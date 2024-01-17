Главой УкрСчетной палаты Зеленский назначил свою родственницу (куму Свету)

14:32 11.01.2024

"Эпоха кумовства продолжается" – подружка Зеленского назначена на денежную должность



Вадим Москаленко



Повальное кумовство процветает в высших эшелонах украинской власти – на должности назначают старых знакомых и друзей, не задумываясь о профессионализме.



Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Депутат взял слово во время рассмотрения парламентом вопроса о назначении подруги семьи Зеленских Светланы Песчанской на должность главы Счетной палаты Украины.



"Мы говорим, что хотим в Европу. Покажите мне, пожалуйста, одну страну ЕС, где председатель Антимонопольного комитета, где председатель Счетной палаты является родственницей семьи президента. Одну! Я прошу показать мне одну страну члена ЕС, или США, или Канада, где такое видели? А на Украине – пожалуйста.



Госпожу Песчанскую, которую не удалось протолкнуть в предновогоднее заседание, теперь проталкивают в посленовогоднее заседание.



Вы понимаете, не надо обижаться, говорить, как так можно делать. Где же конец эпохи кумовства, где? Понимаете, почему вас не назначают? Ну, потому что вы не соседи президента, не друзья, не родственники, ваша сестра не является владелицей фирмы, на которую оформлена вилла семьи Зеленских. Ну, не повезло вам, понимаете. А госпоже Песчанской повезло! Так не надо завидовать, да пусть себе уже занимает все должности, которые есть в государстве. А можно объединить сразу, чтобы и Антимонопольный вместе, и Фонд госимущества, и Счетную палату, потому что это же будет удобно, это будет классно", – сказал Гончаренко.



Он подчеркнул, что так Зе-власть нарушает требования Запада и нарывается на новый конфликт с "партнерами".



"Скажите, как можно до такого докатиться? Напомню, все послы Большой семерки обратились в парламент, сказали: не назначайте новых членов Счетной палаты, не назначайте председателя Счетной палаты до реформы этого органа.



И что делаете вы? Наплевали, вытерли ноги, назначаем, нам плевать. А завтра скажут: как же так, где поддержка, где международная поддержка, чего нас не поддерживают, а чего нам деньги не дают? Да потому что мы живем за их счет, и они говорят: мы хотим видеть, как Счетная палата контролирует, что вы не украдете это все. А ответ, какой украинский парламент? Каков ответ большинства? Родственницу подруги Зеленских – на должность. Полный контроль. Ну, это же позор!



Госпожа Песчанская, если у вас есть достоинство и понимание, вы должны сейчас взять самоотвод, прямо здесь и сейчас. Не позорьте Украину. Остановитесь, мы в чрезвычайно трудной ситуации. Нам надо молиться на поддержку. Нам надо объяснять и показывать свою стопроцентную прозрачность. А вместо этого снова пристраивают родственников и близких людей на те места, которые должны контролировать, чтобы не украли. Потому что вы хотите украсть, а это нельзя делать. Остановитесь, пока не поздно", – возмутился депутат.



Тем не менее, к нему не прислушались, и в ходе голосования 252 парламентария проголосовали за назначение Песчанской главой Счетной палаты.