность директора областного департамента предпринимательства и промышленности, акима города Кызылорда. Занимал руководящие должности в Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, специального представителя Президента Республики Казахстан в комплексе "Байконур", вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. С июня 2022 года в должности первого заместителя акима Кызылординской области внес значительный вклад в развитие предпринимательства, сельского хозяйства, совершенствование инфраструктуры региона.

На заседании актива общественный деятель Ибрагим Абибуллаев, депутат Мажилиса Парламента РК Мархабат Жайымбетов, деятель культуры РК Шакизада Абдикаримов, руководитель городского отдела экономики и финансов Гульнар Баймаханова поздравили Асылбека Омирбековича и Серика Салауатовича и пожелали успехов в дальнейшей работе.



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Назначен новый гендиректор АНПЗ

kmg.kz, 10 января



Галымжан Жусанбаев назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".

Г. Жусанбаев имеет опыт работы на руководящих должностях в сфере нефтепереработки и нефтехимии. В разные годы работал в Институте химической физики им. Н.Н. Семенова (г. Москва), Министерстве финансов РК, советником-посланником (экономическое направление, нефтепереработка и нефтехимия) Посольства РК в Иране, руководил рядом компаний по хранению и переработке нефти и нефтепродуктов в Шымкенте, Атырау и Актау. Отмечен Почетной грамотой Министерства энергетики РК за вклад в развитие нефтехимического производства в Казахстане.

Напомним, что за последний период в тесном взаимодействии с КМГ в работе АНПЗ достигнуты положительные результаты. Так, значительно увеличились объем переработки нефти и производство моторных топлив. Налажен выпуск бензина АИ-92 класса К-5 (аналог стандарта EURO-5). Выросли объемы производства авиакеросина и обеспечена проектная загрузка на установке каталитического крекинга в 300 т/ч. Внедрена автоматизированная система техучета электроэнергии, установлены 6 понтонов на резервуарах для снижения потерь и повышения уровня экологичности предприятия.

Активно реализуются меры по повышению операционной эффективности. Для обеспечения надежности энергоснабжения на заводе приступили к реализации проекта строительства газотурбинной электростанции. Завершены два этапа экологического проекта "Tazalyq" и рекультивация двух секторов полей испарения на АНПЗ.

Кроме того, предприятие поэтапно осуществляет мероприятия по переходу на увеличенный межремонтный период.



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Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

KASE, 10.01.24



АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 27 декабря 2023 года Мухамеджанов А.Б. исключен из состава Правления холдинга.

С учетом внесенного изменения Правление АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" состоит из пяти человек: Байбазаров Н.С., Айдапкелов Н.С., Хамитов Е.Е., Галым У.А., Сон В.В.



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Палату предпринимателей Актюбинской области возглавил Дидар Боранкулов

atameken.kz, 10 января



Решением Правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", по согласованию с Региональным советом, директором Палаты предпринимателей Актюбинской области назначен Дидар Боранкулов.

Боранкулов Дидар Ержигитович родился 16 марта 1985 года в Кызылординской области. Закончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, квалификация по специальности "финансы".

Трудовую деятельность начинал в 2009 году. В разные годы работал главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области, руководителем отделов в управлении предпринимательства и промышленности, а также в Управлении индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

С 2015 года в системе НПП. Начинал с эксперта 2-й категории отдела развития человеческого капитала и социального партнерства Палаты предпринимателей Актюбинской области, руководил отделом сопровождения проектов РПП Актюбинской области, до назначения на должность директора являлся заместителем директора Палаты предпринимателей Актюбинской области по экономическим вопросам.

Имеет ряд благодарственных писем, а также Медаль 3-й степени "За верность делу" НПП РК "Атамекен".

Региональный совет Палаты предпринимателей Актюбинской области во главе с его председателем Асхатом Айтжановым единогласно поддержал кандидатуру Дидара Боранкулова, пожелав ему успехов на новой должности и обозначив главные задачи, решение которых способствует развитию предпринимательской среды в регионе и улучшению бизнес-климата. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Номад

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