Россия отказалась дальше арендовать у Казахстана базу космического слежения "Балхаш"

13:42 11.01.2024

Россия не будет использовать узел "Балхаш", расположенный в Казахстане

Объект функционировал с 1973 года и входил в состав российских систем предупреждения о ракетном нападении. Его частью была радиолокационная станция "Днепр".



В 2014 году Москва и Астана договорились, что Россия продолжит использовать узел "Балхаш" для военных целей в соответствии с договором о военном сотрудничестве от 1994 года. Для этого было оформлено отдельное соглашение.



Отказ от станции - инициатива российской стороны: в 2020 году Владимир Путин подписал указ о денонсации документа 2014 года. Такое решение было принято, поскольку Россия обновила радиолокационную инфраструктуру на южном направлении. В 2014–2018 годах современные радиолокационные станции установили в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске. Окончательно действие соглашения истекло 16 декабря 2023 года.



Россия и страны СНГ работают над обновлением системы противовоздушной обороны. В 2023 году это стало значимым направлением сотрудничества в сфере безопасности:



- в октябре прошлого года соглашение об объединенной системе ПВО было ратифицировано Киргизией по итогам переговоров Владимира Путина и Садыра Жапарова;



- в июне министерства обороны России и Казахстана заявили об улучшении региональной системы ПВО.