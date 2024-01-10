 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грядущий 2024-й будет годом войны. На украинском фронте наступила тупая неподвижность.., - А.Проханов
14:31 11.01.2024

За годом год
Русская история-матушка, ее не выбирают, мы все - дурные и умные, храбрые и трусливые, богооткровенные и заблудшие - мы все ее сыновья
Александр Проханов

Не терпится узнать, каким будет нынешний 2024 год. Множество ведуний пускаются в предсказания. Делают УЗИ, хотят узнать, мальчик он или девочка. Прислушиваются к утробе Русской истории, где вызревает очередной младенец, готовый родиться.

Кто акушер, принимающий роды? Кто бесстрашный провидец, рискнувший заглянуть в утробу Русской истории? Таких не сыщешь. Большинство прикладывают деревянную трубку к животу, слушают биение еще не рожденного сердца и ждут, когда страшно возопит матерь-история, и покажется новорожденный младенец. И, как все младенцы, он будет в крови.

Грядущий 2024-й будет годом войны. На украинском фронте наступила тупая неподвижность. Окопы и укрепрайоны остановили все атаки и наступления. И война застыла, продолжая лязгать, убивать, расшвыривая обломки брони и ошметки тел. Эта окопная война XXI века опровергает все учения о современных войнах, возвращает нас к практике долговременных малоподвижных войн.

Однако война, увязшая в бездорожье степей, превратилась в войну небесных тел, бессчетных дронов и ракет, бьющих по городам. Продолжает уничтожаться Донецк, пылает Белгород, Севастополь посыпают обломки, дроны, как шершни, летят в Калугу, в Брянск, в Курск. Сотрясаются от взрывов русских ракет Харьков, Одесса, Киев. Убийство городов - новая фаза войны. Ее особенность в том, что НАТО, вооружая Украину своими дронами и ракетами, с территории Украины уничтожает русские города, заводы и военно-морские базы.

Россия в ответ громит украинские цели, а в Лондоне, Берлине, Варшаве не воют сирены воздушной тревоги, и безнаказанные европейцы не бегут в бомбоубежища. Россия ищет и не может найти решение, как нанести ответный удар по НАТО, не ввергнув Европу в пучину всеобщей войны. Этот ответ будет найден. И тогда в историю войн впишут еще одну жестокую страницу.

Война укрепрайонов и подлетного времени, война поля боя и военных штабов переносится в глубокие тылы, в недра русского общества, где происходят невидимые миру схватки, о которых не услышишь в политических ток-шоу, работающих неустанно дни и ночи, как сваебойные машины.

Эти схватки продолжают вековечные распри западников и славянофилов, князя Курбского и Ивана Грозного, Герцена и Аксакова, Власова и Сталина, пацифистов перестройки и идеологов Афганского похода. Это схватки у трещины, проходящей через всю историю Государства Российского.

Схлынули, убежали из России наиболее ярые ненавистники перемен, охвативших русское общество. Они покинули свои министерские посты, банковские офисы, радиостанции, телестудии. Ушли за кордон и оттуда, сложившись в яростные группы, способствуют врагам России, выскребают Россию из истории, покрывают нарывами общественное сознание.

Государство прижигает их зеленкой, не дает распространиться заразе. Но прозападные пацифистские настроения продолжают тлеть в общественном сознании, проявляясь в недовольстве элит, фронде интеллигенции, в эпатаже шоу-бизнеса.

Государство воюет с "пятой колонной". Добирается до тех сокровенных укрытий, где таятся вредоносные прозападные пацифистские силы, нащупывает их, прибегает к явному и неявному подавлению. И вдруг мы слышим, как кричат от боли бесчинствующие звезды шоу-бизнеса, как каются геи, как волны страха катятся по корпоративным вечеринкам, по театральным сценам и конкурсным жюри. Государство в период войны возвращается в те сферы, которые оно много лет назад бездумно покинуло, отдав общество на откуп "свободных сил", которые в конце концов привели к Болотной площади, к симптому оранжевых революций.

2024 год будет годом укрепления государства. Государственный централизм - непременное условие существования непомерно огромной, многонациональной России. Этот централизм будет усиливаться не только в оборонной политике, не только в экономике и промышленности, но и во многих бесхозных формах общественной жизни. Бесхозное вновь становится государственным. Государственное управление обществом - это огромное бремя, огромное искушение, которое обнаружится в 2024 году.

Государство, обустраивая общество, разгребая пустыри, распахивая заросшие сорняками пустоши, само должно совершенствоваться, обретать новый образ, объяснять себя обществу как традиционную силу, способную объединить многонациональный, многоязыкий, многоконфессиональный российский народ. Как единственную силу, которая может защитить народ от могучих врагов и повести его к историческому творчеству. Народ вновь должен увидеть в государстве свою непреходящую ценность, угадать в нем, сегодняшнем, все свойства прежних веков, что позволили России выстоять под напором грозных идеологий, чудовищных военных и политических диверсий, сохранить себя как бессмертную цивилизацию.

В 2024 году российские мыслители, религиозные философы, исторические духовидцы продолжат работу по выявлению глубинных смыслов, сберегаемых в недрах русской истории.

В 2024 году мир, окружающий Россию, будет наполнен подземными ударами и сдвигами. Природа обрушит на землю множество гроз, молний, наводнений, эпидемий и метеорных атак. Часть метеоритов будет принята за беспилотники, и их собьют изделия "Алмаз-Антея". Другие, более мелкие метеориты, пробьют стекла в наших квартирах, и мы обнаружим их в наших тарелках, хлебая суп. В Сахаре выпадет снег. В Антарктиде расцветут подснежники. В Москва-реке обнаружатся киты. Появятся величиной с куропаток мухи, которых диетологи будут рекомендовать в пищу. Газа останется страшной раной, от которой в ужасе будет отворачиваться трусливое человечество. На Тайване будет длиться вековечная китайская тягомотина. В Иране продолжат безнаказанно убивать генералов. Хуситы будут постреливать по американским кораблям. Ким Чен Ын будет бодрить человечество пуском баллистических ракет. НАТО продемонстрирует свой распад, принимая в свой состав все новых и новых членов. А лукавцы во всех сферах российской власти спрячут подальше свои миллиардные состояния, пересядут на отечественные автомобили и, борясь за рождаемость, выйдут к народу с идеей искусственного осеменения.

2024 год будет грозным и драгоценным годом Русской истории. Кончились новогодние празднества. Кончились "Елки желаний". Кончился пошлый пиар. Разверзается утроба Русской истории. Русская история-матушка, ее не выбирают, мы все - дурные и умные, храбрые и трусливые, богооткровенные и заблудшие - мы все ее сыновья. К тебе, нерукотворной, припадаю своими любящими, разбитыми в кровь губами.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704972660


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